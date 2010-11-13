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GeForce GTX 580, Sıvı Azot ile 1250MHz'e çıkartıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,1b
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28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanı bir kaç gün önce yapılan GeForce GTX 580, profesyoneller hız aşırtmacılar tarafından LN2 yani Sıvı Azot altında da deneniyor. Hava soğutma ile 1GHz'de 3DMark Vantage skoru alınan GeForce GTX 580, alanında saygın isimlerden biri olan profesyonel hız aşırtmacı Nick Shih tarafından LN2 ile test edildi.

Asus'un GeForce GTX 580 modeli üzerinde çalışan Nick Shih, LN2 sayesinde GeForce GTX 580'nin GPU hızını 772MHz'den 1248MHz'e, bellek hızını da 4008MHz'den 5200MHz'e çıkarmayı başardı. 5.5GHz'e çıkartılan Core i7 980X ile Rampage III Extreme üzerinde yapılan çalışmalara A-Data'nın 6GB DDR3 bellek kiti eşlik etti.

Ulaştığı hızlarda 3DMark Vantage skoru almayı başaran NickShih, 40185 puanlık Performance skoruna ulaştı. Sadece GPU skoru 37556 olan test sonucunu değerlendirmek için hava soğutma ile 1GHz'e çıkatılan GTX 580'e bakabilir. Zira 1GHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında çalışan kartın Performance skoru 30893, sadece GPU puanı ise 31801 olmuştu.


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acdesign55 9 yıl
Hocam şu cümleyi bir editleseniz
"profesyoneller hız aşırtmacılar"
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NecroCyber-777 9 yıl
@El-Diablo
evet sendeki kart gtx480..bak mevta olmuş
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X-FI 9 yıl
gtx 580 zaten en hızlı tek karttı ? şimdi noldu ???

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ozkan_tpc 9 yıl
öğrenci evinin maketi gibi :D o kadar dağınık yani...
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pckopatx 9 yıl
Yarın hemen sıvı azot alayım



Bu değerler ancak gpunun (kartın) verimliliğini gösterir. Ama bize su yada hava sogutmadaki yüksek değerleri lazım

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berkaylive 9 yıl
3.0 olsa herhalde gerçek fizik oluşturur
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napolyon94 9 yıl
ha gayret 3.0 a yaklaşıyrouz :D
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H.E.B Sup 9 yıl
Ben böyle işi ilk kez görüyorum.
1.580e bir (yarım) nvidia kartı daha bağlı. :D
2.Orda gördüğünüz power antec in özel modeli harika bir psu.
3.Bu kadar pis ln2 çalışması daha önce gördünüzmü :D
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disorderpunk 9 yıl
lol, sıcak hava tabancasımı var en solda :p 480 in vrm bölgesini eklemiş sanki....
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Furkán 9 yıl

EMRES754

Ben böyle işi ilk kez görüyorum.



1.580e bir (yarım) nvidia kartı daha bağlı. :D

2.Orda gördüğünüz power antec in özel modeli harika bir psu.

3.Bu kadar pis ln2 çalışması daha önce gördünüzmü :D

Valla 1. ve 3. söylediklerine birebir katılıyorum..
Bu arada kartın Overclock potansiyeli baya iyiymiş. Hava soğutmada şuana kadar çıkılan Max. değerler nedir acaba ?
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V4LKyR 9 yıl
Ne olmuş orada öyle?
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Rey Leon 9 yıl

V4LKyR

Ne olmuş orada öyle?


Amd o.c denemesi yapmasın diye dağıtmış ama adam yine de denemiş
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Rocksound 9 yıl
Ne gerek varki abartmaya. Kalıcı bir çözüm olsa neyse ama yazık o kadar emeğe.
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muvaZaa xD 9 yıl
hava soğutma ile 1000 mhz de kullanılabilsin evlerde yeter
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sadtneverdie 9 yıl
Maşallah
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fbsrkc06 9 yıl
GÜZEL SKOR..

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Agababangida 9 yıl
Arkada destek görevi gören mevta gtx480 değilmi yahu
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gunescan 9 yıl
İyiymiş yav :)
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TiesTorN 9 yıl
karta yazık
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