Geçmişe dönüş: Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Ada Lovelace tabanlı RTX 40 serisini duyuran Nvidia, günümüzde Blackwell (RTX50) mimarisi için hazırlıklara başladı. Geçmiş yıllara baktığımızda ise, akıllara kazınan çok sayıda modelin bulunduğunu görüyoruz. Peki, bundan tam 10 yıl önce tanıtılan Maxwell mimarisi, ne gibi yenilikler sunuyordu? Bu yazımızda GTX 750'den GTX Titan X'e ve hatta Nintendo Switch'e kadar olan GPU'lara dönüş yapıyoruz. ​

Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında

Nvidia Maxwell mimarisi, günümüzde çoğunlukla GeForce GTX 900 serisi ile akla geliyor olsa da, ilk kartlar bundan daha eskiye dayanıyor. Mimariye ait ilk tüketici GPU'ları olan GTX 750 ve GTX 750 Ti, 18 Şubat 2014'te tanıtılmıştı. Günümüze kıyasla bu kartlar, 28nm işlem düğümünü temel alan GM107 GPU ve ek bir güce ihtiyaç duymayan 55W-60W TDP'ye sahipti.

Hatta serinin ilk modeli GTX 750, 1GB GDDR5 bellek, 512 CUDA çekirdeği ve 119 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuldu. Bir üst model GTX 750 Ti'da ise, 2GB GDDR5 bellek ve 640 CUDA çekirdeği bulunuyordu. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun RTX 4060 ve 4060 Ti modellerinde 3.072 ve 4.352 adede çıktığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Ayrıca GTX 750 serisi, birinci nesil Maxwell olarak kabul edilirken, ikinci nesil modeller tamamen farklı bir serinin parçasıydı. O sırada Nvidia, GTX 800 serisini pas geçti ve Eylül ayında GM20X GPU'lu GTX 900 serisine geçiş yapıldı. 800 serisine ait ekran kartları ise, ufak yükseltmeler ile mobil platformlarda boy gösterdi.

Döneminin unutulmaz ekran kartı: GeForce GTX 970

Maxwell mimarisine değinmişken, GTX 970'ten söz etmemek olmaz. Döneminde rekor kullanıma ulaşan ekran kartı, uzun süre Steam listelerinin üst sıralarında yer aldı. Hatta performansıyla SLI sistemlerin de yıldızı oldu diyebiliriz. Ancak bu ilgi, büyük bir tartışmanın başlangıcı oldu.

Tam Boyutta Gör Hatırlayanlar olacaktır, kartın tanıtımından kısa süre sonra 4GB yerine 3,5GB VRAM'e sahip olduğu ortaya çıktı. Bu 500MB'lık bölüm ise, Maxwell GM204 GPU'nun tasarımı nedeniyle çok daha yavaş çalışıyordu. Bu sorunlar ise toplu davayla sonuçlandı ve çok sayıda kullanıcıya 30 dolar indirim ve yüzde 20 geri ödeme fırsatı sunuldu.

GTX Titan X ve GTX 980 Ti

Mimarinin tepe noktasına baktığımızda, 2015 yılında tanıtılan GTX Titan X ve 980 Ti ile karşılaşıyoruz. Her iki ekran kartı GM200 GPU ve 3.072 adede kadar CUDA çekirdeğine sahip. Ayrıca Titan X, 12GB GDDR5 belleğe sahipken, kırpılmış sürümü GTX 980 Ti, 2.816 CUDA çekirdeği ve 6GB GDDR5 bellekle tanıtıldı.

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Titan X'in 999 dolarlık lansman fiyatı ise, daha sonra yerini RTX 2080 Ti'a bıraktı. Günümüzde ise amiral gemisi GPU'ların 1.500 dolar bandına çıktığını hatırlatalım.

Nvidia Maxwell ekran kartları Modeller GPU CUDA Çekirdeği Bellek Çıkış Tarihi GeForce GTX 750 GM107-300 512 1GB GDDR5 18 Şubat 2014 GeForce GTX 750 Ti GM107-400 640 2GB GDDR5 18 Şubat 2014 GeForce GTX 950 GM206-250 768 2GB GDDR5 20 Ağustos 2015 GeForce GTX 960 GM206-300 1.024 2GB GDDR5 22 Ocak 2015 GeForce GTX 970 GM204-200 1.024 4GB GDDR5 19 Eylül 2014 GeForce GFTX 980 GM204-400 2.048 4GB GDDR5 19 Eylül 2014 GeForce GTX 980 Ti GM200-310 2.816 6GB GDDR5 1 Haziran 2015 GeForce GTX Titan X GM200-400 3.072 12GB GDDR5 17 Mart 2015

Nintendo Switch

Ayrıca Maxwell, yalnızca PC pazarı ile sınırlı değildi. İlk olarak 2017 yılında tanıtılan Nintendo Switch'in de bu mimariden (Tegra X1 APU) destek aldığını hatırlatalım. Daha sonrasında ise el konsolu, Tegra X1+ ile yenilendi. Nintendo Switch'in toplam satışları ise günümüzde 139 milyonu aşmış durumda. Bu da onu, en popüler Maxwell ürünü yapıyor.

Nintendo'nun bir sonraki el konsolu Nintendo Switch 2 ise, muhtemel olarak Nivida Ampere (RTX 30) mimarisinden güç alacak. Ancak bunun için 2025'e kadar beklememiz gerekebilir. .

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Geçmişe dönüş: Nvidia Maxwell mimarisi 10 yaşında