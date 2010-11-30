Garanti Bankası'ndan sosyal ağ kullanıcıları için yeni yarışma: Mayormatik

Google'ın ortaya koyduğu rakamlara göre sosyal ağlara olan ilgi artıyor ve kullanıcılar başta Facebook olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinde her geçen gün biraz daha fazla zaman geçiriyorlar. Sosyal ağlardaki ilgi patlaması akıllı telefon kullanımını da arttırırken, kullanıcı alışkanlıklarındaki değişiklikler milyonlarca müşteriye ulaşan büyük ölçekli şirketleri de bu alana çekiyor. İşte o şirketlerden biri olan ve teknoloji yatırımları konusundaki iddasını sık sık dile getiren Garanti Bankası, yeni bir yarışma başlatıyor.

Garanti Mayormatik adı verilen bu yarışma, akıllı telefonların popüler uygulaması Foursquare üzerinde oynanacak ve katılımcılar Garanti Paramatik noktalarında check-in olarak, iPod Shuffle ve iPod Nano yakalama şansı yakalayacaklar. İki aşamadan oluşan yarışmada kullanıcıların ilk olarak Facebook ve Twitter hesaplarını, Foursquare profillerine bağlamaları ve ardından Garanti Bankasının Foursquare'deki yarışma hesabıyla arkadaş olmaları gerekiyor.

Gerekli işlemleri yapan katılımcılar bugün başlayan yarışma kapsamında, belirtilen 12 adet Garanti Paramatik'ten birine, düzenli olarak Twitter ve Facebook hesaplarından ilan edecek şekilde check-in olmaları yeterli. Bu aşamada check-in olduğu Paramatik'in Mayor'luğunu almaya hak kazanan katılımcıya iPod Shuffle hediye edilecek. Garanti Mayormatik yarışmasının ikinci aşaması ise tüm noktaların Mayor’luğu Garanti Bankası'ndan alındıktan sonra başlayacak.

Garanti Bankası'nın Facebook ve Twitter hesaplarından yapılacak duyuru ile kullanıcılar belirlenen gün aralığında, 12 paramatik noktasının Mayor’luğunu birbirlerinden almaya çalışacaklar. Duyurulacak sürenin sonunda herbir Paramatik noktasında Mayor kim ise dokunmatik ekranlı yeni nesil iPod Nano kazanacak. Garanti Mayormatik ile ilgili detaylı bilgi garanti.com.tr ve facebook.com/Garanti adreslerinde.