Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı; satışların %21'ini iPhone oyunları oluşturuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,8b
1
2
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cep telefonları için geliştirdiği birbirinden başarılı oyunlarla öne çıkan Gameloft firması 2010 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. İşte kısa bir süre önce açıklanan ve göze çarpan detaylardan bazıları;

- Gameloft yaklaşık 33 milyon Euro'luk konsolide satış yapıldı. Satışlarda geçen yıla oranla 2.2 milyar Euro'luk (%7') artış söz konusu.
- Satışların %37'si Avrupa'da, %34'ü Kuzey Amerika'da ve kalan %29'luk kısmı dünyanın diğer bölgelerinde gerçekleşmiş. 2009 yılının tamamında bu oranlar sırasıyla %39, %32 ve %29'du. Kuzey Amerika'daki satışlarda %2'lik artış, Avrupa'daki satışlarda ise %2'lik azalış gözlemlenmiş.
- 2008 yılından bu yana Gameloft, Apple Store için 63 farklı oyun sunmuş.
- 2010 yılının ilk çeyreğindeki satışların %21'ini iPhone / iPod Touch oyunları oluşturuyor.
- Firmanın yakında iPad oyunlarıyla karşımıza çıkması bekleniyor.


http://www.intomobile.com/2010/05/03/gamelofts-q1-results-show-that-the-company-makes-a-fifth-of-its-money-from-iphone-games.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IntoMobile+%28IntoMobile%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DSGNRY 9 yıl
Adamların oyunları sağlam, normal bir durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeyLu 9 yıl
33 milyon euro

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim