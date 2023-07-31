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    Samsung Galaxy SmartTag 2 yeni tasarımıyla görüntülendi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni bir takip cihazı çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy SmartTag 2 olarak anılan cihazın ilk versiyondan oldukça farklı bir tasarımla geleceği ortaya çıktı.
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    Samsung Galaxy SmartTag 2 yeni tasarımıyla görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung ilk takip cihazını 2021 yılında piyasaya sürmüştü. Güney Koreli şirket şimdi ise Galaxy SmartTag 2 modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın bir fotoğarfı internete düştü. Yayınlanan görüntü ilk versiyonunda kullanılandan çok farklı bir tasarım ortaya koyuyor.

    Markanın satışa sunduğu ilk takip cihazı köşeleri yuvarlatılmış, daha kare bir tasarımı benimsiyordu. Yeni model bu formu tamamen bir kenara bırakıyor. Galaxy SmartTag 2 çok daha yuvarlak uçlara ve düz kenarlara sahip. Kare form faktörü ise yerini dikdörtgen bir şekle bırakmış.

    Samsung Galaxy SmartTag 2 yeni tasarımıyla görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Gövde üzerindeki delik büyüyor

    Önceki nesilde daha küçük bir delik yer alıyordu. Yeni versiyonun gövdesine valiz veya anahtar gibi eşyalara takılmasını kolaylaştırmak için daha büyük bir delik yerleştirilmiş. FCC listesinde Bluetooth Low Energy ve UWB (ultra geniş bant) bağlantı seçenekleri de belirtiliyor.

    Galaxy SmartTag 2'nin çıkış tarihiyle ilgili henüz çok fazla bilgi yok. Şirket yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini kısa bir süre önce gerçekleştirilmişti. Takip cihazı bu lansmanda görücüye çıkmadı. Bu nedenle ürünün önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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