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GeForce GTX 580 hız aşırtma ile 1316MHz'e çıkartıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 ile hız aşırtma çalışmalarına devam eden NickShih isimli profesyonel hız aşırtmacı, saat hızlarını arttımaya devam ediyor. Daha önce tek kart ile 1250MHz, dörtlü kurulumda ise 1100MHz'e çıkmayı başaran hız şaırtma profesyoneli, son yaptığı çalışma kapsamında 1316MHz'de çalışan GTX 580 ile test sonucu almayı başardı.

Sıvı Azot kullanılarak yapılan "ekstrem" çalışma kapsamında, standart hızları 772MHz/4008MHz (GPU ve bellek) olan GeForce GTX 580'i, 1316MHz ve 5400MHz hızlarına çıkartan NickShih, 6.3GHz'de çalışan Core i7-980X işlemci ve Asus Rampage III Extreme anakartın kullanıldığı sistem ile 3DMark 2003'te 151516 puanlık skor elde etti.


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Ozn.Onl 9 yıl
başka bir kartın kontrolcülerindende faydalanmış anlaşıldığı kadarıyla .
ama genede gpu nun gücünü göstermesi açısından güzel bir tablo
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El Mukteda 9 yıl
vantage alsalar bir önceki rekor ile karşılaştırarak kartın hız aşırtmaya verdiği tepkiyi görürdük
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quexstre48 9 yıl
Güzel skor, bu arada alttaki birinci resimde, arkada yüzüstü yatan 5xxx serisi kart gözüme çarptı... :D

hwbot.org/...
hwbot.org/...
hwbot.org/...
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tarkolar 9 yıl
o skor ne ya mhz e bakmadım bile :D
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Furkán 9 yıl
Güzel değerlere çıkarmışlar ve güzel bir skor elde etmişler..
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
1500 Mhz'e dayanır bu eleman
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No Way Out 9 yıl
Bunlarda başlıkdaki kartın resimleri;

hwbot.org/...
hwbot.org/...
hwbot.org/...




Lightning çıkınca gerçek sınırlar zorlanacak...
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