Geely'den 13.200 dolarlık kompakt SUV: Geely Cowboy

17 inç koyu renkli jantlar ve All terrain lastiklerle gelen model; 4442 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1770 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda Toyota Corolla Cross ile benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz. İç mekanda ise 8.8 inç dijital gösterge ekranı, 14.6 inç dokunmatik multimedya ekranı ve fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon simidi karşımıza çıkıyor.
Geely Cowboy fiyatı Çin'de 95.900 Yuan yani güncel kurla yaklaşık 460 bin TL'den başlıyor.
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..