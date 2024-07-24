Spotify, yeni Deluxe planıyla Hi-Fi ses sunacak: İşte fiyatı

Spotify Deluxe planı neler sunacak?
Spotify, Deluxe planının fiyatının 17-18 dolar civarında olabileceğini söyledi. Deluxe paketin mevcut premium plana göre daha yüksek kalitede ses, gelişmiş kontroller ve ek avantajlar (detay paylaşılmadı) sunacağını ekledi.
Apple Müzik ve Amazon Music yıllardır ekstra ücret istemeden kayıpsız ses akışı sunuyor. Spotify'ın Hi-Fi ses desteğini getirmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü bilinmiyor. Spotify, 2024’ün üçüncü çeyreği sonuna kadar 4 milyar euro gelir, 251 milyon premium kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.