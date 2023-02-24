Makyajlı 2023 Toyota Corolla'nın Türkiye fiyatı açıklandı!

Tam Boyutta Gör Bundan yaklaşık 8 ay önce tanıtılan makyajlı 2023 Toyota Corolla, Türkiye'de yollara çıkmaya hazır. Yenilenen Toyota Corolla'da küçük kozmetik güncellemeler var ancak asıl büyük yenilik, beşinci nesil hibrit sistemle donatılmış olması diyebiliriz. Peki 2023 Toyota Corolla fiyat listesi kaç TL'den başlıyor? İşte detaylar:

2023 Toyota Corolla fiyatı ne kadar❓

2023 Toyota Corolla, Şubat ayı itibarıyla açıklanan güncel fiyatlara göre 706.900 TL'den başlıyor. Bu fiyat, Corolla'nın 1.5 Vision versiyonu için geçerli. En tepedeki 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyonunda ise fiyat 987.500 TL'ye kadar yükseliyor.

Gelelim makyajın asıl kahramanı olan 2023 Toyota Corolla Hybrid'e. Artık daha güçlü ve daha gelişmiş bir hibrit sisteme sahip olan Corolla Hybrid'in fiyatı 939.000 TL'den başlıyor. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonuyla birlikte fiyat 1.073.00 TL'ye kadar çıkıyor.

Yeni 2023 Toyota Corolla fiyat listesi 💸 Versiyon Fiyat 1.5 Vision 706.900 TL 1.5 Vision Multidrive S 737.800 TL 1.5 Dream Multidrive S 810.800 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 860.800 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 913.200 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 987.500 TL

Yeni 2023 Toyota Corolla Hybrid fiyat listesi 💰 Versiyon Fiyat 1.8 Hybrid Dream e-CVT 939.000 TL 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 973.500 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 999.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.073.300 TL

2023 Toyota Corolla, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 2023 Toyota Corolla'nın dış tasarımı neredeyse tamamen aynı. Sadece ön panjur üzerindeki desende ve sis farı çerçevelerinde ufak dokunuşlar yapılmış. Bunun yanı sıra, 2023 Corolla'da yeni tasarım alaşımlı jantlar ve üç yeni dış renk seçeneği de listede. İç mekanda da yeni trim ve koltuk döşemeleri ile daha modern bir ambiyans yaratıldığı belirtiliyor.

Teknoloji tarafında ise dört farklı moda sahip 12.3 inç dijital gösterge paneli Dream ve üzeri donanım seviyelerinde standart. Seçilen medyadan sürüş bilgilerine kadar her şeyi gösterebilen ekranda Casual, Smart, Sport ve Tough olmak üzere dört farklı tasarım temasıyla kişiselleştirme imkânı sunuluyor.

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Konsolun merkezinde ise Corolla Cross'tan alınan 10.5 inç multimedya ekranı göze çarpıyor. X-Pack versiyonlara özel olan bu sistemde (diğerlerinde 8 inç) OTA yani kablosuz güncelleme desteği mevcut. Sistem üzerindeki navigasyon, dokunmatik ekran veya sesli komut ile yönetilebiliyor. Bunun dışında kablosuz CarPlay ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler de mevcut.

Motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör 2023 Toyota Corolla'nın giriş seviyesinde 1.5 litre (1490cc) sıralı 3 silindirli benzinli motor görev yapıyor. Bu motor, 6600 d/d'da 125 hp maksimum güç ve 4800 - 5000 d/d'da 153 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 11,5 saniyede tamamlayan Corolla'nın son hızı 190 km/s.

Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 6 ileri manuel şanzımanla 5,9 lt/100 km olarak açıklanırken Multidrive S versiyonda bu değer 6,1-6,3 lt/100 km aralığına çıkıyor. Makyajlı Toyota Corolla'nın benzinli motoru Euro 6 AP emisyon sınıfına uyumlu. Karbon salımı manuel versiyonda 132 g/km ve otomatik versiyonda 138 - 143 g/km olarak değişiyor.

Beşinci nesil hibrit motor

2023 Toyota Corolla Hybrid'in yeni beşinci nesil hibrit sistemi ise 1.8 litre (1798cc) sıralı dört silindirli Atkinson çevrimli benzinli motor ile manyetik tip elektrik motorunun birleşiminden oluşuyor. Sistemdeki benzinli motor, 5200 d/d'da 98 hp maksimum güç ve 3600 d/d'da 142 Nm maksimum tork üretiyor. Elektrik motorunun maksimum güç ve torku ise 95 hp ve 185 Nm olarak karşımıza çıkıyor.

Toyota Corolla Hybrid'de 4.08 Ah kapasiteli lityum iyon batarya mevcut. Lityum iyon bataryanın da daha güçlü olmakla birlikte daha küçük ve hafif olması sağlanmış. Böylelikle, seçilen güç aktarma sistemine göre 18 kilograma kadar hafifleme elde edilmiş.

Yeni Toyota Corolla donanımlar

Yeni Toyota Corolla'nın giriş seviyesindeki Vision donanım seviyesinde 16 inç çelik jantlar, gündüz LED'leri, otomatik yanan farlar, follow-me home (refakatçi aydınlatma sistemi), 7 inç dijital gösterge, 6 hoparlör, USB Tip A girişi, manuel klima, Bluetooth kablosuz cep telefonu bağlantısı, elektrikli ön-arka camlar, ön-arka kol dayama ve elektronik park freni gibi standart donanımlar mevcut.

Güvenlik tarafında ise giriş seviyesinde otomatik hız sabitleme, acil fren uyarı sistemi, fren destek sistemi, yokuş kalkış desteği, arka koltuk hatırlatıcı, aktif viraj yardımcısı ile ön, yan, diz ve perde hava yastıkları gibi temel donanımlar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Dream donanım seviyesinde bunlara 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED ön sis farları, otomatik katlanabilir yan aynalar, 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, 12 inç renkli TFT gösterge ekranı, sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj ünitesi, USB Tip C girişi, arka havalandırmalar, çift bölgeli otomatik klima ve deri direksiyon gibi donanımlar ekleniyor. Bu seviyedeki güvenlik teknolojileri Vision'a ek olarak sadece geri görüş kamerası mevcut.

Dream X-Pack seviyesinden itibaren elektrikli açılabilir sunroof, yağmur sensörü, 10.5 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynası gibi donanımlar devreye giriyor. Güvenlik tarafında ise Toyota Safety Sense 3 paketi kapsamındaki adaptif hız sabitleyici, otomatik uzun far, akıllı şerit takip, trafik işareti algılama, acil durum sürüş durdurma gibi özellikler bu donanım seviyesinden itibaren standart.

17 inç alüminyum alaşımlı jantlar Flame X-Pack'ten itibaren listeye ekleniyor. Ayrıca karartılmış arka camlar, akıllı giriş ve anahtarsız çalıştırma ve ambiyans aydınlatma gibi özellikler de bu donanım seviyesinden itibaren karşımıza çıkıyor. LED ön farlar, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bel desteğine sahip sürücü koltuğu, deri ön kol dayama, deri/kumaş koltuklar, head-up display, kör nokta uyarı sistemi, güvenli çıkış asistanı, geri manevra trafik uyarısı ve akıllı ön-arka park sensörleri ise Passion X-Pack donanım seviyesine özel.

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Yeni Toyota Corolla 2023 fiyat listesi açıklandı