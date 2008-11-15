Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce 180.44 beta sürücüsü indirilebilir durumda

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,1b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD-ATi'nin Kasım ayı için 8.11 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücüsünü yayınlamasını takiben Nvidia cephesinden de yeni bir sürücü haberi geldi ve Laptopvideo2go sitesi tarafından GeForce 180.44 beta sürücüsü yayınlandı. PhysX v8.10.13 yazılımını içeren beta aşamasındaki GeForce 180.44 sürücüsü Nvidia'nın GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarına ek olarak GeForce 9300 ve 9400 IGP'lerine destek vermekte.

GeForce 180.44 beta sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 180.44 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 180.44 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 180.44 beta (Windows Vista 64bit)


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Başbuğ66 11 yıl
Nvidia beta sürücülerinden korkmam. Bir ATI kullanıcısı olarak söylüyorum, NVIDIA yı özlememin tek nedeni sürücüleri. Sürücüleri iyidir fakat fiyat ve performans olarak bekleneni kesinlikle veremiyor. Mağaza fiyatlarına bakıyorum. Kaliteli bir 8800GT ile performans olarak 8800GT 'ye fark atan HD4850 nin fiyatları neredeyse aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*cparty* 11 yıl
bu driverı kurdum crysis warhead ve far cry 2 de kasılan oyun artık hiç kasmıyor nvidia iyi iş çıkarmış beta olmasına rağmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sir thomas 11 yıl
bu arada beta .43 den .44 e çıktı. zannedersen sadece 9300 ve 9400 ler için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iso614300 11 yıl
betalardan uzak durun.ne yapacağı belli olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 11 yıl
nvidianın betasıysa sorun yok atinin whqlarından iyiydi valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santanio 11 yıl
9300 9400 anakartlar ne zaman gelicek fiyat ne olucak hala muallakta. 1 ayı geçti tüm markaların boardlarını göreli. daha yeni driverlar geliyo garip...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10112 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
beta, sürücü ve geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Aerocool M40 HTPC Kasa video inceleme 11 yıl Gears Of War 2 (Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim