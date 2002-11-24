GeForce FX 5800: Ocak mı Nisan mı ?

Nvidia her ne kadar tanıtımını yapmış olsa da GeForce FX'ler henüz üretim aşamasında değiller ve yeni yıldan önce de kartlar bulunabilir olmayacaklar. İşte bu belirsizlik nedeniyle çıkış tarihini kestirmek için her bilgi dikkatle inceleniyor.

Biz de elimizdekilere baktığımız vakit birbiriyle çelişen 2 önemli haber görüyoruz. İlki Nvidia'nın ani bir kararla "low-k dielectric"'leri kullanmaktan vazgeçmesi. Bunu yapmasının nedeni seri üretimde karşılaşılabilecek problemleri azaltmak. Gerçi bu da performansı olumsuz etkileyebiliyor ama oranın çok küçük olduğu söyleniyor. Değişiklik sebebiyle sistem entegratörleri kartı elden geçirmek zorunda ve bütün bunların tamamlanıp kartın raflarda olmasının Nisanı bulabileceği söyleniyor. Nisan ayının telaffuz edilmesinde bir de Nvidia'nın NV 30 tabanlı bütçeli ürünlerinin de ancak bu zamanlarda hazır olacak olmasının da payı var.

İkincisi ve üstekiyle çelişen bilgi de ülkemizde de satılan Sparkle'ın 500€ - 600€'ya GeForceFX 5800/Pro kartları Ocak ayında dağıtmaya başlayacağını açıklaması. Alman sitesi Techchannel.de'nin haberine göre firma büyük dağıtıcılara kartları Ocak ayından itibaren dağıtmaya başlayacak.

GeForce FX'ler piyasada ne zaman olur kesin olarak söylemek çok zor ama bu zaman içerisinde ATI'de boş durmayacaktır.