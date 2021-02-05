Tüm Android telefonlara, kalp atışı ve solunum hızını ölçme özelliği geliyor

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Google, tüm Android akıllı telefonlara kalp atış hızı ve solunum hızını ölçme yeteneği getirecek. Özellik ilk olarak Pixel marka akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak.

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İşlev, akıllı telefonun kamerasını kullanarak kalp atış hızını ölçecek ve solunum hızını izleyecek Google Fit uygulamasına dayanıyor. Google'a göre, herkesin bu sağlık verilerini gösterebilen işlevlere sahip akıllı saatleri veya bileklikleri yok ve bu nedenle çözüm oldukça faydalı olacak.

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Bu tür teknolojiler, tıbbi ekipmanın doğruluğu ile karşılaştırılamaz ancak normal dışı durumların saptanmasında rol oynayabiliyorlar. Solunum hızı tespiti, selfie kamerası ile ölçülecek ve kullanıcının kafasının ve göğsünün çerçeve içinde olması gerekecek. Ardından uygulama hareketleri algoritmalarla analiz edip sonucu kullanıcıya gösterecek.

İlk olarak Pixel marka telefonlara gelecek

Kamera aracılığıyla kalp atış hızı ölçümü, Samsung akıllı telefonlarında ve üçüncü taraf uygulamalarında zaten uygulanmıştı. Fonksiyonun çalışması için, kullanıcı parmağını arka kamera üzerindeki flaşla aydınlatılan ana sensöre koyması gerekecek. Google'a göre bu özellik tüm cilt tiplerinde eşit derecede iyi çalışıyor.

Pixel akıllı telefon sahipleri yeni özellikleri ilk deneme şansına sahip olacaklar ve güncelleme bu ay kullanıma sunulacak. Diğer Android akıllı telefonların ise bu ek özellikleri içeren güncelleme için biraz daha beklemeleri gerekecek.

https://www.fastcompany.com/90601177/a-new-google-feature-can-detect-your-heart-and-breath-rate-using-your-phones-camera

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