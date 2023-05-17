RTX 4060 Ti test edildi: İşte ilk sonuçlar

GeForce RTX 4060 Ti Geekbench'te görüntülendi
Hatırlayacak olursak RTX 4060 Ti'ın 4352 CUDA çekirdeği, 2535 Mhz saat hızı, GDDR6 bellek ve PCI-Express 4.0 x8 arayüzü ve 128 bit bellek veri yoluna sahip olması bekleniyor.
Geekbench görüntülerine baktığımızda ise, yeni kartın 4352 CUDA çekirdeğini doğrulayan 34 akış işlemcisi, 2,54GHz saat hızı, CUDA 8.9 uyumluluğu ve 18 Gbps hızında çalışan 8 GB VRAM kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu özelliklerin mevcut söylentiler ile uyumlu olduğunu belirtelim.
Son sızıntılara göre RTX 4060 Ti 8GB, 24 Mayıs'ta, yani tam olarak önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak. Ayrıca orta seviye modelin 8GB ve 16GB sürümlerine sahip olacağını da hatırlatalım. Kart üzerindeki ambargonun yakında sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle bizimle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.