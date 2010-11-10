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Gameloft, N8 için hazırladığı 7 farklı oyunu Ovi Store'dan yayınladı

8 yıl
102,3b
1
29
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Yakın zamanda ülkemizde de lansmanı yapılan ve satışa sunulan Nokia'nın en yeni akıllı telefonu N8'in birçok pazarda kullanıcıyla buluşmasıyla birlikte geliştiriciler de telefonla uyumlu uygulamaları yayınlamaya hız verdiler. Son olarak dünyanın mobil oyun pazarındaki en önemli ismi olan Fransız merkezli Gameloft, 7 oyununu N8'e uyarladığını duyurdu.

Gameloft'un N8 kullanıcılarına sunduğu 7 oyun şunlar;

  • GT RAcing
  • Real Football 2010
  • Real Golf 2011
  • James Cameron's Avatar
  • Guitar Rock Tour 2
  • Hero of Sparta
  • Asphalt 5

Ovi Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulan oyunlarla ilgili olarak firmanın Youtube üzerinden yayınlayadığı videoya göz atarak, oyunlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz;


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DH Misafiri 6 yıl
bu oyunların hepsi ve daha fazlası .... nokıa n8 fan yazın google site gelir oradan gt racıng, aspalht 6 ve 5, sıms 3, spıderman, avatar, eternal heaty, strateji gibi bir çok oyun var şu modeller destekler::::::::NOT bu oyunların hepsi nokıa hd dir modeller ise nokıa c6 01 ve nokıa c7 ve nokıa n8 belle refflesh tir oynayın ücretsiz 567 tane hd oyun iyi günler..................
BOŞ KONUŞANLARDAN DEĞİLİM DENEYİN GÖRÜN TELEFONUNUZ CANLANSIN
Bilal Said bey .... sevgilerle thanksssss......
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DH Misafiri 8 yıl
SÜPER OYUNLAR..
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DH Misafiri 8 yıl
Atlantis'e katılıyorum bu oyunları ben bazı sitelerde ekimden beri görüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
bu oyunları nereden indirebiliriz ovi storede yok çünkü
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atlantis. 8 yıl
Oynuyoruz zaten bu oyunları imzalayıp, bu oyunlar yerli yabancı sitelerde aylardır var zaten
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uniquetky 8 yıl
bu oyunlar ovi storede neden yok :(
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Nymphadora 8 yıl
çok kaliteli duruyorlar, N8 olsa deneyebilirdik belki.
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Volkanbaba 8 yıl
x6 yada koysunlar :) asphalt 5 felan
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Ram yeter mi sence, java nfs shift i bile takılarak oynuyoruz,
Ama şöyle telefonu kasmicak, ilerlemeli oyunlar yapılmalı...
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Batuist 8 yıl
oyunlar fena değil ..
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Asphalt 5, GT Racing ve Avatar hoşuma gitti

Oynayabilicek miyim muamma tabi

gun 'un dediğine katılıyorum ayrıca...
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gun 8 yıl
Nokia gücü sayesinde Gameloft'a bu oyunları platforma çıkartmayı başarmış. İşin ilginç yanı bu oyunların yıllardır iPhone'da olması ve iPhone'a çıktığı için şimdi N8'e çıkabiliyor olması çünkü işlemci benzer, grafik yapısı opengl, giriş sistemi dokunmatik ekran.
Birde Gameloft tabii ki iPhone'da çok para kazanacağı için bu oyunları çıkardı şimdi artık her yere port edebiliyor.
Birde Türkiye'de sanırım Ovistore şu anda satın alma için müsait değil yani Türkler ne zaman bu oyunlara kavuşabilecek belli değil yada bilen varsa söylesin.
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fatguncom 8 yıl
N8 destekliyor peki C6-01 ve C7 gibi diğer s^3 lü telefonlar da destekliyor mu cevabını çok merak ediyorum hatta E7'yi de o listeye koyabiliriz
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danGerfuLL 8 yıl
gun

Nokia gücü sayesinde Gameloft'a bu oyunları platforma çıkartmayı başarmış. İşin ilginç yanı bu oyunların yıllardır iPhone'da olması ve iPhone'a çıktığı için şimdi N8'e çıkabiliyor olması çünkü işlemci benzer, grafik yapısı opengl, giriş sistemi dokunmatik ekran.

Birde Gameloft tabii ki iPhone'da çok para kazanacağı için bu oyunları çıkardı şimdi artık her yere port edebiliyor.

Birde Türkiye'de sanırım Ovistore şu anda satın alma için müsait değil yani Türkler ne zaman bu oyunlara kavuşabilecek belli değil yada bilen varsa söylesin.


Yıllardır iPhone'da mı ?


N-Gage platformuna bir dönüp bakmanızı tavsiye ederim. Classic ve QD modelleri için mevcut bu oyunların bir kısmı, döneminin el verdiği nitelikte. 3 günlük Apple'dan çok daha eskidir Gameloft avuçiçi cihazlar için yazılım geliştirme işinde. Yine aynı şekilde iPhone'dan önceki deneyimleri de Symbian iledir.

DH'nin çıtası ne kadar çok Apple cephesine kaymış böyle.
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lionelmusti 8 yıl
ipod touch oyunları daha gelişmiş :)
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Mr. Jingles 8 yıl
Çok güzel bir haber. Gameloft'tan sonra diğerleri de desteklerini vermeye başlayacaklardır.
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