Geely'den 13.200 dolarlık kompakt SUV: Geely Cowboy

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Geely Cowboy'un ön tasarımında bölünmüş farlar dikkat çekiyor. Motor kaputunun ucunda ince gündüz LED'leri yer alırken ana aydınlatmalar ise tampon kenarlarına dikey formda yerleştirilmiş. Çift renkli gövde temasıyla karşımıza çıkan modelde ekstra aydınlatmalara sahip portbagaj, ön kaput üzerindeki tutamaçlar, aracın etrafını çevreleyen siyah plastik eklentilerle birlikte D sütunu ve bagaj kapağının üzerinde yer alan depolama alanları bulunuyor.

17 inç koyu renkli jantlar ve All terrain lastiklerle gelen model; 4442 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1770 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda Toyota Corolla Cross ile benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz. İç mekanda ise 8.8 inç dijital gösterge ekranı, 14.6 inç dokunmatik multimedya ekranı ve fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon simidi karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Geely'nin B segment Modula Architecture (BMA) platformunu kullanan modelin kaputu altında 178 beygir güç ve 290 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. Arazi iddiası olsa da dört tekerlekten çekiş sistemi yerine önden çekişli bir araç olan modelde 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman görev yapıyor.

30 yılda 10 milyon üretim: İşte geçmişten günümüze BYD modelleri 5 sa. önce eklendi

Geely Cowboy fiyatı Çin'de 95.900 Yuan yani güncel kurla yaklaşık 460 bin TL'den başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.