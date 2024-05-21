Yeni Geely Boyue L SUV, Çin'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Geely, kısa süre önce yeni kompakt SUV modeli Boyue L'i 16 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Büyük panjuru ve boydan boya uzanan ışık imzasıyla dikkat çeken model, 1.5 litre veya 2.0 litrelik turbo benzinli motorlarla tercih edilebiliyor.

Yeni Geely Boyue L, şirketin CMA platformu üzerine inşa edilmiş. Söz konusu model 4670 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1705 mm yüksekliğe ve 2777 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslamak gerekirse, Skoda Kodiaq'a göre yaklaşık 9 cm daha kısa bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Boyue L, farklı tasarımlara sahip 17, 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebiliyor.

Yeni Boyue L'in iç mekanında premium bir görüntü hakim. İki yeni renk seçeneğinin sunulduğu alanda dört kollu direksiyon simidi, 10.25 inç LCD gösterge ekranı ve 13.2 inç dikey multimedya ekranı dikkat çekiyor. Galaxy OS 2.0 işletim sistemi üzerinde çalışan multimedya sistemi Snapdragon 8155 çipinden güç alıyor. Buna ek olarak orta konsolun yeniden tasarlandığı ve yeni vites seçiciye yer verildiği görülüyor.

Tam Boyutta Gör SUV modelin giriş seviye versiyonlarında ön perde hava yastıkları, otomatik farlar, arka park radarı, deri direksiyon simidi, suni deri koltuk döşemeleri ve 6 hoparlörlü ses sistemi standart olarak sunuluyor. Üst seviyelerde ise 11 hoparlörlü ses sistemi, 72 renkli ambiyans aydınlatma, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip ön koltuklar, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, head up display, adaptif hız sabitleyici, otomatik park yardımcısı ve uzaktan park yardımcısı gibi gelişmiş özellikler devreye giriyor.

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Geely Boyue L'in her iki motoru da 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. 1.5 litre turbo motor maksimum 178 beygir güç ve 290 Nm tork üretirken büyük hacimli motor ise 215 hp güç ve 325 Nm tork üretebiliyor. Çin'de geçerli olan normlara göre motorların ortalama yakıt tüketimi de sırasıyla 6.3 lt/100 km ve 6.7 lt/100 km şeklinde.

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Yeni Geely Boyue L SUV, Çin'de satışa sunuldu