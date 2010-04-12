GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 satışa sunuluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Resmi lansmanı 26 Mart'ta yapılan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için satışlar bugün başlıyor. Yüksek miktarda kartın pazara girmesi adına, hacimli satışı lansman sonrasına öteleyen Nvidia, 12 Nisan itibariyle gerek Avrupa gerekse de Amerika'daki pek çok satış noktasında, farklı markalara ait çok sayıda yeni modelin pazarda olacağını açıklamıştı. Ancak bugün itibariyle henüz satışların başlamadığı bildiriliyor. İlerleyen saatlerde başlaması veya yarına kalması beklenen yaygın satışlar öncesinde, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için liste fiyatları da netleşti.
GeForce GTX 470 cephesinde Avrupa'daki en ucuz fiyatın Asus'un modeline ait olduğunu ve 327 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla alıcı beklediğini görüyoruz. GeForce GTX 480'de ise listelerdeki en ucuz modelin yine Asus'dan geldiğini ve 465 Avro seviyesinden listelere giriş yaptığını görüyoruz. AMD tarafında ise Radeon HD 5850 modelinin 264 Avro, Radeon HD 5870 modelinin ise 363 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini görüyoruz.
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Exadaki fiyatlar bizimkilerin
"balık avı" değilse nvidia tüketiciyi salak yerine koyuyor demektir. Alana geçmiş olsun..
+1
480=1,183 Tl
470=971 TL
NE diyonuz siz yaaa..
1185 TL bir ekran kartı için ödenir mi?
Kafayı mı yemiş bunlar?
Hangi babayiğit alabilecek bunu?
Açık söyleyeyim, benim maaşımın yarısından fazlası ediyor ki böyle bir enerji canavarı için 18 gün çalışmam benç
Maşallah Fena değilmiş mayiş in.
12.04.2010 Saat: 12:27
asus avrupa ve amerika da pahalı bir marka degil fakat ne hikmetse tr ye giriş yaptıgında birileri ucuruyor fiyatını..
abi türkiyede KDV diye bi illet var ondan :(