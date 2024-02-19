Geçmişe dönüş: Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında

- Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında
- Döneminin unutulmaz ekran kartı: GeForce GTX 970
- GTX Titan X ve GTX 980 Ti
- Nvidia Maxwell ekran kartları
- Nintendo Switch
- Yorumlar
Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında
Nvidia Maxwell mimarisi, günümüzde çoğunlukla GeForce GTX 900 serisi ile akla geliyor olsa da, ilk kartlar bundan daha eskiye dayanıyor. Mimariye ait ilk tüketici GPU'ları olan GTX 750 ve GTX 750 Ti, 18 Şubat 2014'te tanıtılmıştı. Günümüze kıyasla bu kartlar, 28nm işlem düğümünü temel alan GM107 GPU ve ek bir güce ihtiyaç duymayan 55W-60W TDP'ye sahipti.
Hatta serinin ilk modeli GTX 750, 1GB GDDR5 bellek, 512 CUDA çekirdeği ve 119 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuldu. Bir üst model GTX 750 Ti'da ise, 2GB GDDR5 bellek ve 640 CUDA çekirdeği bulunuyordu. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun RTX 4060 ve 4060 Ti modellerinde 3.072 ve 4.352 adede çıktığını hatırlatalım.
Döneminin unutulmaz ekran kartı: GeForce GTX 970
Maxwell mimarisine değinmişken, GTX 970'ten söz etmemek olmaz. Döneminde rekor kullanıma ulaşan ekran kartı, uzun süre Steam listelerinin üst sıralarında yer aldı. Hatta performansıyla SLI sistemlerin de yıldızı oldu diyebiliriz. Ancak bu ilgi, büyük bir tartışmanın başlangıcı oldu.
GTX Titan X ve GTX 980 Ti
Mimarinin tepe noktasına baktığımızda, 2015 yılında tanıtılan GTX Titan X ve 980 Ti ile karşılaşıyoruz. Her iki ekran kartı GM200 GPU ve 3.072 adede kadar CUDA çekirdeğine sahip. Ayrıca Titan X, 12GB GDDR5 belleğe sahipken, kırpılmış sürümü GTX 980 Ti, 2.816 CUDA çekirdeği ve 6GB GDDR5 bellekle tanıtıldı.
Titan X'in 999 dolarlık lansman fiyatı ise, daha sonra yerini RTX 2080 Ti'a bıraktı. Günümüzde ise amiral gemisi GPU'ların 1.500 dolar bandına çıktığını hatırlatalım.
|Modeller
|GPU
|CUDA Çekirdeği
|Bellek
|Çıkış Tarihi
|GeForce GTX 750
|GM107-300
|512
|1GB GDDR5
|18 Şubat 2014
|GeForce GTX 750 Ti
|GM107-400
|640
|2GB GDDR5
|18 Şubat 2014
|GeForce GTX 950
|GM206-250
|768
|2GB GDDR5
|20 Ağustos 2015
|GeForce GTX 960
|GM206-300
|1.024
|2GB GDDR5
|22 Ocak 2015
|GeForce GTX 970
|GM204-200
|1.024
|4GB GDDR5
|19 Eylül 2014
|GeForce GFTX 980
|GM204-400
|2.048
|4GB GDDR5
|19 Eylül 2014
|GeForce GTX 980 Ti
|GM200-310
|2.816
|6GB GDDR5
|1 Haziran 2015
|GeForce GTX Titan X
|GM200-400
|3.072
|12GB GDDR5
|17 Mart 2015
Nintendo Switch
Ayrıca Maxwell, yalnızca PC pazarı ile sınırlı değildi. İlk olarak 2017 yılında tanıtılan Nintendo Switch'in de bu mimariden (Tegra X1 APU) destek aldığını hatırlatalım. Daha sonrasında ise el konsolu, Tegra X1+ ile yenilendi. Nintendo Switch'in toplam satışları ise günümüzde 139 milyonu aşmış durumda. Bu da onu, en popüler Maxwell ürünü yapıyor.
Nintendo'nun bir sonraki el konsolu Nintendo Switch 2 ise, muhtemel olarak Nivida Ampere (RTX 30) mimarisinden güç alacak. Ancak bunun için 2025'e kadar beklememiz gerekebilir. .Kaynakça https://developer.nvidia.com/maxwell-compute-architecture https://www.techpowerup.com/gpu-specs/?architecture=Maxwell+2.0&sort=generation Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.