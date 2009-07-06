GeForce 186.24 sürücüsü indirilebilir durumda

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Nvidia cephesinden henüz yeni bir sürücü haberi gelmese de 186.24 sürüm numaralı yeni GeForce sürücüsü sızdırıldı. XFastest sitesinde yayımlanan yeni sürücü GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarına ve aralarında ION platformunun da olduğu bazı entegre grafik işlem birimlerine de destek veriyor. PhysX yazılımına sahip olmayan sürücüyü denemek isteyenler, işletim sistemleriyle uyumlu versiyonu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirilebilirler.

- GeForce 186.24 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 186.24 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 186.24 beta (Windows Vista/7 32bit)

- GeForce 186.24 beta (Windows Vista/7 64bit)