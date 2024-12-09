Indiana Jones and the Great Circle için Path Tracing güncellemesi yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Indiana Jones and the Great Circle sistem gereksinimleri özellikle de Full Ray Tracing için donanım gereksinimi yüksek bir oyun. Bu özellikten faydalanabilmek için minimum 12GB VRAM gerekiyor. En düşük GeForce RTX 4070 12GB ekran kartına sahip olmalısınız. Işın İzleme bir yana, Path Tracing özelliğini etkinleştiren bir güncelleme yayınlandı.

Indiana Jones and the Great Circle sistem gereksinimleri 5 gün önce eklendi

Indiana Jones and the Great Circle ilk güncellemesi neler getiriyor?

Güncelleme, MachineGames'in Full Ray Tracing modu olarak adlandırdığı, son derece performans odaklı işleme tekniği olan Path Tracing özelliğini etkinleştiriyor. İşte yeni özelikler ve düzeltilen hatalar:

Yeni Özellikler

Desteklenen NVIDIA ekran kartlarına Tam Işın İzleme (Yol İzleme) özelliği eklendi. AMD FSR desteği henüz yok.

Genel

Oyunu kaydederken oluşabilecek nadir çökme sorununu düzeltir

Ön Sipariş/Deluxe kıyafet haklarınızı geçici olarak kaybedebileceğiniz bir sorunu düzeltir

Günlükteki fotoğraflarınızın daha hızlı görünmesini sağlamak için düzeltme

Oynanış

Suya atladıktan hemen sonra solunum cihazını takarsanız oluşabilecek kötü animasyonu düzeltir

Dayanıklılığınız tükendiğinde düşmanı silahınızla itmeye çalıştığınızda nesnelerle geçici olarak etkileşime girmenizi engelleyen durumu düzeltir

Yakındaki bir nesneye bakarken yumrukları engelleyememenize neden olabilecek bir sorunu düzeltir

Hızlı seyahat tabelası aracılığıyla Sukhothai köyünden ayrıldıktan sonra kılık değiştirmenize engel olabilecek bir sorunu düzeltir

Kırbacın sallanırken beklenmedik şekilde kopmasına neden olan birkaç yer için düzeltme

Geçici bir silahla yapılan ilk atışın etkisiz olmasına neden olan sorunu düzeltir

Değerli eşyalarınızı çaldıktan sonra düşmanların gecikmeli tepki vermesine neden olabilecek bir sorunu düzeltir

Kullanıcı arayüzü

Seçenekler menüsüne "Varsayılana Sıfırla" seçeneği eklendi.

Hızlı Donanım menüsünün hızlı bir şekilde döndürülmesinin menüde yanlış öğenin gösterilmesine neden olduğu bir durum için düzeltme

Jenerik sırasında aralıklı metin titremesi için düzeltme

Grafikler

Şişeler gibi bazı öğelerin bulanık görünmesi sorununu düzeltir

Indy'nin kısa kollu bir kostüm giydiğinde sağ kolunun bileğinin üzerinde sıkışmış gibi görünmesine neden olan bir sorun için düzeltme

Ara sahnelerde görülebilen ara sıra oluşan takılma sorunu için düzeltme

Indy'nin kırbacının kemerine takıldığında daha doğal davranmasını sağlamak için düzeltme

PC’ye özel hata düzeltmeleri

8 GB VRAM ekran kartlarında daha büyük oyun bölümlerinde performans iyileştirmesi

Alt + Tab’a basmanın envanterinizi açmanızı engelleyebileceği bir sorunu düzeltir

Video modları değiştirildiğinde "Geri Al" seçeneğinin düzgün çalışması için düzeltme

Oyunu yüksek yenileme hızında oynarken meşale veya çakmak alevinin titremesi sorununu düzeltir

HDR ve DLSS’i aynı anda etkinleştirmenin düz beyaz duvarlarda moiré efektiyle sonuçlanabileceği sorunu düzeltir

AMD ekran kartlarında belirli çözünürlüklerde render ölçeği kullanıldığında ekranda siyah karelerin aralıklı olarak göründüğü sorunu düzeltir

AMD FSR desteği gelecekteki bir güncellemede eklenecek

Görevlere de yönelik birçok hata düzeltmesi var ancak spoiler içerdiğinden paylaşmadık. PC Game Pass aboneliğiniz varsa oyunun standart sürümünü bugünden itibaren indirebilirsiniz.

Indiana Jones and the Great Circle Full Ray Tracing gereksinimleri

Indiana Jones and the Great Circle Path Tracing sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum gereksinim (1080p, 60FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB

NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB Depolama: 120 GB

Önerilen gereksinim (1440p, 60FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700

Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700 Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB

NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB Depolama: 120 GB

Ultra sistem gereksinimi (4K, 60FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-13900K veya AMD Ryzen 7 7900X

Intel Core i7-13900K veya AMD Ryzen 7 7900X Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB

NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB Depolama: 120 GB

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Indiana Jones oyunu için Path Tracing güncellemesi yayınlandı