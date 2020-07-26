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    Galaxy Tab S7 özellikleri belli oldu

    Galaxy Tab S7 tablet modelinde 11 inçlik LCD ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 8000mAh kapasiteli batarya, yenilenmiş S-Pen ekran kalemi gibi detaylar yer alıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Tab S7 özellikleri belli oldu
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    Samsung’un bu yıl amiral gemisi tablet sınıfında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni Galaxy Tab S7 serisi detaylanıyor. Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ modelleri bazı noktalarda birbirlerinden ayrılıyor.

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    Galaxy Tab S7 özellikleri

    Galaxy Tab S7 tablet modelinde 11 inçlik ekran yer alıyor. Bununla birlikte Galaxy Tab S7+ modelinin aksine LCD ekrana yer verilmiş. Yine ekrana entegre parmak izi okuyucu yer almıyor ancak 120Hz tazeleme hızı ile bir nebze teselli oluyor.

    Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan tablet modelinde 8000mAh kapasiteli batarya, yenilenmiş S-Pen ekran kalemi gibi detayların olması bekleniyor. Bu bakımdan yine pazardaki en güçlü Android tabletler Samsung’a ait olacak.

    Galaxy Tab S7+ modelinde ise 12.4 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdragon 865 Plus yonga seti, Snapdragon X55 5G Modem-RF, arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 10000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olacak. Galaxy Tab S7 serisinin Galaxy Note 20 ile birlikte veya sonrasında tanıtılması bekleniyor.



    https://www.slashgear.com/galaxy-tab-s7-leak-points-to-a-disappointing-spec-23630445/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    .V. 1 sa.
    Android bir tablette güncel, üst seviye bir yonga seti görünce şaşırdım doğrusu. Fena olmamış ama bir çok kişi android diye burun kıvıracaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    emre50900 (ç u) 1 sa. .V.
    kardesim guzelde iki sene sonra guncelleme almicak
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