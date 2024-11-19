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    30 yılda 10 milyon üretim: İşte geçmişten günümüze BYD modelleri

    Bu yazımızda 30'uncu yılını kutlayan BYD'nin kurulduğı yıldan bu yana piyasaya sürdüğü otomobil modellerini listeledik. İşte baştan sona tüm BYD modelleri:        

    Çinli otomotiv üreticisi BYD, 30’uncu yılını 10 milyonuncu yeni enerji aracının (elektrikli ve plug-in hibrit) üretim bandından indirilmesiyle kutlayarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 30 yıl önce şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD'nin günümüzde geldiği nokta dikkat çekici.

    BYD, 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan dünyanın ilk markası oldu. Marka, ilk 5 milyon yeni enerji aracını 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı sadece 15 ayda üreterek büyüme ve üretim gücünü ortaya koydu. Üretim bandından indirilen 10 milyonuncu araç ise, BYD’nin premium markası olan DENZA’nın Z9 modeli oldu.

    20 çalışanlı start-up’tan yaklaşık 1 milyon çalışanlı şirkete

    30 yılda 10 milyon üretim: İşte geçmişten günümüze BYD modelleri Tam Boyutta Gör
    BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wang Chuanfu, 30’uncu yıl dönümünde yaptığı konuşmada, şirketin yalnızca 20 çalışanlı bir start-up’tan bugün dünya çapında yaklaşık 1 milyon kişilik dev bir organizasyona dönüştüğünü ifade ederek, BYD’nin teknolojik yeniliklere olan bağlılığını ve mobilitenin geleceğini şekillendirmedeki kritik rolünü vurguladı. Wang Chuanfu, aynı zamanda başarının temelinde yenilikçi mühendislik kültürünün yattığını belirterek, “BYD mühendislerinin ruhunun şirketin ruhunu oluşturduğunu” söyledi.

    Türkiye fiyatları hayal kırıklığı yarattı

    BYD'nin 30'uncu yıl dönümü aynı zamanda Türkiye pazarındaki önemli model lansmanına denk geldi. Çinli üretici kısa süre önce dördü tamamen yeni olmak üzere toplam altı modelin tanıtımını gerçekleştirdi. Ancak fiyatların beklentilerin en az 100 - 150 bin lira üzerinde olması tüketiciler arasında hayal kırıklığı yarattı.

    Özellikle Çin'de 2025 model yılı en üst paketi 17.400 dolar olan Dolphin'in Türkiye'ye 1 ile 1.1 milyon aralığında gelmesi bekleniyordu ancak fiyat beklenenin çok üzerinde geldi. BYD Türkiye CEO'su İsmail Ergun ise tüketicilerin BYD modellerini yakından deneyimledikten sonra fikirlerinin değişeceğini söyledi.

    • BYD Dolphin: 1.280.000 TL
    • BYD Seal U: 1.790.000 TL
    • BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL
    • BYD Atto 3: 1.490.000 TL

    Geçmişten günümüze BYD modelleri

    30 yılda 10 milyon üretim: İşte geçmişten günümüze BYD modelleri Tam Boyutta Gör
    Şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, otomotiv dünyasına ilk adımını 2003 yılında F3 modeliyle attı. BYD F3'ün kolay erişilebilir olması ve yakıt verimliliği Çin pazarında kolayca popülerlik kazanmasına sebep oldu. Şirket, 2008 yılında ise Çin'in ilk şarj edilebilir hibrit modeli F3DM'yi piyasaya sürdü. Aşağıdaki galeride BYD'nin geçmişten günümüze ürettiği otomobilleri bulabilirsiniz:

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 46 dakika önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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