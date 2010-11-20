GeForce GTX 580 hız aşırtma ile 1316MHz'e çıkartıldı

GeForce GTX 580 ile hız aşırtma çalışmalarına devam eden NickShih isimli profesyonel hız aşırtmacı, saat hızlarını arttımaya devam ediyor. Daha önce tek kart ile 1250MHz, dörtlü kurulumda ise 1100MHz'e çıkmayı başaran hız şaırtma profesyoneli, son yaptığı çalışma kapsamında 1316MHz'de çalışan GTX 580 ile test sonucu almayı başardı.

Sıvı Azot kullanılarak yapılan "ekstrem" çalışma kapsamında, standart hızları 772MHz/4008MHz (GPU ve bellek) olan GeForce GTX 580'i, 1316MHz ve 5400MHz hızlarına çıkartan NickShih, 6.3GHz'de çalışan Core i7-980X işlemci ve Asus Rampage III Extreme anakartın kullanıldığı sistem ile 3DMark 2003'te 151516 puanlık skor elde etti.