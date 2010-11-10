GeForce GTX 580 hava soğutma ile 1020MHz'e çıkartıldı

Nvidia'nın resmi lansmanı dün yapılan GeForce GTX 580 modeli, hız aşırtmacıların da gündeminde. Romanya merkezli Lab50.ro ekibi, GeForce GTX 580 ile 1GHz barajını aşan ilk çalışmanın detaylarını yayınladılar. 3 milyar transistör içeren GF110 GPU'sunun güç verdiği 512x paralel işlemcili GeForce GTX 580, profesyonel hava soğutma takviyesi ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda 1020MHz GPU, 2040MHz paralel işlemci ve 4800MHz bellek saat hızlarına ulaştı.

İlgili saat hızlarında 3DMark Vantage testini stabil bir şekilde tamamlamayı başaran GeForce GTX 580, 4.6GHz'de çalıştırılan Core i7 920 tabanlı sistemde 30893 puanlık Performance skoruna imza atarken, sadece GPU puanı ise 31801 olarak kaydedildi.