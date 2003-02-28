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Ge Force FX 5600 ve 5200 3D Mark 03 sonuçları

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
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Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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The Inquirer'ın eline bir şekilde CeBIT'te tanıtılması beklenen ve mevcut GeF 4 Ti ve MX'in yerini alması planlanan GeForce FX 5600 ve 5200'ün 3D Mark 03 puanları geçmiş.

Test için kullanılan sistem Athlon XP 2700+ işlemciye sahip ve 512 MB RAM'i var.

Gelelim sonuçlara; Nvidia'nın 3D Mark'ı evlatlıktan ret etmesi belki de bu yüzden zira GeForce FX 5200 879 Puan alırken Ti 4600'ün varisi GeForce FX 5600, 2389 Puan alabilmiş. The Inquirer kendi laboratuarlarında kullandıkları benzer bir sistemin Radeon 9700 Pro ile 4600 civarında puan aldığını iddia etmiş. Tabii üç kartı da aynı konfigürasyon ve şartlar altında test etmedikçe sağlıklı sonuçlar alınmaz ama arada ciddi bir farkın olduğu da aşikar.

Gerçi 3d Mark 03 iyice gerçek hayat testlerinden uzaklaşmış tamamen sentetik bir benchmark olsa da sanırım bu sonuçlar yeni ekran kartları ve Nvidia'nın MSI ile sallantıda olan ilişkisi hakkında fikir verecektir.


http://www.theinquirer.net/?article=8031 Yorum Yaz
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