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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 satışa sunuluyor

9 yıl
22,6b
1
52
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanı 26 Mart'ta yapılan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için satışlar bugün başlıyor. Yüksek miktarda kartın pazara girmesi adına, hacimli satışı lansman sonrasına öteleyen Nvidia, 12 Nisan itibariyle gerek Avrupa gerekse de Amerika'daki pek çok satış noktasında, farklı markalara ait çok sayıda yeni modelin pazarda olacağını açıklamıştı. Ancak bugün itibariyle henüz satışların başlamadığı bildiriliyor. İlerleyen saatlerde başlaması veya yarına kalması beklenen yaygın satışlar öncesinde, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için liste fiyatları da netleşti.
GeForce GTX 470 cephesinde Avrupa'daki en ucuz fiyatın Asus'un modeline ait olduğunu ve 327 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla alıcı beklediğini görüyoruz.  GeForce GTX 480'de ise listelerdeki en ucuz modelin yine Asus'dan geldiğini ve 465 Avro seviyesinden listelere giriş yaptığını görüyoruz.  AMD tarafında ise Radeon HD 5850 modelinin 264 Avro, Radeon HD 5870 modelinin ise 363 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini görüyoruz.

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lj94 9 yıl
asus ucuz hayret.ama pahalı olmasına ragmen karşılıgını veriyor.palit 9600 gt ile asus 9600 gt karşılastırdığımda asusun ramleri daha iyi çıktı.ayrıca asus dünyaın en büyük donanım üreticilerinden biridir.türkiyede asus distribütörü çizgi elektronik oldugu için garanti kapsamı içinde bozulan ürünleri yenisiyle değiştiriyorlar. bizzat kenzim asus p5kpl-cm yaktım(bilerek).bana daha üst model olan p5kpl-am epu geldi.çok memnunum asustan.biraz uzun oldu ama neyse.bence gtx 470 oc li iken 5870 e iyi bir alternatif olacaktır fiyat konusunda.
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Highminded 9 yıl
Ati5870''in performans olarak yarısı ancak eden, üstüne üstlük kazan gibi fokurdayan bir GTX470'i hangi akılla üst segmentteki 5870'den daha pahalı satma cesareti buluyorlar.
Exadaki fiyatlar bizimkilerin
"balık avı" değilse nvidia tüketiciyi salak yerine koyuyor demektir. Alana geçmiş olsun..
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annihilator 9 yıl
Beklenen fiyatlar, Avrupa adına...
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Elektroterm 9 yıl
Toms Hardware Türkiye sitesindeki habere göre EXA ya kartların ellerinde olup olmadığını bugün telefonla sormuşlar. Aldıkları cevap hayır henüz elimize ulaşmadı. Haftaya gelmesini bekliyoruz olmuş.
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erolsipar 9 yıl
Anlaşıldı herkez Ati ye dönecek HD 5870 zaten GTX 480 le benzer performans siz GTX 280 almıordunuz HD 4890 alıp overclock yapıorsunuz sımdı neye kızıorsunuz. CUDA la işiniz yoksa ATI al ilerde zaten opencl uyumlu programlar olucaktır ve daha yaygın bır şekilde kullanabıleceğiz. Ben HD 5870 aldım memnunum driverlerde sağolsun sağlam. Birde kullandığınız monitorun çözürnürlğüne bağli ekran kartı alın.Herkezin evde 2560x1600 çözürnürlüğü hali yok ya. GTX 480 vereceğime 100-200 TL daha verırım HD 5970 alırım %60 performans daha alırsınız overclock da yapın keyfiniz keyf. Yinede siz bilirsiniz ama Ati şuan için saygı ve gösteriş anlamında önde. Fiyat düşük performans yüksek özellik full,driverler iyi, TDP oranları iyi ısınmıor GTX 480 le su kaynatırsın daha adamlar özel boru sistem yapmışlar o olmasa ne olucak hali.Güzel de cevap veriyorlar nvidia işte bunlar o ısıyı dayanabılmektedir ıstedıgı kadar dayansın nıe boşu boşuna daha fazla ısınsın 40 nm boşa mı indin daha 80 nm deyken böyle sorun vardı neymış mimarı baştan hata oldu onun ıcın cGPU ürettik. Neyse kafamı niye yorayım ki kendinize iyi bakın ve alan olursa hayırlısı olsun.
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alpa07 9 yıl
asusun türkiyede pahalı olmasının tek nedeni çizgi elektroniktir
göstere göstere millete kazık atıyor utanmazlar sonrada garantiye gelen 3-5 ürünü tamir edip veya değiştirip teknik servisimiz çok iyi diyerekten attıkları kazığı örtpas etmeye çalışıyorlar

+1
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AL3ATROS 9 yıl
Exa da yeni gelen ürünler Kısmında palit'ler var ama fiyatlar uçuyor.
480=1,183 Tl
470=971 TL
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Gorod 9 yıl
Exa kaldırmış bekliyor .:)
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sdbz 9 yıl
885 TL, çok ucuzmuş...
NE diyonuz siz yaaa..
1185 TL bir ekran kartı için ödenir mi?
Kafayı mı yemiş bunlar?
Hangi babayiğit alabilecek bunu?
Açık söyleyeyim, benim maaşımın yarısından fazlası ediyor ki böyle bir enerji canavarı için 18 gün çalışmam benç
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MÜŞAVİR 9 yıl
sdbz

885 TL, çok ucuzmuş...

NE diyonuz siz yaaa..

1185 TL bir ekran kartı için ödenir mi?

Kafayı mı yemiş bunlar?

Hangi babayiğit alabilecek bunu?

Açık söyleyeyim, benim maaşımın yarısından fazlası ediyor ki böyle bir enerji canavarı için 18 gün çalışmam benç


Maşallah
Fena değilmiş mayiş in.
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huseyincarnege 9 yıl
F.@.T.İ.H
12.04.2010 Saat: 12:27
asus avrupa ve amerika da pahalı bir marka degil fakat ne hikmetse tr ye giriş yaptıgında birileri ucuruyor fiyatını..
abi türkiyede KDV diye bi illet var ondan :(
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huseyincarnege 9 yıl
gercekler herzaman hata arattırır
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huseyincarnege 9 yıl
ASUS EN UCUZ OLMASI NEDENİ BİLMEM MÜMKÜN DEHİL O NAIL OLUYO
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Applejack 9 yıl
abicim yazı yazmayı öğrenin sonra forumlara üye olun bu ne hal ya
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