Gameloft 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı; satışların %21'ini iPhone oyunları oluşturuyor

Cep telefonları için geliştirdiği birbirinden başarılı oyunlarla öne çıkan Gameloft firması 2010 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. İşte kısa bir süre önce açıklanan ve göze çarpan detaylardan bazıları;

- Gameloft yaklaşık 33 milyon Euro'luk konsolide satış yapıldı. Satışlarda geçen yıla oranla 2.2 milyar Euro'luk (%7') artış söz konusu.

- Satışların %37'si Avrupa'da, %34'ü Kuzey Amerika'da ve kalan %29'luk kısmı dünyanın diğer bölgelerinde gerçekleşmiş. 2009 yılının tamamında bu oranlar sırasıyla %39, %32 ve %29'du. Kuzey Amerika'daki satışlarda %2'lik artış, Avrupa'daki satışlarda ise %2'lik azalış gözlemlenmiş.

- 2008 yılından bu yana Gameloft, Apple Store için 63 farklı oyun sunmuş.

- 2010 yılının ilk çeyreğindeki satışların %21'ini iPhone / iPod Touch oyunları oluşturuyor.

- Firmanın yakında iPad oyunlarıyla karşımıza çıkması bekleniyor.

http://www.intomobile.com/2010/05/03/gamelofts-q1-results-show-that-the-company-makes-a-fifth-of-its-money-from-iphone-games.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IntoMobile+%28IntoMobile%29