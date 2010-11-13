GeForce GTX 580, Sıvı Azot ile 1250MHz'e çıkartıldı

Resmi lansmanı bir kaç gün önce yapılan GeForce GTX 580, profesyoneller hız aşırtmacılar tarafından LN2 yani Sıvı Azot altında da deneniyor. Hava soğutma ile 1GHz'de 3DMark Vantage skoru alınan GeForce GTX 580, alanında saygın isimlerden biri olan profesyonel hız aşırtmacı Nick Shih tarafından LN2 ile test edildi.

Asus'un GeForce GTX 580 modeli üzerinde çalışan Nick Shih, LN2 sayesinde GeForce GTX 580'nin GPU hızını 772MHz'den 1248MHz'e, bellek hızını da 4008MHz'den 5200MHz'e çıkarmayı başardı. 5.5GHz'e çıkartılan Core i7 980X ile Rampage III Extreme üzerinde yapılan çalışmalara A-Data'nın 6GB DDR3 bellek kiti eşlik etti.

Ulaştığı hızlarda 3DMark Vantage skoru almayı başaran NickShih, 40185 puanlık Performance skoruna ulaştı. Sadece GPU skoru 37556 olan test sonucunu değerlendirmek için hava soğutma ile 1GHz'e çıkatılan GTX 580'e bakabilir. Zira 1GHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında çalışan kartın Performance skoru 30893, sadece GPU puanı ise 31801 olmuştu.