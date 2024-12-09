Indiana Jones and the Great Circle için Path Tracing güncellemesi yayınlandı

- Indiana Jones and the Great Circle ilk güncellemesi neler getiriyor?
- Yeni Özellikler
- Genel
- Oynanış
- Kullanıcı arayüzü
- Grafikler
- PC’ye özel hata düzeltmeleri
- Indiana Jones and the Great Circle Full Ray Tracing gereksinimleri
- Minimum gereksinim (1080p, 60FPS)
- Önerilen gereksinim (1440p, 60FPS)
- Ultra sistem gereksinimi (4K, 60FPS)
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Indiana Jones and the Great Circle ilk güncellemesi neler getiriyor?
Güncelleme, MachineGames'in Full Ray Tracing modu olarak adlandırdığı, son derece performans odaklı işleme tekniği olan Path Tracing özelliğini etkinleştiriyor. İşte yeni özelikler ve düzeltilen hatalar:
Yeni Özellikler
- Desteklenen NVIDIA ekran kartlarına Tam Işın İzleme (Yol İzleme) özelliği eklendi. AMD FSR desteği henüz yok.
Genel
- Oyunu kaydederken oluşabilecek nadir çökme sorununu düzeltir
- Ön Sipariş/Deluxe kıyafet haklarınızı geçici olarak kaybedebileceğiniz bir sorunu düzeltir
- Günlükteki fotoğraflarınızın daha hızlı görünmesini sağlamak için düzeltme
Oynanış
- Suya atladıktan hemen sonra solunum cihazını takarsanız oluşabilecek kötü animasyonu düzeltir
- Dayanıklılığınız tükendiğinde düşmanı silahınızla itmeye çalıştığınızda nesnelerle geçici olarak etkileşime girmenizi engelleyen durumu düzeltir
- Yakındaki bir nesneye bakarken yumrukları engelleyememenize neden olabilecek bir sorunu düzeltir
- Hızlı seyahat tabelası aracılığıyla Sukhothai köyünden ayrıldıktan sonra kılık değiştirmenize engel olabilecek bir sorunu düzeltir
- Kırbacın sallanırken beklenmedik şekilde kopmasına neden olan birkaç yer için düzeltme
- Geçici bir silahla yapılan ilk atışın etkisiz olmasına neden olan sorunu düzeltir
- Değerli eşyalarınızı çaldıktan sonra düşmanların gecikmeli tepki vermesine neden olabilecek bir sorunu düzeltir
Kullanıcı arayüzü
- Seçenekler menüsüne "Varsayılana Sıfırla" seçeneği eklendi.
- Hızlı Donanım menüsünün hızlı bir şekilde döndürülmesinin menüde yanlış öğenin gösterilmesine neden olduğu bir durum için düzeltme
- Jenerik sırasında aralıklı metin titremesi için düzeltme
Grafikler
- Şişeler gibi bazı öğelerin bulanık görünmesi sorununu düzeltir
- Indy'nin kısa kollu bir kostüm giydiğinde sağ kolunun bileğinin üzerinde sıkışmış gibi görünmesine neden olan bir sorun için düzeltme
- Ara sahnelerde görülebilen ara sıra oluşan takılma sorunu için düzeltme
- Indy'nin kırbacının kemerine takıldığında daha doğal davranmasını sağlamak için düzeltme
PC’ye özel hata düzeltmeleri
- 8 GB VRAM ekran kartlarında daha büyük oyun bölümlerinde performans iyileştirmesi
- Alt + Tab’a basmanın envanterinizi açmanızı engelleyebileceği bir sorunu düzeltir
- Video modları değiştirildiğinde "Geri Al" seçeneğinin düzgün çalışması için düzeltme
- Oyunu yüksek yenileme hızında oynarken meşale veya çakmak alevinin titremesi sorununu düzeltir
- HDR ve DLSS’i aynı anda etkinleştirmenin düz beyaz duvarlarda moiré efektiyle sonuçlanabileceği sorunu düzeltir
- AMD ekran kartlarında belirli çözünürlüklerde render ölçeği kullanıldığında ekranda siyah karelerin aralıklı olarak göründüğü sorunu düzeltir
- AMD FSR desteği gelecekteki bir güncellemede eklenecek
Görevlere de yönelik birçok hata düzeltmesi var ancak spoiler içerdiğinden paylaşmadık. PC Game Pass aboneliğiniz varsa oyunun standart sürümünü bugünden itibaren indirebilirsiniz.
Indiana Jones and the Great Circle Full Ray Tracing gereksinimleri
Indiana Jones and the Great Circle Path Tracing sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum gereksinim (1080p, 60FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB
- Depolama: 120 GB
Önerilen gereksinim (1440p, 60FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700
- Bellek: 32 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB
- Depolama: 120 GB
Ultra sistem gereksinimi (4K, 60FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-13900K veya AMD Ryzen 7 7900X
- Bellek: 32 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB
- Depolama: 120 GB
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