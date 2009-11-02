GeForce GT 240'ın teknik detayları netleşiyor

Fermi kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GeForce GT 240 modelini 17 Kasım'da lanse etmeye hazırlanıyor. DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartının, yeni jenarasyon öncesinde firma tarafından masaüstü sistemler için sunulan son çözüm olması bekleniyor.
Sadece sistem üreticileri için hazırlanan GeForce GTS 240 ile benzer bir tasarımda olacağı ancak üreticiler tarafından hazırlanan özel varyasyonları da pazara giriş yapacak olan GeForce GTS 240, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle gelecek.1GB GDDR3 bellekle donatılan kart ayrıca PhysX, CUDA ve SLI gibi Nvidia teknolojilerine de sahip olacak.
Grafik işlem birimi 550MHz, paralel işlemcileri 1340MHz ve bellekleri de 1700MHz (512MB) ya da 1800MHz'de (1GB) görev yapacak olan DirectX 10.1 destekli yeni modelin tek slot tasarıma sahip soğutucu kullanması bekleniyor. D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerinin eşlik edeceği kartın fiyatı hakkındaysa Nvidia cephesinde henüz resmi herhangi bir bilgi açıklanmış değil.
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Hade bak bu kart GT240
Hane bakam gerçekden GT240 :D
Tabi bu kartın asıl yapılma amacı 40nm'ye geçişteki acemiliği atlatmak. Ati'nin hd4770 ile yaptığı gibi.
Nvidia bu kartı Kasım ortasında duyuruyorsa, Fermi'yi 2009'da beklemek, ütopik bir beklenti olacak sanırım.
Büyük ihtimalle 9600GT den yavaş olur
Bu karta para vermek cahillik olur
9600gt ile 8800gt arasında bir performansa sahip olacak gibi görünüyor.
yalnız tek korkum 9600gt den de geri kalması. hadi hafıza veriyolunu 128 bit yapıyon bari hızlı bellekler kullan.
kart tam casperlik diyecem ama pahalı olursa, casperin da bu kartla işi olmaz.
atiye o kadar bit mit lafı edildi ama adamlar en azından ddr5 koymayı akıl edebildi bu neya iyileştirmelerle 8800gt ye yakın performansı var desek bant genişliği anca yarısı
9600gso g92 nin adını değiştirseydi bari tamam fermide sorun olabilir ama meydanı atiye bırakmak nasıl bir mantıktır anlamıyorum geçtim gtx serisini gts250 nin fiyatını indirir insan
Allahtan piyasada oyun yok yoksa millet rekabet olmadığından mecburen 5000 serisi pahalı alacak( gerçi bu pahalılığın bir nedenide bizim aç gözlü ithalatçılarımız)
söyle 3/4 kart lı hazır sistem görmedim şahsen ben marka olarak ve bence bu fehmi leri benim üst komşu fehmi gibi kılıbık olacak sanırım