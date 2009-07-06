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GeForce 186.24 sürücüsü indirilebilir durumda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,9b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 186.24 sürücüsü indirilebilir durumda
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Nvidia cephesinden henüz yeni bir sürücü haberi gelmese de 186.24 sürüm numaralı yeni GeForce sürücüsü sızdırıldı. XFastest sitesinde yayımlanan yeni sürücü GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarına ve aralarında ION platformunun da olduğu bazı entegre grafik işlem birimlerine de destek veriyor. PhysX yazılımına sahip olmayan sürücüyü denemek isteyenler, işletim sistemleriyle uyumlu versiyonu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirilebilirler.

- GeForce 186.24 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 186.24 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 186.24 beta (Windows Vista/7 32bit)
- GeForce 186.24 beta (Windows Vista/7 64bit)


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Batuist 10 yıl
riva tuner artık eskisi gibi yeni sürücülere destek vermiyor.. sırf bu yüzden yeni sürücüleri yüklemiyorum.. gerçi yüklesemde benim ekran kartı için artık gereksiz..
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dogan_1977 10 yıl
nvidianın sitesinde bu driver yok mu ben mi göremedim
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Castle Bravo 10 yıl
Orjinalden alıntı: Batuist

riva tuner artık eskisi gibi yeni sürücülere destek vermiyor.. sırf bu yüzden yeni sürücüleri yüklemiyorum.. gerçi yüklesemde benim ekran kartı için artık gereksiz..


En azından temel özellikleri, 185.81'den sonraki sürücülerle de kullanılabilir.

Kendimden alıntı yapayım:

"Power User'e gir. Öncelikle, en alttaki 'Hexadecimal display' (üzerinde rakam-harf olan seçenek) seçiliyse ondaki işareti kaldır. Ardından: Listeden 'RivaTuner \ System' kısmını seç ve böylece alt menüsüne gir. ForceDriverVersion karşısına 18585(veya ne kullanıyorsan onun ismini) yaz ve ok diyerek RivaTuner'den çık. Tekrar girdiğinde artık en azından hız aşırtma da yapabildiğini göreceksin. Diğer özellikler ne kadar düzgün çalışır bilemem. Zira bu yöntemle 'emulation mode' yapılmış oluyor; gözükmesi gereken her şey gözükmüyor vs.

Not: 'System' kısmının olduğu liste gözükmüyorsa: PowerUser'deyken görünecek olan, sol altta, üzerine gelince Open Database yazan klasör görüntülü seçeneğe tıkla. 'RivaTuner.rtd'yi göster. O zaman liste gelecektir."


Aslında sürücü ismi olarak oraya ne yazdığımız bir şeyi değiştirmiyor gibi. Önemli olan "emulation mode"ye geçmesini sağlamak.

RivaTuner'in yeni sürümü nedense gelmedi. Haziranda gelebileceği söyleniyordu, ama yok ortalıkta.
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sadtneverdie 10 yıl
@dilmutt acı ama gerçek neye sinirleniyorsun bak link verdim adamlar test etmiş sürücüleri bak ondan sonra konuş
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Kloroform 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

@dilmutt acı ama gerçek neye sinirleniyorsun bak link verdim adamlar test etmiş sürücüleri bak ondan sonra konuş

ben sinirlenmedim ki.acı mı gerçek mi?
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waltran 10 yıl
fx 5200 üde hızlandırırmı bu ona göre indircem kota var :S
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metallurgy 10 yıl
Orjinalden alıntı: waltran

fx 5200 üde hızlandırırmı bu ona göre indircem kota var :S


kartınız çok çok eski. üstelik bu driver kartınızı desteklemiyor. e.kartınız için driver çalışması çoktan bitmiştir. nvidia'nın sitesinden kartınız için en son çıkan driveri indirip kurun. yalnız indireceğiniz driver'ın performansı arttıracağı kesin değil. kendiniz test edip anlıyabilirsiniz anca.
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tahir40 10 yıl
Ben 9800GT ile 1650*1050 oynuyorum yüksek detay ama AA Af açmaya yemiyo :))
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hbg_ant2 10 yıl
@sadtneverdie
1024/768 açıyorum kullandığım sürücü 186.18 gerçekten sorunsuz oynayabiliyorum..
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sadtneverdie 10 yıl
1024 te oynatıyor ama ortalıkta asker ve çatışma olmadığı sürece akıcı :) ayrıca win 7 altında en yüksek ayarlarda denedim. sen gamer felan denediysen bilemem. ayrıca 1024 te aa8x pekte bir işe yaramıyor çünkü 22 inç lcd kullanıyorum.
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sadtneverdie 10 yıl
186,18 sürücüsnün testi söylendiği kadar fark yaratmasada %1-10 derken adamlar performans arttırıp duruyor

xbitlabs.com/...

buda atinin 9,6 sürücüsü :D

xbitlabs.com/...



@hbg_ant2 aa8x i hangi çözünürlükte açıyorsun 320*240 mı? bende de 8800gt var ben hala aa açamıyorum 9600gt ye mi geçsem :D
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GrkmAdr 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

186,18 sürücüsnün testi söylendiği kadar fark yaratmasada %1-10 derken adamlar performans arttırıp duruyor

xbitlabs.com/...

buda atinin 9,6 sürücüsü :D

xbitlabs.com/...



@hbg_ant2 aa8x i hangi çözünürlükte açıyorsun 320*240 mı? bende de 8800gt var ben hala aa açamıyorum 9600gt ye mi geçsem :D


al gtx 260 ne istiyorsan ac iste =) bu arada nvidialarin nasil oluyor bilmiyorum ama Crysiste HD 4870 1gb su plant mi ne oyle bir harita vardi ya vietnam gibi olan, o haritada darmadagin oluyordu her sey full iken.. nvidia'da denemedim.
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hbg_ant2 10 yıl
186.18 i daha yeni kurdum bu hız nedir NVİDİA çalışıyor geçen yıl oynadığım 9600gt kartımla crysis AA2x açamazken şimdi AA8x ile çok akıcı oynayabiliyorum teşekkürler ATİdenden aynı hızı bekliyorum.Sonuçta biz kazanıyoruz biz mutlu oluyoruz
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Kloroform 10 yıl

Orjinalden alıntı: hbg_ant2

186.18 i daha yeni kurdum bu hız nedir NVİDİA çalışıyor geçen yıl oynadığım 9600gt kartımla crysis AA2x açamazken şimdi AA8x ile çok akıcı oynayabiliyorum teşekkürler ATİdenden aynı hızı bekliyorum.Sonuçta biz kazanıyoruz biz mutlu oluyoruz


nvidia her sürücü çıkardığında hep klasik msj türü.bu msj ı illa ki çıkıp biri yazıyor.boşver ati yi falan.bak dalgana sen.
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TELESCOPE 10 yıl

Orjinalden alıntı: hbg_ant2

186.18 i daha yeni kurdum bu hız nedir NVİDİA çalışıyor geçen yıl oynadığım 9600gt kartımla crysis AA2x açamazken şimdi AA8x ile çok akıcı oynayabiliyorum teşekkürler ATİdenden aynı hızı bekliyorum.Sonuçta biz kazanıyoruz biz mutlu oluyoruz



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