2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Spotify CEO’su, yakın zamanda platform için daha premium bir planı onayladı. Daniel Ek, kısa süre önce yapılan kazanç açıklaması sırasında Spotify’ın mevcut premium plan fiyatından yaklaşık 5 dolar daha pahalı olacak Deluxe versiyonundan bahsetti.

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Spotify Deluxe planı neler sunacak?

Spotify, Deluxe planının fiyatının 17-18 dolar civarında olabileceğini söyledi. Deluxe paketin mevcut premium plana göre daha yüksek kalitede ses, gelişmiş kontroller ve ek avantajlar (detay paylaşılmadı) sunacağını ekledi.

Apple Müzik ve Amazon Music yıllardır ekstra ücret istemeden kayıpsız ses akışı sunuyor. Spotify'ın Hi-Fi ses desteğini getirmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü bilinmiyor. Spotify, 2024’ün üçüncü çeyreği sonuna kadar 4 milyar euro gelir, 251 milyon premium kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

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Spotify, yeni Deluxe planıyla Hi-Fi ses sunacak: İşte fiyatı