GeForce 181.22 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu

Nvidia geçtiğimiz günlerde betasını yayımlandığı GeForce 180.22 sürücüsünün WHQL versiyonunu kullanıma sundu. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan ayrıca 9.09.0010 sürüm numaralı en yeni PhysX yazılımını içeren sürücü, video incelemesini yayımladığımız Mirror’s Edge oyununda en iyi PhysX deneyimi için ideal sürücü olduğu belirtiliyor.

Çok sayıda hatanın düzeltildiği WHQL sertifikalı GeForce 181.22'de, GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerine de destek veriyor. X58 yonga setli anakartlarda SLI kurulumuna olanak ta sunan yeni sürücü, yine SLI teknolojisinin kullanımı esnasında çoklu monitör kullanımına izin verebiliyor.

Windows XP işletim sismini kullanan çift ekranlı (SLI) sistemlerde S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky testi içimn SLI profili ayrıcax işletim sistemi olarak Windows Vista kullanan yine çift ekran kartlı sistemlerde Fallout 3 ile özellikle yüksek çözünürlük ve detay ayarlarda kullnım esnasında bazı haritalarında yaşanan sorun düzeltildi.

Yeni sürücü ile yine S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky'da SLI profil desteği (Vista için) eklendi ve GeForce GTX 295'li sistemlerde restart sonrası kartın sadece bir GPU'sunn CUDA ve PhysX destekli tanımlanmasıyla ilgili sorunun da GeForce 181.22 WHQL ile çözüldüğü belirtiliyor.

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