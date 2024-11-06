Geely Galaxy Starship 7 PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Çinli üreticinin GEA platformunu kullanan yeni Galaxy Starship 7; 4740 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe, 1685 mm yüksekliğe ve 2755 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, BYD'nin PHEV modeli Seal U DM-i'dan 35 mm daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Otomobilin kuru ağırlığı ise tercih edilen versiyona göre 1790 kg'a kadar çıkıyor.
Otomobilin ismi her ne kadar fütüristik bir tasarıma çağrışım yapsa da Galaxy Starship 7'nin gövde tasarımı oldukça sade ve geleneksel bir yapıda karşımıza çıkıyor. Öyle ki günümüzde sık sık gördüğümüz gizli kapı kolları bile bu modelde kullanılmamış. Buna rağmen otomobilin aerodinamik yapısı oldukça iyi. Düşük sürtünme için gövdesinde en az 20 özel dokunuş barındıran modelin hava sürtünme katsayısı 0.288 Cd olarak açıklandı.
19.09 kWsa ve 28.94 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryalarla tercih edilebilen modelin saf elektrikli sürüş menzili de buna göre sırasıyla 101 km ve 150 km olarak değişiyor. Galaxy Starship 7, 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor.
Otomobilin iç mekanında açık ve koyu renklerden oluşan çift renkli tema, konsol ve kapı panelleri boyunca uzanan ambiyans aydınlatması ile kombine edilmiş. Sürücünün hemen önünde altı tamamen düz ve iki kollu bir direksiyon simidi ile birlikte küçük bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Merkezde ise Galaxy Flyme Auto işletim sistemi üzerinde çalışan 14.6 inçlik büyük bir dokunmatik tablet ekran görev yapıyor.
Bunlara ek olarak 13.8 inç head-up display, yapay zeka destekli sesli asistan, 16 hoparlörlü ses sistemi, ısıtma, soğutma ve masaj özellikli ön koltuklar, 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi donanımlar da mevcut.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über