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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Garmin Venu Sq akıllı saatleri GPS ve bağımsız müzik oynatmaya odaklanıyor

    Garmin Venu Sq akıllı saat modeli pek çok fitness ve sağlık değerleri yanında kaza durumunu da tespit edebiliyor. Garmin Venu Sq Music ise dahili hafızasından müzik çalabiliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Garmin Venu Sq akıllı saatleri GPS ve bağımsız müzik oynatmaya odaklanıyor
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    Geçtiğimiz haftalarda uğradığı fidye saldırısının etkilerini telafi etmeye çalışan Garmin bir yandan da akıllı saat pazarına yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Garmin Venu Sq serisi kullanıcıyı biraz daha bağımsızlaştırmayı amaçlıyor.

    Garmin Venu Sq özellikleri ve fiyatı

    Garmin Venu Sq akıllı saatinde 1.3 inçlik ekran yer alıyor ve Gorilla Glass ile korunuyor. Dörtgen tasarımındaki kasa alüminyum çerçeve ve silikon kayışlara sahip. Uygulama üzerinden pek çok ekran teması indirilebiliyor.

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    Model fitness takip edebilirken dahili GPS sayesinde akıllı telefonlara ihtiyaç kalmadan mesafeyi tespit edebiliyor. Nabız sensörü de sürekli olarak kalp atışlarını ve uyku düzenini gözlemleyebiliyor.

    Akıllı saat herhangi bir kaza durumunu algılayarak acil durum numaralarına uyarı gönderebiliyor. Uygulama bildirimleri ekrana yansıtılırken Android kullanıcıları mesajlara doğrudan cevap verebiliyor. Garmin Venu Sq modeli 200$ fiyat etiketine sahip.

    Garmin Venu Sq akıllı saatleri GPS ve bağımsız müzik oynatmaya odaklanıyor
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    Garmin Venu Sq Music özellikleri ve fiyatı

    Garmin Venu Sq Music ise orijinal modeldeki tüm özelliklere sahip. Farklı olarak uyumlu çevrim içi müzik hizmetlerinden müzikleri hafızasına kaydederek doğrudan dinleyebilmenizi sağlıyor. Böylece hareket halindeyken akıllı telefon ile uğraşmıyorsunuz. Garmin Venu Sq Music için de 250$ fiyat etiketi mevcut.



    https://www.slashgear.com/garmin-venu-sq-smartwatches-pack-gps-and-phone-free-music-streaming-23639565/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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