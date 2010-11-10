Gameloft, N8 için hazırladığı 7 farklı oyunu Ovi Store'dan yayınladı

Haber Editörü
Yakın zamanda ülkemizde de lansmanı yapılan ve satışa sunulan Nokia'nın en yeni akıllı telefonu N8'in birçok pazarda kullanıcıyla buluşmasıyla birlikte geliştiriciler de telefonla uyumlu uygulamaları yayınlamaya hız verdiler. Son olarak dünyanın mobil oyun pazarındaki en önemli ismi olan Fransız merkezli Gameloft, 7 oyununu N8'e uyarladığını duyurdu.
Gameloft'un N8 kullanıcılarına sunduğu 7 oyun şunlar;
- GT RAcing
- Real Football 2010
- Real Golf 2011
- James Cameron's Avatar
- Guitar Rock Tour 2
- Hero of Sparta
- Asphalt 5
Ovi Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulan oyunlarla ilgili olarak firmanın Youtube üzerinden yayınlayadığı videoya göz atarak, oyunlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz;
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BOŞ KONUŞANLARDAN DEĞİLİM DENEYİN GÖRÜN TELEFONUNUZ CANLANSIN
Bilal Said bey .... sevgilerle thanksssss......
Ama şöyle telefonu kasmicak, ilerlemeli oyunlar yapılmalı...
Oynayabilicek miyim muamma tabi
gun 'un dediğine katılıyorum ayrıca...
Birde Gameloft tabii ki iPhone'da çok para kazanacağı için bu oyunları çıkardı şimdi artık her yere port edebiliyor.
Birde Türkiye'de sanırım Ovistore şu anda satın alma için müsait değil yani Türkler ne zaman bu oyunlara kavuşabilecek belli değil yada bilen varsa söylesin.
Yıllardır iPhone'da mı ?
N-Gage platformuna bir dönüp bakmanızı tavsiye ederim. Classic ve QD modelleri için mevcut bu oyunların bir kısmı, döneminin el verdiği nitelikte. 3 günlük Apple'dan çok daha eskidir Gameloft avuçiçi cihazlar için yazılım geliştirme işinde. Yine aynı şekilde iPhone'dan önceki deneyimleri de Symbian iledir.
DH'nin çıtası ne kadar çok Apple cephesine kaymış böyle.