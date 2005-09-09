GeCube'un canavar Radeon X550'si

Ati'nin yeni X550 modeli şu sıralar Nvidia'nın Ge-Force 6200TC'si ve Ati'nin Radeon X300SE HM'sine göre biraz daha pahalı ekstra 20$ çoğu kimsenin bütçesini zorlamaz ve gelen ekstra performans (3DMark 2003 %35) herkesi tatmin edecektir. Üstelik üreticilerin Ge-Cube gibi standart dışı saat hızları ile sunulan çözümler daha da cazip olabilmekte.
Aşağıda gördüğünüz gibi X550 tam olarak fiyat boşluğunun yaşandığı yere harika bir şekilde oturmakta zira üst tarafında yer alan Ge-Force 6200 veya Ati Radeon X600 verdikleri performansa göre fiyatlarını pekde hak etmiyorlar. Biraz daha üstte ise bütçe dahilinde alınması gereken bir model olan Nvidia'nın Ge-Force 6600 'ü durmakta.
|Sempron Model
|
Ati Radeon X300SE
|
Ati Radeon X300SE HM
|
Ati Radeon X550
|
Ati Radeon X600 Pro
|
Nvidia Ge-Force 6200TC
|
Nvidia Ge-Force 6200
|
Nvidia Ge-Force 6600
|Ram veriyolu genişliği
|
64 bit
|
64 bit
|
128 bit
|
128 bit
|
64 bit
|
128 bit
|
128 bit
|Üretim teknolojisi
|
0.11 Mikron
|
0.11 Mikron
|
0.11 Mikron
|
0.13 Mikron
|
0.11 Mikron
|
0.11 Mikron
|
0.11 Mikron
| Çekridek/Ramlar
Mhz frekansları
|
325/400
|
325/600
|
400/500
|
400/600
|
350/550
|
300/550
|
300/550
|Gerçek Ram /Sanal ile Toplam
|
128/-
|
128/256
|
256/-
|
128/-
|
32/128
|
128 bit
|
128 bit
|
Vertex Shader
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|Pixel Shader
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
8
|Veri Yolu hattı
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
8
|Yaklaşık fiyat
|
55$
|
55$
|
75$
|
100$
|
55$
|
103$
|
125$
Tabii düz X550'den daha iyisini istiyor ve Ati Radeon 9550'deki overclock başarsını istiyorsanız zaten güçlü ramları olan bir model almanız gerekmekte. Tabii gerekli güçlü soğutmayıda unutmamak gerek. Bunlar sağlandığında ki mesela örneğimiz Ge-Cube 'un DDR2'li modeli gibi overclock'ta 500 Mhz çekirdek, 840 Mhz Ram hızlarına ulaşmak mümkün oluyor. Ekran kartı normalde ise 450/750 Mhz hızlarında gelmekte.
GeCube'un DDR2'li 128-bit'lik modelinde 3DMark 2003 puanları overclock ile 4700 civarına çıkartılabiliyor (normal x550'lerdeki 3400 civarı olan) ki bu çoğu kişiyi oldukça memnun edecektir. Hatta bu değerler bu fiyatlara oldukça yeterli. Bu model aslında X600 serisinin yerini değiştirmek üzere tasarlanmış gibide düşünülebilir. Tam olarak rakibi ise 6200'ler. Çünkü kesinlikle daha ucuza daha yüksek performans veriyorlar.
Şu anda ülkemize DDR2 versiyonlu overclock'a çok müsait modeller girmedi ama girmesinin uzak olduğunu zannetmiyorum çünkü firmalar hali hazırda yüksek hızlarda gelen bu modelleri satmakta zorluk çekeceklerini sanmıyorum.
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ekran kartı diye o kadar milletin bekletisinin aksine böğle gülünç bi oyuncak cıkartmış ati
Zaten ekran kartları gereksiz derecede pahalıyken;ve bu saçma durum yetmezken böğle ekran kartı cıkartmaları
nedir yani ..
Yakın zamanda SONY ve ya InteL vga sektorune girsede su sağtekar ATI ve Nvidia dan kurtulsaK......
...
arkadaşım bu vga alt seviyeye hitap eden ucuz ama oc potansiyeli yüksek bir kart
zaten coook pahalı cok iyi ekran kartları var atinin ama kaç kişiye satılıyor bu ucuz oc lik kartlar ise on binlerce satılacaktır...
sony ye gelince sony de bukadarlık bir chip üretecek teknoloji yok zaten olması beklenemez cok yatırım yapmalı önce...
intel vga sektörüne giremez herkez düşman olur tek elcilik olur
SONY mikroteknoloji yerine Hitachi ile beraber teknolojik çözüm ortaklığındalar..
Bir de intel zaten VGA işinde idi. Fakat piyasada ciddi iddialarla teknoloji üretmek için RISC Facility yi açmaları gerekecekti Bu yüzden onlara büyük bir maddi kayıp yaşattırırdı. Bu yüzden 1998 den beri grafik piyasasında iddialı oynamıyorlar.
Rekabet için sağlam adımlar atılması ve sağlam kaynek gerekiyor.
Güya rakip olacak olan S3 de ve XGI da üretim olsa bile sadece tester veya small business olması hasebiyle aynı rekabet gücünün 10 da 1 i bile yok.