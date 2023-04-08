GeForce GTX 1650 yakında yenilenebilir: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarisinin üst ve orta üst seviye ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, giriş seviyesi GTX 16XX serisinde de güncellemelere imza atmaya devam ediyor. Bilindiği üzere RTX 3050 ve daha ucuz AMD Radeon RX 6600/6500/6400 serisinin piyasaya sürülmesiyle, giriş seviyesi ekran ekran kartı rekabeti hız kazanmaya başladı. Bu bağlamda Nvidia, uzun bir süredir Steam Donanım Anketi'nin üst sıralarında yer alan GTX 1650 modelinde önemli bir değişikliğe imza atabilir.

GTX 1650 yenilenebilir

Bugün Board Channels tarafından hazırlanan yeni bir rapor, GTX 1650 modeline güç veren ve Turing mimarisinin giriş segmentinde yer alan Nvidia TU117 stoklarının tükendiğine işaret ediyor. Dolasıyla Nvidia, bu GPU'yu daha güçlü TU116 veya TU106 alternatifleri ile değiştirebilir. Ancak daha büyük silikonlar daha fazla güç tüketme eğiliminde olduğundan, Nvidia'nın teknik özelliklerde bazı ayarlamalar yapması gerekecek.

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Bilmeyenler için GTX 1650'nin TU117-300 ve TU116 olmak üzere farklı GPU'ları temel alan sürümleri halihazırda bulunuyor. Ayrıca bu sürümler GDDR6 ve GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek çözümü ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak RTX 2060'a güç veren TU106 modelini yeni yeni duymaya başladığımızı söyleyebiliriz. Görüşüne göre Nvidia, ışın izleme veya DLSS desteği olmayan Turing GPU'larını aşamalı olarak kaldırmaya devam edecek.

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