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    Galaxy Tab S7 serisi tanıtıldı

    Galaxy Tab S7 serisinde Snapdragon 865 Plus yonga seti, 120Hz ekran tazeleme hızı, çift arka kamera, hızlı şarj, iyileştirilmiş S-Pen ekran kalemi gibi özellikler yer alıyor.
    2 hf.
    3,9b
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Tab S7 serisi tanıtıldı
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    İkinci çeyrekte tablet satışlarını önemli oranda arttıran Samsung bugün iki yeni model daha duyurdu. Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus amiral gemi seviyesinde iPad Pro ile yarışacak.

    Galaxy Tab S7 özellikleri ve fiyatı

    Yeni Galaxy Tab S7 serisinde Samsung geçen yılın çizgilerini çok fazla değiştirmedi. Nispeten ince 4 çerçeve ve alüminyum alaşımlı kasa tasarımı korunuyor. S-Pen ekran kalemi yine arka kısımdaki yuvasına yerleşiyor. Bu seri ABD’de satılan ilk 5G uyumlu tabletler olma özelliğine sahip.

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    Galaxy Tab S7 tablet modelinde 11 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde ekran yer alıyor. LCD teknolojisine yer verilen ekran 120Hz tazeleme hızı ile sevindiriyor. Snapdragon 865 Plus yonga setinden gücünü alan tablet modelinde 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi yer alıyor.

    Dört tarafında AKG imzalı hoparlör olan tabletin arka kısmında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. S-Pen ekran kalemi 9ms gecikme süresi ile oldukça hızlı. Pek çok uygulama daha hızlı çalışma için optimize edilmiş. 7040mAh kapasiteli bataryanın hızlı şarj ile desteklendiği model için fiyatlar şu şekilde:

    Galaxy Tab S7 6GB RAM + 128GB depolama – 5499TL

    Galaxy Tab S7 serisi tanıtıldı

    Galaxy Tab S7 Plus özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Tab S7 Plus firmanın en iyi tablet modeli olma özelliğine sahip. 12.4 inçlik AMOLED ekranda 2800×1752 piksel çözünürlük sunan tablet modeli 120Hz tazeleme hızına ulaşıyor. 10000MAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. Bunun haricinde diğer özellikler aynı.

    Her iki modelin de klavye aksesuarı takıldığı anda devreye giren ve kablosuz olarak da ekranlara bağlanabilen DeX özelliği mevcut. Galaxy Tab S7 Plus 6GB RAM + 128GB depolama için 6999TL fiyat etiketi belirlenmiş.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 2 hf. en beğenilen
    Android tablet çöplüğünün en yenisi h.o.
    Yanıtla +11
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    norton772 2 hf.
    Özellikleri çok güzel ama artık o paralara kim nasıl tablet alsın? Ülkemin hali belli. Millet en idare eder ama iyi tableti alma gayretinde. O da 2500-3000 bandı bana göre.
    Özellikleri çok güzel ama artık o paralara kim nasıl tablet alsın? Ülkemin hali belli. Millet en idare eder ama iyi tableti alma gayretinde. O da 2500-3000 band...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    civcivx (Cem© ) 2 hf. (düzenlendi) smart1978
    Yine uyduruyorsun birşeyler. Cihaz canavar gibi olmuş, fiyatı da yanında klavyeli kılıf hediyesi ile birlikte yurtdışından bile düşük, 7000 TL. Aynı özelliklere sahip İpad Pro kalemle 10400 TL.
    Yine uyduruyorsun birşeyler. Cihaz canavar gibi olmuş, fiyatı da yanında klavyeli kılıf hediyesi ile birlikte yurtdışından bile düşük, 7000 TL. Aynı özelliklere...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    wagner (fırat yalçın) 1 hf.
    Bir senedir iPad kullanan biri olarak şunu söyleyecek kadar tecrübem oldu; performans her şey değildir..Kağıt üzerinde A12Z daha güçlü, kimse bunu inkar edemez, fakat iPadOS hala çok kısıtlı. Split window sadece yatay ve 50/50 veya 25/75(veya 75/25) boyutlarında yapılabiliyor mesela. Ben tableti portre modda tutup üstte video açıp altta not almak istiyorum fakat iPadOS buna izin vermiyor. Slide over yapmışlar iyi güzel ama boyutunu değiştiremiyorsunuz, yerini de ya sağ ya sol yapabiliyorsunuz. Sen git dünyanın en güçlü mobil işlemcisini yap, sonra işletim sistemine böyle kısıtlamalar koy.. Samsungda pop up multi window olarak açıyorsunuz destekleyen uygulamayı(çoğu destekliyor), istediğiniz yere koyup istediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Ekranın sağ üstüne küçücük Youtube penceresi mi koymak istiyorsun? Her şey mümkün neredeyse. Daha sonra iPad'de Chrome kullanıyorsanız bazen pdf dosyası indirmek bile uğraştırıyor. Ben şu ana kadar hiç androidde nasıl pdf indirilir araştırmadım ama iPad'de şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım diye sürekli araştırmam gerekiyor ve bunlar Android'de çok çok basit yapılabilen şeyler. Daha iPad'e harici ssd bağlamayı denemedim mesela ama eminim onun da kısıtlamaları vardır, filesystem vs. sıkıntısı.Bunlar düzelmeden iPad'in işlemcisi bence resmen harcanıyor. Bir de bir kaç kıyaslama videosu izledim ve Tab S6'daki SD855 bile uygulamaları A12X/Z'li iPad Pro ile neredeyse aynı hızda açıyor. Tek fark video renderingde falan ortaya çıkar tahminim.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    yekzan (murat özer) 1 hf. wagner
    Üstte video açıp altta not almak benim en büyük ihtiyacımdı. Ben ipad almak istordum ama ios 14 de bu bahsettiğimiz özellik gelebilir mi acaba? Sizce video açıp not almak için en iyi samsung mu? Ben çizim yapmayacağım, defter niyetine kulanacağım. Bu yüzden aklımda ipad pro 12,9 ya da s7 plus var. Müsiat olduğunuzda fikrinizi yazarsanız sevinirim.
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    onboardx 1 hf. wagner
    Android tabletlerde uygulamalar optmize edilmiyor tablet için.Tab s6 yı satıp iPad Pro aldım iPad os bence daha kaliteli bir sistem hem mağazası hem de yazılım olarak.
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    aliss (aliço ) 2 hf.
    ipad tabiki daha güçlü bir tablet fakat karşılaştırmak manasız olmuş ekosistem farklı fiyatta farklı ayrıca tabs5e rahatlıkla iş görüyor yinede alan olursa hayırlı olsun samsungada ayar oluyorum telefona 865 koymaz tablete koyar
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Bu urunu en kisa surede teshirini nereden inceleyebiliriz ? Fiziksel olarak dokunmak ve kendi gozlerimizle gormeden her ikisini kiyaslamadan olmaz .
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Kenarda dursun misali : https://www.androidauthority.com/amorphous-igzo-and-beyond-399778/
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Ipad Pro alin daha kaliteli Lidar sensoru 7 yil guncelleme alacaksiniz 5 YIL major guncellemesi. Android te tablet arayuzlu ve kaliteli uygulamalar bulmak imkansiz cok azdir.

    Ekran keske QLED olsaydi 10 bit panel. Ama yok ...

    Fiyati da pahali kirpilmis RAM ve depolama birimi Turkiye de satiliyor...
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    civcivx (Cem© ) 2 hf. smart1978
    Yine uyduruyorsun birşeyler. Cihaz canavar gibi olmuş, fiyatı da yanında klavyeli kılıf hediyesi ile birlikte yurtdışından bile düşük, 7000 TL. Aynı özelliklere sahip İpad Pro kalemle 10400 TL.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    renega (Ömer Can IŞIK) 2 hf.
    keşke aynı paraya apple yapsa
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    norton772 2 hf.
    Özellikleri çok güzel ama artık o paralara kim nasıl tablet alsın? Ülkemin hali belli. Millet en idare eder ama iyi tableti alma gayretinde. O da 2500-3000 bandı bana göre.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    th9 2 hf. yeni yorumcu norton772
    bu fiyat bandında ki tabletler genelde eğlence için değil iş alınıyor
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 2 hf. en beğenilen
    Android tablet çöplüğünün en yenisi h.o.
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