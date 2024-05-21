Yeni Geely Boyue L SUV, Çin'de satışa sunuldu

Yeni Geely Boyue L, şirketin CMA platformu üzerine inşa edilmiş. Söz konusu model 4670 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1705 mm yüksekliğe ve 2777 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslamak gerekirse, Skoda Kodiaq'a göre yaklaşık 9 cm daha kısa bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Boyue L, farklı tasarımlara sahip 17, 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebiliyor.
Yeni Boyue L'in iç mekanında premium bir görüntü hakim. İki yeni renk seçeneğinin sunulduğu alanda dört kollu direksiyon simidi, 10.25 inç LCD gösterge ekranı ve 13.2 inç dikey multimedya ekranı dikkat çekiyor. Galaxy OS 2.0 işletim sistemi üzerinde çalışan multimedya sistemi Snapdragon 8155 çipinden güç alıyor. Buna ek olarak orta konsolun yeniden tasarlandığı ve yeni vites seçiciye yer verildiği görülüyor.
Geely Boyue L'in her iki motoru da 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. 1.5 litre turbo motor maksimum 178 beygir güç ve 290 Nm tork üretirken büyük hacimli motor ise 215 hp güç ve 325 Nm tork üretebiliyor. Çin'de geçerli olan normlara göre motorların ortalama yakıt tüketimi de sırasıyla 6.3 lt/100 km ve 6.7 lt/100 km şeklinde.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.