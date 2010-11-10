Gameloft, N8 için hazırladığı 7 farklı oyunu Ovi Store'dan yayınladı

Yakın zamanda ülkemizde de lansmanı yapılan ve satışa sunulan Nokia'nın en yeni akıllı telefonu N8'in birçok pazarda kullanıcıyla buluşmasıyla birlikte geliştiriciler de telefonla uyumlu uygulamaları yayınlamaya hız verdiler. Son olarak dünyanın mobil oyun pazarındaki en önemli ismi olan Fransız merkezli Gameloft, 7 oyununu N8'e uyarladığını duyurdu.

Gameloft'un N8 kullanıcılarına sunduğu 7 oyun şunlar;

GT RAcing

Real Football 2010



Real Golf 2011



James Cameron's Avatar



Guitar Rock Tour 2



Hero of Sparta



Asphalt 5

Ovi Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulan oyunlarla ilgili olarak firmanın Youtube üzerinden yayınlayadığı videoya göz atarak, oyunlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz;