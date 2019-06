Geek' in yeni Q serisi ADSL modemleri

2 senedir ülkemizde çığ gibi büyüyen ADSL internet, başlangıçta Telekom' un acemilikleri ile işkence olsa da, zamanla az çok oturan alt yapı ile, bir çok yere ulaştı ve artık neredeyse bilgisayar olan her evde standart haline geldi. Türkiye' nin sürekli artan bu potansiyelinde her kullanıcının ihtiyaç duyduğu modeme olan talep artınca bir anda satışlarda patlama yaşandı. İşte tam bu sırada ortaya çıkarak trendi yakalayan bir Türk markası olan Geek, son kullancıya sunduğu sınırsız teknik desteği ve koşulsuz müşteri memnuniyeti kapsamında herhangi bir sorun olduğunda birebir ürün değişimi tarzı anlayışlar ile bir anda Türkiye' nin en çok tanınan ve satılan modem markası konumuna geldi. Başlangıçta oem birkaç marka ile aynı kasayı kullandığı için fason üretilen modemler gibi gözüksede, aslında Geek' in komponentlerinin yeni seri ve daha kaliteli olduğu zamanla netlik kazandı.

Resimde görünen 4 portlu Q51 modeli

Türkiye' nin modem markası haline gelen Geek, uzun zamandır üzerinde çalıştığı tamamen kendisine ait tasarıma sahip ve en yeni komponentlerin kullanıldığı yeni Q serisi modemlerini bir süre önce piyasaya sundu. Zaten sorunsuzluğu ile bilinen eski Promax-UE serisinin, üzerine ilave edilerek üretilen Q serisi kırmızı kasası ile oldukça dikkat çekici. Donanım olarakta oldukça geliştirilen modemler;

Modemin arka tarafındaki giriş ve çıkışlar

Normalde değişken olan IP adresinizi sabit bir adrese yönlendirerek bilgisayarınızı web sunucusu gibi kullanmanıza olanak sağlayan Dynamic Dns, ağ ile ilgili verileri periyodik olarak sorgulatabilen ve ayarları değiştirebilen SNMP, bu özelliği destekleyen yazılımlar ile modemde otomatik olarak port açabilen böylece çeşitli donanım ve yazılımların iç ve dış ağ üzerineki diğer bilgisayarlar ile kullanılabilmesini sağlayan UPnP, ağdaki internet kullanımını ip, portprotokol ve saat olarak yönetebileceğiniz gelişmiş SPI Firewall, internet aracılığı ile ulaşmak istediğiniz IP adreslerine isim verebilmenizi veya yerel sunucunuza ağınızdan aynı dinamik adı kullanarak ulaşabilmenizi sağlayan DNS Server gibi ayrıcalıklı özelliklere sahipler.

İhtiyaç duyulabilecek her kablo pakete dahil edilmiş

Donanımsal özelliklerini bir kenara bırakırsak, kırmızı siyah karışımı hayli dikkat çeken kasası, türkçe kullanım kavuzu, kurulum programı ve kullanıcı arabirimi ne sahip Q serisinin paketinden, ethernet ve usb bağlantı kaboları, adaptör, splitter ve line filter (telefona giden hattaki parazitleri engellemek için) çıkıyor. Bunlara ek olarak türkçe kullanım klavuzu ve en önemlisi (ki bence modemin değerini katlayan) cFos Speed adlı programın sadece Geek Q serisine özel olarak hazırlanmış özel sürümü çıkıyor. Bu programın özelliği internet trafiğini optimize ederek hızlandırmak.

Modemin değerini katlayan cFos Speed programı pakete dahil edilmiş

Nasıl oluyorda internet bağlantısını hızlandırabiliyor diye sorabilirsiniz. Programın özelliği, adsl teknolojisinin zayıf noktası olan senkron veri transferini en iyi şekilde optimize ederek, kullanıcının o anda ihtiyaç duyduğu programın bant genişliğinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlayarak yavaşlığı hissettirmemesi. Mesela dosya paylaşım programlarını ele alalım, bu tarz programların en büyük sorunu aynı zamanda sizden veri çekilmesini gerektirmesidir. Adsl teknolojisinde de veri gidiş ve gelişi aynı anda fazla mümkün olamıyor dolayısı ile performans çok düşüyor. İşte cFos Speed burada devreye girerek, siz internette sörf yapmak istediğiniz zaman, dosya paylaşım programın veri alış-verişini olabildiğince kısarak sizin sörf hızınızı makismum seviyede tutmaya çalışıyor. Hatta program gelişmiş kullanıcı arabirmi sayesinde, bilgisyarınızdaki çalışan programlara kendi istediğiniz gibi bir öncelik sıralaması atayabilmenize de olanak sağlıyor. Böylece hangi programın interneti en fazla kullanacağına siz karar veriyorsunuz. Bu arada bu programın lisansı 35$ gibi bir fiyata sahip.

Bütün bunlara ek olarak, Geek' in bir Türk markası olmasının getirdiği avantajları son kullanıcıya çok iyi şekilde yansıttığını belirtmemiz gerekiyor. İnternet sitesindeki sistem üzerinden 7/24 saat ve telefon ile teknik destek veren Geek, herhangi bir ürününü satın aldıktan sonra beğenmezseniz, 30 gün içinde koşulsuz iadeyi kabul ediyor. Zaten eski kasadaki görünen bazı sorunlarda anında birebir değişim yaparak bu konuda ne kadar iddalı olduklarını kanıtlamışlardı.

Tek ethernet portlu Q31 ve 4 ethernet portlu Q51 olmak üzere iki farklı model ile (her iki model de de USB bağlantısı bulunuyor) piyasaya çıkan Promax Q serisi modemler, eski modemini değiştirmek yada yeni adsl modem almak isteyenlerin mutlaka göz önünde bulundurması gereken seçenekler.

