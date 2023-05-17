RTX 4060 Ti test edildi: İşte ilk sonuçlar

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar tarafından merakla beklenen GeForce RTX 4060 Ti özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Öyle ki yeni kartın, 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de yeni ekran kartı, popüler kıyaslama platformu Geekbench'te test edildi. Peki Ada Lovelace mimarisinin orta üst seviye modeli neler sunuyor? Gelin hep beraber göz atalım.

GeForce RTX 4060 Ti Geekbench'te görüntülendi

Hatırlayacak olursak RTX 4060 Ti'ın 4352 CUDA çekirdeği, 2535 Mhz saat hızı, GDDR6 bellek ve PCI-Express 4.0 x8 arayüzü ve 128 bit bellek veri yoluna sahip olması bekleniyor.

Geekbench görüntülerine baktığımızda ise, yeni kartın 4352 CUDA çekirdeğini doğrulayan 34 akış işlemcisi, 2,54GHz saat hızı, CUDA 8.9 uyumluluğu ve 18 Gbps hızında çalışan 8 GB VRAM kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu özelliklerin mevcut söylentiler ile uyumlu olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek RTX 4060 Ti, Geekbench 5 testlerinde 146.170 puan alıyor ve RTX 3060 Ti (138.000) modelinin hemen üzerine konumlanıyor. Geekbeench yazılımının yeni sürüme geçmesinden dolayı, genel sıralamaya sahip değiliz. Ancak son girdilere baktığımızda, RTX 4060 Ti'ın en az yüzde 9 daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

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Son sızıntılara göre RTX 4060 Ti 8GB, 24 Mayıs'ta, yani tam olarak önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak. Ayrıca orta seviye modelin 8GB ve 16GB sürümlerine sahip olacağını da hatırlatalım. Kart üzerindeki ambargonun yakında sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle bizimle kalmayı unutmayın.

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