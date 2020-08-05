Galaxy Tab S7 serisi tanıtıldı

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İkinci çeyrekte tablet satışlarını önemli oranda arttıran Samsung bugün iki yeni model daha duyurdu. Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus amiral gemi seviyesinde iPad Pro ile yarışacak.

Galaxy Tab S7 özellikleri ve fiyatı

Yeni Galaxy Tab S7 serisinde Samsung geçen yılın çizgilerini çok fazla değiştirmedi. Nispeten ince 4 çerçeve ve alüminyum alaşımlı kasa tasarımı korunuyor. S-Pen ekran kalemi yine arka kısımdaki yuvasına yerleşiyor. Bu seri ABD’de satılan ilk 5G uyumlu tabletler olma özelliğine sahip.

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Galaxy Tab S7 özellikleri belli oldu

Galaxy Tab S7 tablet modelinde 11 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde ekran yer alıyor. LCD teknolojisine yer verilen ekran 120Hz tazeleme hızı ile sevindiriyor. Snapdragon 865 Plus yonga setinden gücünü alan tablet modelinde 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Dört tarafında AKG imzalı hoparlör olan tabletin arka kısmında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. S-Pen ekran kalemi 9ms gecikme süresi ile oldukça hızlı. Pek çok uygulama daha hızlı çalışma için optimize edilmiş. 7040mAh kapasiteli bataryanın hızlı şarj ile desteklendiği model için fiyatlar şu şekilde:

Galaxy Tab S7 6GB RAM + 128GB depolama – 5499TL

Galaxy Tab S7 Plus özellikleri ve fiyatı

Galaxy Tab S7 Plus firmanın en iyi tablet modeli olma özelliğine sahip. 12.4 inçlik AMOLED ekranda 2800×1752 piksel çözünürlük sunan tablet modeli 120Hz tazeleme hızına ulaşıyor. 10000MAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. Bunun haricinde diğer özellikler aynı.

Her iki modelin de klavye aksesuarı takıldığı anda devreye giren ve kablosuz olarak da ekranlara bağlanabilen DeX özelliği mevcut. Galaxy Tab S7 Plus 6GB RAM + 128GB depolama için 6999TL fiyat etiketi belirlenmiş.

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