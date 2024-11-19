30 yılda 10 milyon üretim: İşte geçmişten günümüze BYD modelleri

- 20 çalışanlı start-up’tan yaklaşık 1 milyon çalışanlı şirkete
- Türkiye fiyatları hayal kırıklığı yarattı
- Geçmişten günümüze BYD modelleri
- Yorumlar
Çinli otomotiv üreticisi BYD, 30’uncu yılını 10 milyonuncu yeni enerji aracının (elektrikli ve plug-in hibrit) üretim bandından indirilmesiyle kutlayarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 30 yıl önce şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD'nin günümüzde geldiği nokta dikkat çekici.
BYD, 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan dünyanın ilk markası oldu. Marka, ilk 5 milyon yeni enerji aracını 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı sadece 15 ayda üreterek büyüme ve üretim gücünü ortaya koydu. Üretim bandından indirilen 10 milyonuncu araç ise, BYD’nin premium markası olan DENZA’nın Z9 modeli oldu.
20 çalışanlı start-up’tan yaklaşık 1 milyon çalışanlı şirkete
Türkiye fiyatları hayal kırıklığı yarattı
BYD'nin 30'uncu yıl dönümü aynı zamanda Türkiye pazarındaki önemli model lansmanına denk geldi. Çinli üretici kısa süre önce dördü tamamen yeni olmak üzere toplam altı modelin tanıtımını gerçekleştirdi. Ancak fiyatların beklentilerin en az 100 - 150 bin lira üzerinde olması tüketiciler arasında hayal kırıklığı yarattı.
Özellikle Çin'de 2025 model yılı en üst paketi 17.400 dolar olan Dolphin'in Türkiye'ye 1 ile 1.1 milyon aralığında gelmesi bekleniyordu ancak fiyat beklenenin çok üzerinde geldi. BYD Türkiye CEO'su İsmail Ergun ise tüketicilerin BYD modellerini yakından deneyimledikten sonra fikirlerinin değişeceğini söyledi.
- BYD Dolphin: 1.280.000 TL
- BYD Seal U: 1.790.000 TL
- BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL
- BYD Atto 3: 1.490.000 TL
Geçmişten günümüze BYD modelleri
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..