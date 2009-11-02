GeForce GT 240'ın teknik detayları netleşiyor

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Fermi kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GeForce GT 240 modelini 17 Kasım'da lanse etmeye hazırlanıyor. DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartının, yeni jenarasyon öncesinde firma tarafından masaüstü sistemler için sunulan son çözüm olması bekleniyor.

Sadece sistem üreticileri için hazırlanan GeForce GTS 240 ile benzer bir tasarımda olacağı ancak üreticiler tarafından hazırlanan özel varyasyonları da pazara giriş yapacak olan GeForce GTS 240, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle gelecek.1GB GDDR3 bellekle donatılan kart ayrıca PhysX, CUDA ve SLI gibi Nvidia teknolojilerine de sahip olacak.

Grafik işlem birimi 550MHz, paralel işlemcileri 1340MHz ve bellekleri de 1700MHz (512MB) ya da 1800MHz'de (1GB) görev yapacak olan DirectX 10.1 destekli yeni modelin tek slot tasarıma sahip soğutucu kullanması bekleniyor. D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerinin eşlik edeceği kartın fiyatı hakkındaysa Nvidia cephesinde henüz resmi herhangi bir bilgi açıklanmış değil.