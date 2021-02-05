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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tüm Android telefonlara, kalp atışı ve solunum hızını ölçme özelliği geliyor

    Google, kalp atış hızı ve solunum hızını ölçme yeteneği başta Pixel cihazlar olmak üzere tüm Android akıllı telefonlara getirmeye hazırlanıyor.
    05 Şubat 2021, 20:15 (1 hf.)
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    12
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tüm Android telefonlara, kalp atışı ve solunum hızını ölçme özelliği geliyor
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    Google, tüm Android akıllı telefonlara kalp atış hızı ve solunum hızını ölçme yeteneği getirecek. Özellik ilk olarak Pixel marka akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak.

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    İşlev, akıllı telefonun kamerasını kullanarak kalp atış hızını ölçecek ve solunum hızını izleyecek Google Fit uygulamasına dayanıyor. Google'a göre, herkesin bu sağlık verilerini gösterebilen işlevlere sahip akıllı saatleri veya bileklikleri yok ve bu nedenle çözüm oldukça faydalı olacak.

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    Bu tür teknolojiler, tıbbi ekipmanın doğruluğu ile karşılaştırılamaz ancak normal dışı durumların saptanmasında rol oynayabiliyorlar. Solunum hızı tespiti, selfie kamerası ile ölçülecek ve kullanıcının kafasının ve göğsünün çerçeve içinde olması gerekecek. Ardından uygulama hareketleri algoritmalarla analiz edip sonucu kullanıcıya gösterecek.

    İlk olarak Pixel marka telefonlara gelecek

    Kamera aracılığıyla kalp atış hızı ölçümü, Samsung akıllı telefonlarında ve üçüncü taraf uygulamalarında zaten uygulanmıştı. Fonksiyonun çalışması için, kullanıcı parmağını arka kamera üzerindeki flaşla aydınlatılan ana sensöre koyması gerekecek. Google'a göre bu özellik tüm cilt tiplerinde eşit derecede iyi çalışıyor.

    Pixel akıllı telefon sahipleri yeni özellikleri ilk deneme şansına sahip olacaklar ve güncelleme bu ay kullanıma sunulacak. Diğer Android akıllı telefonların ise bu ek özellikleri içeren güncelleme için biraz daha beklemeleri gerekecek.



    https://www.fastcompany.com/90601177/a-new-google-feature-can-detect-your-heart-and-breath-rate-using-your-phones-camera Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Ussuz
    Bir akilli sensin
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S Starforces (Star Forces) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim telefonuma gelmesin, kalp atışım solunum sıklığım sizi ilgilendirmesin...
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    note 4 vardı sanırım. o2 ve kalp ayış hızı.
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    B Barcelona97 (Yusuf BAŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ne işime yarıycakki
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    S samuray_x (Salih Burak Eken) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Öyle bir donanım mı varki nasıl ölçebilecek. Neyse bakalım göreceğiz.
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    H hursad (Hürşad Cengiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) samuray_x
    Flaşlı telefonlarda kullanılabilen parmağı kameraya dayayarak ölçen uygulamalar var
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    P Proprietor (Akif Altun) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) samuray_x
    Nefes alıp verirken göğsünüzdeki hareketlere bakacak bol hareketleri göstermeyen giysi giyerseniz tespit edemez büyük ihtimalle yani gayet basit
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalan dolan ortalama bir insanın kalp atış hızı belli solunum hızı belli ortalama değer gösterip bak ölçüyoruz diyorlar.
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Bir akilli sensin
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine tüm deniyor ama cihaz güncelleme almazsa alamıyorsun.
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    S samimiyureklin (Samimi Yürek) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Söz konusu özellikleri s7 serisinde samsung veriyordu.
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