30 yılda 10 milyon üretim: İşte geçmişten günümüze BYD modelleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çinli otomotiv üreticisi BYD, 30’uncu yılını 10 milyonuncu yeni enerji aracının (elektrikli ve plug-in hibrit) üretim bandından indirilmesiyle kutlayarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 30 yıl önce şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD'nin günümüzde geldiği nokta dikkat çekici.

BYD, 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan dünyanın ilk markası oldu. Marka, ilk 5 milyon yeni enerji aracını 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı sadece 15 ayda üreterek büyüme ve üretim gücünü ortaya koydu. Üretim bandından indirilen 10 milyonuncu araç ise, BYD’nin premium markası olan DENZA’nın Z9 modeli oldu.

20 çalışanlı start-up’tan yaklaşık 1 milyon çalışanlı şirkete

Tam Boyutta Gör BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wang Chuanfu, 30’uncu yıl dönümünde yaptığı konuşmada, şirketin yalnızca 20 çalışanlı bir start-up’tan bugün dünya çapında yaklaşık 1 milyon kişilik dev bir organizasyona dönüştüğünü ifade ederek, BYD’nin teknolojik yeniliklere olan bağlılığını ve mobilitenin geleceğini şekillendirmedeki kritik rolünü vurguladı. Wang Chuanfu, aynı zamanda başarının temelinde yenilikçi mühendislik kültürünün yattığını belirterek, “BYD mühendislerinin ruhunun şirketin ruhunu oluşturduğunu” söyledi.

Türkiye fiyatları hayal kırıklığı yarattı

BYD'nin 30'uncu yıl dönümü aynı zamanda Türkiye pazarındaki önemli model lansmanına denk geldi. Çinli üretici kısa süre önce dördü tamamen yeni olmak üzere toplam altı modelin tanıtımını gerçekleştirdi. Ancak fiyatların beklentilerin en az 100 - 150 bin lira üzerinde olması tüketiciler arasında hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle Çin'de 2025 model yılı en üst paketi 17.400 dolar olan Dolphin'in Türkiye'ye 1 ile 1.1 milyon aralığında gelmesi bekleniyordu ancak fiyat beklenenin çok üzerinde geldi. BYD Türkiye CEO'su İsmail Ergun ise tüketicilerin BYD modellerini yakından deneyimledikten sonra fikirlerinin değişeceğini söyledi.

BYD Dolphin: 1.280.000 TL

BYD Seal U: 1.790.000 TL

BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL

BYD Atto 3: 1.490.000 TL

Geçmişten günümüze BYD modelleri

Tam Boyutta Gör Şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, otomotiv dünyasına ilk adımını 2003 yılında F3 modeliyle attı. BYD F3'ün kolay erişilebilir olması ve yakıt verimliliği Çin pazarında kolayca popülerlik kazanmasına sebep oldu. Şirket, 2008 yılında ise Çin'in ilk şarj edilebilir hibrit modeli F3DM'yi piyasaya sürdü. Aşağıdaki galeride BYD'nin geçmişten günümüze ürettiği otomobilleri bulabilirsiniz:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

30 yılda 10 milyon üretim: İşte geçmişten günümüze BYD modelleri