Nvidia GeForce RTX 4000 SUPER etkinliği resmileşti

Nvidia’nın GeForce RTX 4000 SUPER ekran kartı serisi için geri sayım devam ederken CES 2024 fuarında resmi bir etkinlik olacağı da netleşti. Nvidia yavaş yavaş ilk görselleri paylaşmaya başladı.

Nvidia GeForce RTX 4000 SUPER serisi neler sunacak?

8 Ocak tarihinde özel bir etkinlik düzenleyecek olan Nvidia merakla beklenen GeForce RTX 4000 SUPER serisi ekran kartlarını tanıtacak. Beklentiler ilk etapta 3 yeni modelin görücüye çıkacağı yönünde. Pek çok ülkede Nvidia, yeni ekran kartlarının sertifika onaylarını almış durumda.

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Yeni yılla birlikte Nvidia’nın satışa sunacağı ekran kartları GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER ve GeForce RTX 4070 SUPER şeklinde sıralanıyor. Orijinal seriye göre yüzde 5-15 arasında performans artışı olacağı iddia ediliyor. Yeni seride ekran kartlarının özellikleri ve tahmini fiyatları şöyle:

GeForce RTX 4080 SUPER – 10240 çekirdek, 256-bit veri yolu, 736 GB/s, 16GB GDDR6X, 1199$

GeForce RTX 4070 Ti SUPER – 8448 çekirdek, 256-bit veri yolu, 672 GB/s, 16GB GDDR6X, 799$

GeForce RTX 4070 SUPER – 7168 çekirdek, 192-bit veri yolu, 504GB/s, 12GB GDDR6X, 599$

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Nvidia GeForce RTX 4000 SUPER serisi geliyor