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    GeForce GTX 1650 yakında yenilenebilir: İşte detaylar

    Giriş seviyesi ekran kartı pazarında kendine büyük bir yer kazanan GTX 1650, yakında yeni bir GPU ile yenilenebilir. Peki bu değişiklik beraberinde neler getirecek? İşte bildiklerimiz.
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    GeForce GTX 1650 yakında yenilenebilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarisinin üst ve orta üst seviye ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, giriş seviyesi GTX 16XX serisinde de güncellemelere imza atmaya devam ediyor. Bilindiği üzere RTX 3050 ve daha ucuz AMD Radeon RX 6600/6500/6400 serisinin piyasaya sürülmesiyle, giriş seviyesi ekran ekran kartı rekabeti hız kazanmaya başladı. Bu bağlamda Nvidia, uzun bir süredir Steam Donanım Anketi'nin üst sıralarında yer alan GTX 1650 modelinde önemli bir değişikliğe imza atabilir.

    GTX 1650 yenilenebilir

    Bugün Board Channels tarafından hazırlanan yeni bir rapor, GTX 1650 modeline güç veren ve Turing mimarisinin giriş segmentinde yer alan Nvidia TU117 stoklarının tükendiğine işaret ediyor. Dolasıyla Nvidia, bu GPU'yu daha güçlü TU116 veya TU106 alternatifleri ile değiştirebilir. Ancak daha büyük silikonlar daha fazla güç tüketme eğiliminde olduğundan, Nvidia'nın teknik özelliklerde bazı ayarlamalar yapması gerekecek.

    Bilmeyenler için GTX 1650'nin TU117-300 ve TU116 olmak üzere farklı GPU'ları temel alan sürümleri halihazırda bulunuyor. Ayrıca bu sürümler GDDR6 ve GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek çözümü ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak RTX 2060'a güç veren TU106 modelini yeni yeni duymaya başladığımızı söyleyebiliriz. Görüşüne göre Nvidia, ışın izleme veya DLSS desteği olmayan Turing GPU'larını aşamalı olarak kaldırmaya devam edecek.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 17 saniye önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 41 dakika önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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