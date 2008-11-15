GeForce 180.44 beta sürücüsü indirilebilir durumda

AMD-ATi'nin Kasım ayı için 8.11 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücüsünü yayınlamasını takiben Nvidia cephesinden de yeni bir sürücü haberi geldi ve Laptopvideo2go sitesi tarafından GeForce 180.44 beta sürücüsü yayınlandı. PhysX v8.10.13 yazılımını içeren beta aşamasındaki GeForce 180.44 sürücüsü Nvidia'nın GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarına ek olarak GeForce 9300 ve 9400 IGP'lerine destek vermekte.

GeForce 180.44 beta sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 180.44 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 180.44 beta (Windows Vista 32bit)

- GeForce 180.44 beta (Windows Vista 64bit)

