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    Geely Galaxy Starship 7 PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Çinli üreticinin yeni nesil şarj edilebilir sistemiyle donatılan ilk model olan Galaxy Starship 7, ülkede popülerliği artan PHEV otomobiller arasındaki iddialı isimlerden birisi olacak.
    Geely Galaxy Starship 7 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geely'nin geçtiğimiz hafta duyurduğu, termal verimliliği, yakıt tüketimi ve toplam menzil gibi değerleriyle öne çıkan NordThor 2.0 şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemini kullanacak ilk model tanıtıldı. Geely Galaxy Starship 7 adı verilen model, 8 Kasım'da Çin'de ön siparişe açılacak.

    Çinli üreticinin GEA platformunu kullanan yeni Galaxy Starship 7; 4740 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe, 1685 mm yüksekliğe ve 2755 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, BYD'nin PHEV modeli Seal U DM-i'dan 35 mm daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Otomobilin kuru ağırlığı ise tercih edilen versiyona göre 1790 kg'a kadar çıkıyor.

    Otomobilin ismi her ne kadar fütüristik bir tasarıma çağrışım yapsa da Galaxy Starship 7'nin gövde tasarımı oldukça sade ve geleneksel bir yapıda karşımıza çıkıyor. Öyle ki günümüzde sık sık gördüğümüz gizli kapı kolları bile bu modelde kullanılmamış. Buna rağmen otomobilin aerodinamik yapısı oldukça iyi. Düşük sürtünme için gövdesinde en az 20 özel dokunuş barındıran modelin hava sürtünme katsayısı 0.288 Cd olarak açıklandı.

    Geely Galaxy Starship 7 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Starship 7'de yüzde 46,5 termal verimliliğiyle öne çıkan 100 beygirlik 1.5 litre atmosferik motor görev yapıyor. Bu motora P1 ve P3 adı verilen elektrik motorları eşlik ediyor. Söz konusu modeldeki elektrik motorlarının gücü açıklanmadı fakat PHEV sistemin tanıtımında P3 motorun 150 kW güç ürettiği açıklanmıştı.

    19.09 kWsa ve 28.94 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryalarla tercih edilebilen modelin saf elektrikli sürüş menzili de buna göre sırasıyla 101 km ve 150 km olarak değişiyor. Galaxy Starship 7, 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor.

    Otomobilin iç mekanında açık ve koyu renklerden oluşan çift renkli tema, konsol ve kapı panelleri boyunca uzanan ambiyans aydınlatması ile kombine edilmiş. Sürücünün hemen önünde altı tamamen düz ve iki kollu bir direksiyon simidi ile birlikte küçük bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Merkezde ise Galaxy Flyme Auto işletim sistemi üzerinde çalışan 14.6 inçlik büyük bir dokunmatik tablet ekran görev yapıyor.

    Bunlara ek olarak 13.8 inç head-up display, yapay zeka destekli sesli asistan, 16 hoparlörlü ses sistemi, ısıtma, soğutma ve masaj özellikli ön koltuklar, 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi donanımlar da mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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