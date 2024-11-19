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    Anlık Bildirim

    Geely'den 13.200 dolarlık kompakt SUV: Geely Cowboy

    Çinli otomotiv üreticisi Geely, arazi araçlarına benzeyen tasarımı ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Cowboy modelini tanıttı. Guangzhou Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan araç Geely Icon'u temel alıyor.
    Geely'den 13.200 dolarlık kompakt SUV: Geely Cowboy Tam Boyutta Gör
    Geely Cowboy'un ön tasarımında bölünmüş farlar dikkat çekiyor. Motor kaputunun ucunda ince gündüz LED'leri yer alırken ana aydınlatmalar ise tampon kenarlarına dikey formda yerleştirilmiş. Çift renkli gövde temasıyla karşımıza çıkan modelde ekstra aydınlatmalara sahip portbagaj, ön kaput üzerindeki tutamaçlar, aracın etrafını çevreleyen siyah plastik eklentilerle birlikte D sütunu ve bagaj kapağının üzerinde yer alan depolama alanları bulunuyor.

    17 inç koyu renkli jantlar ve All terrain lastiklerle gelen model; 4442 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1770 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda Toyota Corolla Cross ile benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz. İç mekanda ise 8.8 inç dijital gösterge ekranı, 14.6 inç dokunmatik multimedya ekranı ve fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon simidi karşımıza çıkıyor.

    Geely'den 13.200 dolarlık kompakt SUV: Geely Cowboy Tam Boyutta Gör
    Geely'nin B segment Modula Architecture (BMA) platformunu kullanan modelin kaputu altında 178 beygir güç ve 290 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. Arazi iddiası olsa da dört tekerlekten çekiş sistemi yerine önden çekişli bir araç olan modelde 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman görev yapıyor.

    Geely Cowboy fiyatı Çin'de 95.900 Yuan yani güncel kurla yaklaşık 460 bin TL'den başlıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 4 saat önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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