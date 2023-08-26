Nvidia RTX 50 serisi EEC'de listelendi: RTX 5090 Ti ve daha fazlası

Nvidia RTX 50 serisi EEC'de listelendi
Bilmeyenler için GeForce RTX 50 serisi grafik kartlarının mevcut Ada Lovelace'e kıyasla Blackwell GPU mimarisini kullanması bekleniyor. Bu noktada mevcut raporlar 2024'ün sonlarına işaret ederken, çeşitli sızıntılar duymaya da devam ediyoruz. Niketim yeni nesil kartların GDDR7 36 Gbps bellekler ile iki kata yakın bir performans artışı sunacağını öğrenmiştik.
Buradaki ilginç nokta ise, listenin RTX 5090 Ti, 5080 Ti ve RTX 5050 Ti gibi Ada Lovelace mimarisinde bulunmayan modelleri içermesi. Niketim Nvidia, RTX 30 serisinin ardından bu modellerin üretimini durdurmuştu. Nvidia RTX 50 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Bu nedenle Nvidia'nın gelecekte nasıl adımlar atacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.