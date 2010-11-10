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GeForce GTX 580 hava soğutma ile 1020MHz'e çıkartıldı

8 yıl
17,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 hava soğutma ile 1020MHz'e çıkartıldı
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Nvidia'nın resmi lansmanı dün yapılan GeForce GTX 580 modeli, hız aşırtmacıların da gündeminde. Romanya merkezli Lab50.ro ekibi, GeForce GTX 580 ile 1GHz barajını aşan ilk çalışmanın detaylarını yayınladılar. 3 milyar transistör içeren GF110 GPU'sunun güç verdiği 512x paralel işlemcili GeForce GTX 580, profesyonel hava soğutma takviyesi ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda 1020MHz GPU, 2040MHz paralel işlemci ve 4800MHz bellek saat hızlarına ulaştı.

İlgili saat hızlarında 3DMark Vantage testini stabil bir şekilde tamamlamayı başaran GeForce GTX 580, 4.6GHz'de çalıştırılan Core i7 920 tabanlı sistemde 30893 puanlık Performance skoruna imza atarken, sadece GPU puanı ise 31801 olarak kaydedildi.

GeForce GTX 580 hava soğutma ile 1020MHz'e çıkartıldı
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uniqron 8 yıl
yok artık cpu cooler mı o :D
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
ya arkadaşlar bizde orjinal fanıyla 940 yaptık hemde 732 mhzden ne bu şimdi ya habermi 3dmark bench var şimdi millete yalandan fanmı aldırtacaksınız önemli olan ilerde vrmnin yanmaması
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raSe34 8 yıl
sıvı azotla 1250 mhz saat hızı 5000mhz de bellek hızı görülmüş GTX580 de . geçen duyduğum bi haberde GTX 580 den 5 tane bağlayan bi adam 3d mark vantage de 71.000 puan almış diye duydum. hakkaten abartmışlar.
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No Way Out 8 yıl

raseoner

sıvı azotla 1250 mhz saat hızı 5000mhz de bellek hızı görülmüş GTX580 de . geçen duyduğum bi haberde GTX 580 den 5 tane bağlayan bi adam 3d mark vantage de 71.000 puan almış diye duydum. hakkaten abartmışlar.

Yok sen yanlış duymuşsun, orada 6 tane bağlıydı...
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El Mukteda 8 yıl

raseoner

sıvı azotla 1250 mhz saat hızı 5000mhz de bellek hızı görülmüş GTX580 de . geçen duyduğum bi haberde GTX 580 den 5 tane bağlayan bi adam 3d mark vantage de 71.000 puan almış diye duydum. hakkaten abartmışlar.

5'li sli desteği mi varmış?
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redof 8 yıl
gider .. gider :) çok rahat bence.. ama sıvı azot soğutma ile..
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ozzzy222 8 yıl
yöhaaaaaa
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Tolgá 8 yıl
1500 e kadar yolu varmıdır sizce gidermi
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cagancelik 8 yıl
Stok soğutucuyla 850, eğer şanslıysanız 900 civarı limit olur bu kart için.
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DH Misafiri 8 yıl
versinler o kartı bana ben 1.5 e cıkartcam :D iddalıyım bu konuda :D
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Process64 8 yıl
Gf110 iyi işler başaracak gibi, orta seviye bir ekran kartım olsaydı alırdım. Şu anki haliyle varsayılan hızındaki 5970'ten daha hızlı görünüyor, tabi buna bir de sürücü güncellemeleri de eklenecek. 28 nm'ye kadar elimi sürmem artık.
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Applejack 8 yıl
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1250mhz, LN2
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StreamRolleR 8 yıl

War Ensemble

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1250mhz, LN2


2 tane 480 le aldıgım skoru adam tek kartla almış
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H34RTL3SS 8 yıl
adamlar lastikle tutturmuş :D
iyi bir su soutma ile ne kdar performans elde edilir acaba ¿
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El Mukteda 8 yıl
580 x2 rüya kart olur.
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MxFxOx 8 yıl
AvP'de çözünürlük orta seviyede yüksek detayda 85 fsb eyi sayılır. full hd olsa 60-70 arası olurdu.AvP de 6800 serisinden 2 kat daha iyi olduğunu gösterir.Nvidia sağlam iş yapmış 244 watt olması ayrı bir güzel
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MxFxOx 8 yıl
580 bant genişliği gördüm aklım durdu. bendeki 24gb ken onda 230gb :D
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