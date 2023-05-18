GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB fiyatı sızdırıldı: Cep yakabilir

Tam Boyutta Gör Nvidia RTX 40 ailesinin yeni üyesi RTX 4060 Ti'dan bilgiler gelmeye devam ediyor. Öyle ki kısa süre önce yeni kartın Geekbench performansından sizlere bahsetmiştik. Şimdi yeni bir rapor, RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümlerinin fiyatına da açıklık getirdi. İşte bildiklerimiz

GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB fiyatları sızdırıldı

Paylaşılan sızıntıya göre RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümleri 100 dolarlık bir fiyat farkı ile vitrine çıkacak. Buna göre daha ucuz olan modelin 399 dolar, 16GB'lık sürümün ise 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Bildiğiniz üzere mevcut sızıntılar, RTX 4060 Ti 8GB'ın 24 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Bu noktada AMD ise, aynı gün Radeon RX 7600 üzerindeki inceleme ambargosunu kaldıracak. Dolayısıyla orta üst seviye rekabetinde işlerin kızışacağını söyleyebiliriz. Edindiğimiz bilgilere göre 16 GB belleğe sahip RTX 4060 Ti ise, Temmuz ayının sonlarına kadar piyasaya sürülmeyecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca MSI RTX 4060 Ti Ventus 3X 8GB dahil olmak üzere çeşitli modellerin Fransız perakende sitelerinde listelenmeye başladığı bildiriliyor. Buna göre RTX 4060 Ti, RTX 4060 Ti'ın 4352 CUDA çekirdeği, 2535 Mhz saat hızı, GDDR6 bellek ve PCI-Express 4.0 x8 arayüzü ve 128 bit bellek veri yoluna sahip olacak.

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Son sızıntılara göre RTX 4060 Ti 8GB, 24 Mayıs'ta, yani tam olarak önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak. Kart üzerindeki ambargonun yakında sona ermesi bekleniyor.

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