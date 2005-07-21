Geek' in yeni Q serisi ADSL modemleri

Resimde görünen 4 portlu Q51 modeli
Türkiye' nin modem markası haline gelen Geek, uzun zamandır üzerinde çalıştığı tamamen kendisine ait tasarıma sahip ve en yeni komponentlerin kullanıldığı yeni Q serisi modemlerini bir süre önce piyasaya sundu. Zaten sorunsuzluğu ile bilinen eski Promax-UE serisinin, üzerine ilave edilerek üretilen Q serisi kırmızı kasası ile oldukça dikkat çekici. Donanım olarakta oldukça geliştirilen modemler;
Modemin arka tarafındaki giriş ve çıkışlar
Normalde değişken olan IP adresinizi sabit bir adrese yönlendirerek bilgisayarınızı web sunucusu gibi kullanmanıza olanak sağlayan Dynamic Dns, ağ ile ilgili verileri periyodik olarak sorgulatabilen ve ayarları değiştirebilen SNMP, bu özelliği destekleyen yazılımlar ile modemde otomatik olarak port açabilen böylece çeşitli donanım ve yazılımların iç ve dış ağ üzerineki diğer bilgisayarlar ile kullanılabilmesini sağlayan UPnP, ağdaki internet kullanımını ip, portprotokol ve saat olarak yönetebileceğiniz gelişmiş SPI Firewall, internet aracılığı ile ulaşmak istediğiniz IP adreslerine isim verebilmenizi veya yerel sunucunuza ağınızdan aynı dinamik adı kullanarak ulaşabilmenizi sağlayan DNS Server gibi ayrıcalıklı özelliklere sahipler.
İhtiyaç duyulabilecek her kablo pakete dahil edilmiş
Donanımsal özelliklerini bir kenara bırakırsak, kırmızı siyah karışımı hayli dikkat çeken kasası, türkçe kullanım kavuzu, kurulum programı ve kullanıcı arabirimi ne sahip Q serisinin paketinden, ethernet ve usb bağlantı kaboları, adaptör, splitter ve line filter (telefona giden hattaki parazitleri engellemek için) çıkıyor. Bunlara ek olarak türkçe kullanım klavuzu ve en önemlisi (ki bence modemin değerini katlayan) cFos Speed adlı programın sadece Geek Q serisine özel olarak hazırlanmış özel sürümü çıkıyor. Bu programın özelliği internet trafiğini optimize ederek hızlandırmak.
Modemin değerini katlayan cFos Speed programı pakete dahil edilmiş
Nasıl oluyorda internet bağlantısını hızlandırabiliyor diye sorabilirsiniz. Programın özelliği, adsl teknolojisinin zayıf noktası olan senkron veri transferini en iyi şekilde optimize ederek, kullanıcının o anda ihtiyaç duyduğu programın bant genişliğinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlayarak yavaşlığı hissettirmemesi. Mesela dosya paylaşım programlarını ele alalım, bu tarz programların en büyük sorunu aynı zamanda sizden veri çekilmesini gerektirmesidir. Adsl teknolojisinde de veri gidiş ve gelişi aynı anda fazla mümkün olamıyor dolayısı ile performans çok düşüyor. İşte cFos Speed burada devreye girerek, siz internette sörf yapmak istediğiniz zaman, dosya paylaşım programın veri alış-verişini olabildiğince kısarak sizin sörf hızınızı makismum seviyede tutmaya çalışıyor. Hatta program gelişmiş kullanıcı arabirmi sayesinde, bilgisyarınızdaki çalışan programlara kendi istediğiniz gibi bir öncelik sıralaması atayabilmenize de olanak sağlıyor. Böylece hangi programın interneti en fazla kullanacağına siz karar veriyorsunuz. Bu arada bu programın lisansı 35$ gibi bir fiyata sahip.
Bütün bunlara ek olarak, Geek' in bir Türk markası olmasının getirdiği avantajları son kullanıcıya çok iyi şekilde yansıttığını belirtmemiz gerekiyor. İnternet sitesindeki sistem üzerinden 7/24 saat ve telefon ile teknik destek veren Geek, herhangi bir ürününü satın aldıktan sonra beğenmezseniz, 30 gün içinde koşulsuz iadeyi kabul ediyor. Zaten eski kasadaki görünen bazı sorunlarda anında birebir değişim yaparak bu konuda ne kadar iddalı olduklarını kanıtlamışlardı.
Tek ethernet portlu Q31 ve 4 ethernet portlu Q51 olmak üzere iki farklı model ile (her iki model de de USB bağlantısı bulunuyor) piyasaya çıkan Promax Q serisi modemler, eski modemini değiştirmek yada yeni adsl modem almak isteyenlerin mutlaka göz önünde bulundurması gereken seçenekler.
http://www.geek.com.tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Not : zyxel i ftp uzerinden bile guncelleyebiliyorum. :D :D :p
site açık ama kullanılmıyor. SAçmalık ki firmware sadecde mail ile atılıyor filan.
Geek Q31 modelini 1 hafta kullanmıştım diğer ADSL modemimi servise verdiğim için bu modemi verdiler kendi modemim gelene kadar. O yüzden öyle detaylıca incelemedim özellikle ama tecrübelerimi paylaşayım. Modemin kurulumu çok kolay verilen cd içerisinde bir wizard var işi kolaylaştırıyor. İlk sorunu yanında verilen cFos Speed programında yaşadım kurduğum anda bağlantım gitti hiç bir şekilde bağlamamaya başladı. Programı kaldırınca düzeldi mail attım durumu anlattım; o birlikte gelen sürümün eski ve bug lı olduğunu söylediler ve bazı sistemlerde böyle sorunlar çıkarabiliyormuş web den yükledim yenisini sorun düzeldi gayet hoş bir program. Mesela önceden download ederken surf yapamıyordum çünkü download programım net i sömürdüğü için sayfalar gelmiyordu zaman aşımından ötürü; bu program sayesinde veri alış verişi bayağı düzene girdi. Modemin malzeme kalitesi gayet iyi hatta kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde güzel diyebilirim. Q31 modelini almayı düşünüyorsanız içinden usb kablosu çıkmıyor ama çıkması gerektiği yazıyor, aldığım yere sordum onu ayrıca veriyorlarmış ve bana vermeyi unutmuşlar =) aman dikkat edin(Q51 de içinden çıkıyor). USB den kurmadım modemi ama genede alayım dedim. Yanında filter ın gelmesi çok ince bir davranış işe yarar mı yaramaz mı pek fark etmiyor ama genede düşünmüşler. Modemin çok fazla ısınmaması gayet iyi kullandığım ve gördüğüm çoğu bu tarz modemler çok ısınıyor.
Eksiler:
Öncelikle modem ADSL2 ve ADSL2+ standartlarını desteklemiyor. Tamam telekomun hemen yarın ADSL2 ye geçeceği gibi bir durum yok ama insanın genede pek hoşuna gitmiyor. Çoğu üreticide şu zamanda artık ADSL2 ve ADSL2+ standartlarını destekleyen modellerini piyasaya sunmaya başladılar, olsa iyi olurdu bu modemde. Çok çok ilginç bir sorun yaşadım bu modemle bende kalmayacağı için pek üstüne gitmedim bu sorunun sorunum şuydu: Bazı web siteleriniki bu siteler çok tanıdık bildik siteler oluyor açmıyordu; Mesela google.com.tr apple.com samsung.com imdb.com falan. Hatta bu siteyi yazdığım zaman veri dahi göndermiyordu yanlış bir web sitesi yazınca çıkan hataya benzer bir hata çıkıyordu. Açmak için adresi yazıp defalarca enter a bastım ping atsın diye 30. denemede falan açıyordu anca. ayrıca download.com sitesini çok kötü açıyordu çoğu grafikler eksik ve çok acayip bir şekilde açıyordu. Virüs ya da trojan ya da adware benzeri bir şey olabilir diye düşündüm ama yoktu bilgisayarım tertemizdi. Kendi modemim gelince hemen taktım sorunsuz sürf yapabiliyordum. Gerçekten ilginç bir deneyimdi benim için...