GeForce GTX 1650 yakında yenilenebilir: İşte detaylar

GTX 1650 yenilenebilir
Bugün Board Channels tarafından hazırlanan yeni bir rapor, GTX 1650 modeline güç veren ve Turing mimarisinin giriş segmentinde yer alan Nvidia TU117 stoklarının tükendiğine işaret ediyor. Dolasıyla Nvidia, bu GPU'yu daha güçlü TU116 veya TU106 alternatifleri ile değiştirebilir. Ancak daha büyük silikonlar daha fazla güç tüketme eğiliminde olduğundan, Nvidia'nın teknik özelliklerde bazı ayarlamalar yapması gerekecek.
Bilmeyenler için GTX 1650'nin TU117-300 ve TU116 olmak üzere farklı GPU'ları temel alan sürümleri halihazırda bulunuyor. Ayrıca bu sürümler GDDR6 ve GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek çözümü ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak RTX 2060'a güç veren TU106 modelini yeni yeni duymaya başladığımızı söyleyebiliriz. Görüşüne göre Nvidia, ışın izleme veya DLSS desteği olmayan Turing GPU'larını aşamalı olarak kaldırmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı