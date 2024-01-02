Nvidia GeForce RTX 4000 SUPER etkinliği resmileşti

Nvidia GeForce RTX 4000 SUPER serisi neler sunacak?
8 Ocak tarihinde özel bir etkinlik düzenleyecek olan Nvidia merakla beklenen GeForce RTX 4000 SUPER serisi ekran kartlarını tanıtacak. Beklentiler ilk etapta 3 yeni modelin görücüye çıkacağı yönünde. Pek çok ülkede Nvidia, yeni ekran kartlarının sertifika onaylarını almış durumda.
Yeni yılla birlikte Nvidia’nın satışa sunacağı ekran kartları GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER ve GeForce RTX 4070 SUPER şeklinde sıralanıyor. Orijinal seriye göre yüzde 5-15 arasında performans artışı olacağı iddia ediliyor. Yeni seride ekran kartlarının özellikleri ve tahmini fiyatları şöyle:
- GeForce RTX 4080 SUPER – 10240 çekirdek, 256-bit veri yolu, 736 GB/s, 16GB GDDR6X, 1199$
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER – 8448 çekirdek, 256-bit veri yolu, 672 GB/s, 16GB GDDR6X, 799$
- GeForce RTX 4070 SUPER – 7168 çekirdek, 192-bit veri yolu, 504GB/s, 12GB GDDR6X, 599$
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.