GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 satışa sunuluyor

Resmi lansmanı 26 Mart'ta yapılan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için satışlar bugün başlıyor. Yüksek miktarda kartın pazara girmesi adına, hacimli satışı lansman sonrasına öteleyen Nvidia, 12 Nisan itibariyle gerek Avrupa gerekse de Amerika'daki pek çok satış noktasında, farklı markalara ait çok sayıda yeni modelin pazarda olacağını açıklamıştı. Ancak bugün itibariyle henüz satışların başlamadığı bildiriliyor. İlerleyen saatlerde başlaması veya yarına kalması beklenen yaygın satışlar öncesinde, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için liste fiyatları da netleşti.

465 Avro seviyesinden listelere giriş yaptığını görüyoruz. AMD tarafında ise Radeon HD 5850 modelinin 264 Avro, Radeon HD 5870 modelinin ise

GeForce GTX 470 cephesinde Avrupa'daki en ucuz fiyatın Asus'un modeline ait olduğunu ve 327 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla alıcı beklediğini görüyoruz. GeForce GTX 480'de ise listelerdeki en ucuz modelin yine Asus'dan geldiğini veseviyesinden listelere giriş yaptığını görüyoruz. AMD tarafında ise Radeon HD 5850 modelinin, Radeon HD 5870 modelinin ise 363 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini görüyoruz.