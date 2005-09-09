GeCube'un canavar Radeon X550'si

Ati'nin yeni X550 modeli şu sıralar Nvidia'nın Ge-Force 6200TC'si ve Ati'nin Radeon X300SE HM'sine göre biraz daha pahalı ekstra 20$ çoğu kimsenin bütçesini zorlamaz ve gelen ekstra performans (3DMark 2003 %35) herkesi tatmin edecektir. Üstelik üreticilerin Ge-Cube gibi standart dışı saat hızları ile sunulan çözümler daha da cazip olabilmekte.

Aşağıda gördüğünüz gibi X550 tam olarak fiyat boşluğunun yaşandığı yere harika bir şekilde oturmakta zira üst tarafında yer alan Ge-Force 6200 veya Ati Radeon X600 verdikleri performansa göre fiyatlarını pekde hak etmiyorlar. Biraz daha üstte ise bütçe dahilinde alınması gereken bir model olan Nvidia'nın Ge-Force 6600 'ü durmakta.

Sempron Model Ati Radeon X300SE Ati Radeon X300SE HM Ati Radeon X550 Ati Radeon X600 Pro Nvidia Ge-Force 6200TC Nvidia Ge-Force 6200 Nvidia Ge-Force 6600 Ram veriyolu genişliği 64 bit 64 bit 128 bit 128 bit 64 bit 128 bit 128 bit Üretim teknolojisi 0.11 Mikron 0.11 Mikron 0.11 Mikron 0.13 Mikron 0.11 Mikron 0.11 Mikron 0.11 Mikron Çekridek/Ramlar

Mhz frekansları 325/400 325/600 400/500 400/600 350/550 300/550 300/550 Gerçek Ram /Sanal ile Toplam 128/- 128/256 256/- 128/- 32/128 128 bit 128 bit Vertex Shader 2 2 2 2 3 3 3 Pixel Shader 4 4 4 4 4 4 8 Veri Yolu hattı 4 4 4 4 4 4 8 Yaklaşık fiyat 55$ 55$ 75$ 100$ 55$ 103$ 125$

Tabii düz X550'den daha iyisini istiyor ve Ati Radeon 9550'deki overclock başarsını istiyorsanız zaten güçlü ramları olan bir model almanız gerekmekte. Tabii gerekli güçlü soğutmayıda unutmamak gerek. Bunlar sağlandığında ki mesela örneğimiz Ge-Cube 'un DDR2'li modeli gibi overclock'ta 500 Mhz çekirdek, 840 Mhz Ram hızlarına ulaşmak mümkün oluyor. Ekran kartı normalde ise 450/750 Mhz hızlarında gelmekte.

GeCube'un DDR2'li 128-bit'lik modelinde 3DMark 2003 puanları overclock ile 4700 civarına çıkartılabiliyor (normal x550'lerdeki 3400 civarı olan) ki bu çoğu kişiyi oldukça memnun edecektir. Hatta bu değerler bu fiyatlara oldukça yeterli. Bu model aslında X600 serisinin yerini değiştirmek üzere tasarlanmış gibide düşünülebilir. Tam olarak rakibi ise 6200'ler. Çünkü kesinlikle daha ucuza daha yüksek performans veriyorlar.

Şu anda ülkemize DDR2 versiyonlu overclock'a çok müsait modeller girmedi ama girmesinin uzak olduğunu zannetmiyorum çünkü firmalar hali hazırda yüksek hızlarda gelen bu modelleri satmakta zorluk çekeceklerini sanmıyorum.