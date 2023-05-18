GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB fiyatı sızdırıldı: Cep yakabilir

GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB fiyatları sızdırıldı
Paylaşılan sızıntıya göre RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümleri 100 dolarlık bir fiyat farkı ile vitrine çıkacak. Buna göre daha ucuz olan modelin 399 dolar, 16GB'lık sürümün ise 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Bildiğiniz üzere mevcut sızıntılar, RTX 4060 Ti 8GB'ın 24 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini söylüyor.
Bu noktada AMD ise, aynı gün Radeon RX 7600 üzerindeki inceleme ambargosunu kaldıracak. Dolayısıyla orta üst seviye rekabetinde işlerin kızışacağını söyleyebiliriz. Edindiğimiz bilgilere göre 16 GB belleğe sahip RTX 4060 Ti ise, Temmuz ayının sonlarına kadar piyasaya sürülmeyecek.
Son sızıntılara göre RTX 4060 Ti 8GB, 24 Mayıs'ta, yani tam olarak önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak. Kart üzerindeki ambargonun yakında sona ermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.