Tam Boyutta Gör Samsung ilk takip cihazını 2021 yılında piyasaya sürmüştü. Güney Koreli şirket şimdi ise Galaxy SmartTag 2 modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın bir fotoğarfı internete düştü. Yayınlanan görüntü ilk versiyonunda kullanılandan çok farklı bir tasarım ortaya koyuyor.

Vivo V29 tanıtıldı: 50 MP kamera, AMOLED ekran, 80W hızlı şarj 10 sa. önce eklendi

Markanın satışa sunduğu ilk takip cihazı köşeleri yuvarlatılmış, daha kare bir tasarımı benimsiyordu. Yeni model bu formu tamamen bir kenara bırakıyor. Galaxy SmartTag 2 çok daha yuvarlak uçlara ve düz kenarlara sahip. Kare form faktörü ise yerini dikdörtgen bir şekle bırakmış.

Tam Boyutta Gör

Gövde üzerindeki delik büyüyor

Önceki nesilde daha küçük bir delik yer alıyordu. Yeni versiyonun gövdesine valiz veya anahtar gibi eşyalara takılmasını kolaylaştırmak için daha büyük bir delik yerleştirilmiş. FCC listesinde Bluetooth Low Energy ve UWB (ultra geniş bant) bağlantı seçenekleri de belirtiliyor.

Galaxy SmartTag 2'nin çıkış tarihiyle ilgili henüz çok fazla bilgi yok. Şirket yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini kısa bir süre önce gerçekleştirilmişti. Takip cihazı bu lansmanda görücüye çıkmadı. Bu nedenle ürünün önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Samsung Galaxy SmartTag 2 yeni tasarımıyla görüntülendi