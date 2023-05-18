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    GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB fiyatı sızdırıldı: Cep yakabilir

    Merakla beklenen NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB modellerinin fiyatı sızdırıldı. Peki Ada Lovelace mimarisinin orta üst seviye modeli ne kadara mâl olacak? İşte detaylar
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    GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB fiyatı sızdırıldı: Cep yakabilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia RTX 40 ailesinin yeni üyesi RTX 4060 Ti'dan bilgiler gelmeye devam ediyor. Öyle ki kısa süre önce yeni kartın Geekbench performansından sizlere bahsetmiştik. Şimdi yeni bir rapor, RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümlerinin fiyatına da açıklık getirdi. İşte bildiklerimiz

    GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB fiyatları sızdırıldı

    Paylaşılan sızıntıya göre RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümleri 100 dolarlık bir fiyat farkı ile vitrine çıkacak. Buna göre daha ucuz olan modelin 399 dolar, 16GB'lık sürümün ise 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Bildiğiniz üzere mevcut sızıntılar, RTX 4060 Ti 8GB'ın 24 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini söylüyor. 

    Bu noktada AMD ise, aynı gün Radeon RX 7600 üzerindeki inceleme ambargosunu kaldıracak. Dolayısıyla orta üst seviye rekabetinde işlerin kızışacağını söyleyebiliriz. Edindiğimiz bilgilere göre 16 GB belleğe sahip RTX 4060 Ti ise, Temmuz ayının sonlarına kadar piyasaya sürülmeyecek.

    GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB fiyatı sızdırıldı: Cep yakabilir Tam Boyutta Gör
    Ayrıca MSI RTX 4060 Ti Ventus 3X 8GB dahil olmak üzere çeşitli modellerin Fransız perakende sitelerinde listelenmeye başladığı bildiriliyor. Buna göre RTX 4060 Ti, RTX 4060 Ti'ın 4352 CUDA çekirdeği2535 Mhz saat hızıGDDR6 bellek ve PCI-Express 4.0 x8 arayüzü ve 128 bit bellek veri yoluna sahip olacak.

    Son sızıntılara göre RTX 4060 Ti 8GB, 24 Mayıs'ta, yani tam olarak önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak. Kart üzerindeki ambargonun yakında sona ermesi bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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