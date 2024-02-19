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    Geçmişe dönüş: Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında

    Bu yazımızda yaklaşık 10 yıl önce tanıtılan Nvidia Maxwell mimarisi ve bu mimariye ait ekran kartlarına dönüş yapıyoruz. İşte GeForce GTX 750, GTX 970 ve daha fazlası...
    Geçmişe dönüş: Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Ada Lovelace tabanlı RTX 40 serisini duyuran Nvidia, günümüzde Blackwell (RTX50) mimarisi için hazırlıklara başladı. Geçmiş yıllara baktığımızda ise, akıllara kazınan çok sayıda modelin bulunduğunu görüyoruz. Peki, bundan tam 10 yıl önce tanıtılan Maxwell mimarisi, ne gibi yenilikler sunuyordu? Bu yazımızda GTX 750'den GTX Titan X'e ve hatta Nintendo Switch'e kadar olan GPU'lara dönüş yapıyoruz. ​

    Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında

    Nvidia Maxwell mimarisi, günümüzde çoğunlukla GeForce GTX 900 serisi ile akla geliyor olsa da, ilk kartlar bundan daha eskiye dayanıyor. Mimariye ait ilk tüketici GPU'ları olan GTX 750 ve GTX 750 Ti, 18 Şubat 2014'te tanıtılmıştı. Günümüze kıyasla bu kartlar, 28nm işlem düğümünü temel alan GM107 GPU ve ek bir güce ihtiyaç duymayan 55W-60W TDP'ye sahipti.

    Hatta serinin ilk modeli GTX 750, 1GB GDDR5 bellek, 512 CUDA çekirdeği ve 119 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuldu. Bir üst model GTX 750 Ti'da ise, 2GB GDDR5 bellek ve 640 CUDA çekirdeği bulunuyordu. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun RTX 4060 ve 4060 Ti modellerinde 3.072 ve 4.352 adede çıktığını hatırlatalım.

    Geçmişe dönüş: Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında Tam Boyutta Gör
    Ayrıca GTX 750 serisi, birinci nesil Maxwell olarak kabul edilirken, ikinci nesil modeller tamamen farklı bir serinin parçasıydı. O sırada Nvidia, GTX 800 serisini pas geçti ve Eylül ayında GM20X GPU'lu GTX 900 serisine geçiş yapıldı. 800 serisine ait ekran kartları ise, ufak yükseltmeler ile mobil platformlarda boy gösterdi.

    Döneminin unutulmaz ekran kartı: GeForce GTX 970 

    Maxwell mimarisine değinmişken, GTX 970'ten söz etmemek olmaz. Döneminde rekor kullanıma ulaşan ekran kartı, uzun süre Steam listelerinin üst sıralarında yer aldı. Hatta performansıyla SLI sistemlerin de yıldızı oldu diyebiliriz. Ancak bu ilgi, büyük bir tartışmanın başlangıcı oldu. 

    Geçmişe dönüş: Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında Tam Boyutta Gör
    Hatırlayanlar olacaktır, kartın tanıtımından kısa süre sonra 4GB yerine 3,5GB VRAM'e sahip olduğu ortaya çıktı. Bu 500MB'lık bölüm ise, Maxwell GM204 GPU'nun tasarımı nedeniyle çok daha yavaş çalışıyordu. Bu sorunlar ise toplu davayla sonuçlandı ve çok sayıda kullanıcıya 30 dolar indirim ve yüzde 20 geri ödeme fırsatı sunuldu.

    GTX Titan X ve GTX 980 Ti

    Mimarinin tepe noktasına baktığımızda, 2015 yılında tanıtılan GTX Titan X ve 980 Ti ile karşılaşıyoruz. Her iki ekran kartı GM200 GPU ve 3.072 adede kadar CUDA çekirdeğine sahip. Ayrıca Titan X, 12GB GDDR5 belleğe sahipken, kırpılmış sürümü GTX 980 Ti, 2.816 CUDA çekirdeği ve 6GB GDDR5 bellekle tanıtıldı.

    Titan X'in 999 dolarlık lansman fiyatı ise, daha sonra yerini RTX 2080 Ti'a bıraktı. Günümüzde ise amiral gemisi GPU'ların 1.500 dolar bandına çıktığını hatırlatalım.

    Nvidia Maxwell ekran kartları
    Modeller GPU CUDA Çekirdeği Bellek Çıkış Tarihi
    GeForce GTX 750 GM107-300 512 1GB GDDR5 18 Şubat 2014
    GeForce GTX 750 Ti GM107-400 640 2GB GDDR5 18 Şubat 2014
    GeForce GTX 950 GM206-250 768 2GB GDDR5 20 Ağustos 2015
    GeForce GTX 960   GM206-300 1.024 2GB GDDR5  22 Ocak 2015
    GeForce GTX 970 GM204-200 1.024 4GB GDDR5 19 Eylül 2014
    GeForce GFTX 980 GM204-400 2.048 4GB GDDR5 19 Eylül 2014
    GeForce GTX 980 Ti GM200-310 2.816 6GB GDDR5 1 Haziran 2015
    GeForce GTX Titan X GM200-400 3.072 12GB GDDR5 17 Mart 2015

    Nintendo Switch

    Ayrıca Maxwell, yalnızca PC pazarı ile sınırlı değildi. İlk olarak 2017 yılında tanıtılan Nintendo Switch'in de bu mimariden (Tegra X1 APU) destek aldığını hatırlatalım. Daha sonrasında ise el konsolu, Tegra X1+ ile yenilendi. Nintendo Switch'in toplam satışları ise günümüzde 139 milyonu aşmış durumda. Bu da onu, en popüler Maxwell ürünü yapıyor.

    Nintendo'nun bir sonraki el konsolu Nintendo Switch 2 ise, muhtemel olarak Nivida Ampere (RTX 30) mimarisinden güç alacak.  Ancak bunun için 2025'e kadar beklememiz gerekebilir. . 

    Kaynakça https://developer.nvidia.com/maxwell-compute-architecture https://www.techpowerup.com/gpu-specs/?architecture=Maxwell+2.0&sort=generation
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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