Galaxy Tab S7 özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör

Samsung’un bu yıl amiral gemisi tablet sınıfında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni Galaxy Tab S7 serisi detaylanıyor. Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ modelleri bazı noktalarda birbirlerinden ayrılıyor.

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı

Galaxy Tab S7 özellikleri

Galaxy Tab S7 tablet modelinde 11 inçlik ekran yer alıyor. Bununla birlikte Galaxy Tab S7+ modelinin aksine LCD ekrana yer verilmiş. Yine ekrana entegre parmak izi okuyucu yer almıyor ancak 120Hz tazeleme hızı ile bir nebze teselli oluyor.

Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan tablet modelinde 8000mAh kapasiteli batarya, yenilenmiş S-Pen ekran kalemi gibi detayların olması bekleniyor. Bu bakımdan yine pazardaki en güçlü Android tabletler Samsung’a ait olacak.

Galaxy Tab S7+ modelinde ise 12.4 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdragon 865 Plus yonga seti, Snapdragon X55 5G Modem-RF, arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 10000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olacak. Galaxy Tab S7 serisinin Galaxy Note 20 ile birlikte veya sonrasında tanıtılması bekleniyor.

https://www.slashgear.com/galaxy-tab-s7-leak-points-to-a-disappointing-spec-23630445/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.