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GeForce 181.22 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia geçtiğimiz günlerde betasını yayımlandığı GeForce 180.22 sürücüsünün WHQL versiyonunu kullanıma sundu. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan ayrıca 9.09.0010 sürüm numaralı en yeni PhysX yazılımını içeren sürücü, video incelemesini yayımladığımız Mirror’s Edge oyununda en iyi PhysX deneyimi için ideal sürücü olduğu belirtiliyor.

Çok sayıda hatanın düzeltildiği WHQL sertifikalı GeForce 181.22'de, GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerine de destek veriyor. X58 yonga setli anakartlarda SLI kurulumuna olanak ta sunan yeni sürücü, yine SLI teknolojisinin kullanımı esnasında çoklu monitör kullanımına izin verebiliyor.

Windows XP işletim sismini kullanan çift ekranlı (SLI) sistemlerde S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky testi içimn SLI profili ayrıcax işletim sistemi olarak Windows Vista kullanan yine çift ekran kartlı sistemlerde Fallout 3 ile özellikle yüksek çözünürlük ve detay ayarlarda kullnım esnasında bazı haritalarında yaşanan sorun düzeltildi.

Yeni sürücü ile yine S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky'da SLI profil desteği (Vista için) eklendi ve GeForce GTX 295'li sistemlerde restart sonrası kartın sadece bir GPU'sunn CUDA ve PhysX destekli tanımlanmasıyla ilgili sorunun da GeForce 181.22 WHQL ile çözüldüğü belirtiliyor.

GeForce Plus Power Pack #2 uygulama paketini de destekleyen sürücüyü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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atilgan26 10 yıl
iki sene önceki sürücülerle şimdi çıkan arasında ne kadar gelişme oldu acaba vakti olan bununla ilgili bir konu açarsa güzel olur. Bende 8600 gt var alalı baya oldu ama yetersiz bulduğum herhangibir uygulama yok. Nvidia sürücü işinden iyi anlıyor gibi.
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metallurgy 10 yıl
@atilgan26
çok büyük farklar var. bununla ilgili konu açmaya gerek yok. mevcut konular zaten açıldı. ayrıca bir çok sitede arama yaparak eski sürücüler ile karşılaştırmalı testleri görebilirsin.
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elmasuyum 10 yıl
Kurduk, tam bir felaket. Hiç bir oyunum açılmadı. Mavi ekran, beyaz ekran, siyah ekran sadece.GeForce 6 serisi ekran kartım var. (6600 TD)AGP. Sevinemedik.
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FRAPS 10 yıl
181.20 ile tek farkı sanırım physx 9 sürümünün dahil edilmiş olması,181.20 ye sahip olanlar boşa indirmekle uğraşmasınlar.
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mamad 10 yıl
Kota canımıza okudu yav!
Bilgi için teşekkürler.
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scutaro 10 yıl
Bu yeni sürücüler ile mirror's edge oyununda bariz peformans artışı var
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DrSpoil 10 yıl
Arkadaşlar bende 3 eski sürüm var... Xp kullanıcısıyım ve 7600 GS AGP ekran kartım var. Bu sürüme yükseltmemin bir faydası olur mu sizce ?
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jiddi 10 yıl
Yaaani bence de. Artık bilgisayarın dili tek gibi kanımca. O kadarcık yabancı dil bilmeye yabancı dil bilmek bile demiyorum ben hem.
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*cparty* 10 yıl
bu sertifikalı sürümü.nvidiada habire driver çıkarıyor ötekini yüklüyeli daha 2 hafta oldu :)
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