GeForce 186.24 sürücüsü indirilebilir durumda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia cephesinden henüz yeni bir sürücü haberi gelmese de 186.24 sürüm numaralı yeni GeForce sürücüsü sızdırıldı. XFastest sitesinde yayımlanan yeni sürücü GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarına ve aralarında ION platformunun da olduğu bazı entegre grafik işlem birimlerine de destek veriyor. PhysX yazılımına sahip olmayan sürücüyü denemek isteyenler, işletim sistemleriyle uyumlu versiyonu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirilebilirler.
- GeForce 186.24 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 186.24 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 186.24 beta (Windows Vista/7 32bit)
- GeForce 186.24 beta (Windows Vista/7 64bit)
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En azından temel özellikleri, 185.81'den sonraki sürücülerle de kullanılabilir.
Kendimden alıntı yapayım:
"Power User'e gir. Öncelikle, en alttaki 'Hexadecimal display' (üzerinde rakam-harf olan seçenek) seçiliyse ondaki işareti kaldır. Ardından: Listeden 'RivaTuner \ System' kısmını seç ve böylece alt menüsüne gir. ForceDriverVersion karşısına 18585(veya ne kullanıyorsan onun ismini) yaz ve ok diyerek RivaTuner'den çık. Tekrar girdiğinde artık en azından hız aşırtma da yapabildiğini göreceksin. Diğer özellikler ne kadar düzgün çalışır bilemem. Zira bu yöntemle 'emulation mode' yapılmış oluyor; gözükmesi gereken her şey gözükmüyor vs.
Not: 'System' kısmının olduğu liste gözükmüyorsa: PowerUser'deyken görünecek olan, sol altta, üzerine gelince Open Database yazan klasör görüntülü seçeneğe tıkla. 'RivaTuner.rtd'yi göster. O zaman liste gelecektir."
Aslında sürücü ismi olarak oraya ne yazdığımız bir şeyi değiştirmiyor gibi. Önemli olan "emulation mode"ye geçmesini sağlamak.
RivaTuner'in yeni sürümü nedense gelmedi. Haziranda gelebileceği söyleniyordu, ama yok ortalıkta.
ben sinirlenmedim ki.acı mı gerçek mi?
kartınız çok çok eski. üstelik bu driver kartınızı desteklemiyor. e.kartınız için driver çalışması çoktan bitmiştir. nvidia'nın sitesinden kartınız için en son çıkan driveri indirip kurun. yalnız indireceğiniz driver'ın performansı arttıracağı kesin değil. kendiniz test edip anlıyabilirsiniz anca.
1024/768 açıyorum kullandığım sürücü 186.18 gerçekten sorunsuz oynayabiliyorum..
xbitlabs.com/...
buda atinin 9,6 sürücüsü :D
xbitlabs.com/...
@hbg_ant2 aa8x i hangi çözünürlükte açıyorsun 320*240 mı? bende de 8800gt var ben hala aa açamıyorum 9600gt ye mi geçsem :D
al gtx 260 ne istiyorsan ac iste =) bu arada nvidialarin nasil oluyor bilmiyorum ama Crysiste HD 4870 1gb su plant mi ne oyle bir harita vardi ya vietnam gibi olan, o haritada darmadagin oluyordu her sey full iken.. nvidia'da denemedim.
nvidia her sürücü çıkardığında hep klasik msj türü.bu msj ı illa ki çıkıp biri yazıyor.boşver ati yi falan.bak dalgana sen.
katılıyorum