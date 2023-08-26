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    Nvidia RTX 50 serisi EEC'de listelendi: RTX 5090 Ti ve daha fazlası

    Nvidia'nın yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartları için geri sayım başladı. Bugün  Blackwell GPU mimarisini temel alan GPU'lar EEC'de listelendi. İşte ailede yer alacak modeller...
    Nvidia RTX 50 serisi listelendi: RTX 5090 Ti ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden Nvidia, 2022 yılında tanıtılan Ada Lovelace RTX 4000 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Öyle ki RTX 50 serisinin iki kat performans artışı sunabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları, Tayvan merkezli Afox tarafından EEC'de (European Economic Community) listelendi. 

    Nvidia RTX 50 serisi EEC'de listelendi

    Bilmeyenler için GeForce RTX 50 serisi grafik kartlarının mevcut Ada Lovelace'e kıyasla Blackwell GPU mimarisini kullanması bekleniyor. Bu noktada mevcut raporlar 2024'ün sonlarına işaret ederken, çeşitli sızıntılar duymaya da devam ediyoruz. Niketim yeni nesil kartların GDDR7 36 Gbps bellekler ile iki kata yakın bir performans artışı sunacağını öğrenmiştik. 

    Nvidia RTX 50 serisi listelendi: RTX 5090 Ti ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan yeni görüntüler ise, Nvidia Blackwell mimarisinde yer alacak ekran kartı modellerine erken bir bakış sunuyor. Bu listeye bakıldığında, Afox'un RTX 5090 Ti, RTX 5090, RTX 5080 Ti, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti, RTX 5060, RTX 5050 Ti ve RTX 5050 için başvuruda bulunduğu görülüyor. Ancak bu listenin henüz doğrulanmadığını belirtelim. 

    Buradaki ilginç nokta ise, listenin RTX 5090 Ti, 5080 Ti ve RTX 5050 Ti gibi Ada Lovelace mimarisinde bulunmayan modelleri içermesi. Niketim Nvidia, RTX 30 serisinin ardından bu modellerin üretimini durdurmuştu. Nvidia RTX 50 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Bu nedenle Nvidia'nın gelecekte nasıl adımlar atacağını bekleyip görmemiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    oyun indir club güvenilir mi broadway marş basıyor ama çalışmıyor sucuk gibi olmak shell mi castrol mü kafam çok dolu

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