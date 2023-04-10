Tam Boyutta Gör Günümüzde Ada Lovelace RTX 40 ailesinin orta ve orta üst seviye modellerine odaklanan Nvidia, yakında RTX 4070 modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, RTX 4070 Founders Edition sürümünün yolda olduğunu gösteren bir dizi görüntü ortaya çıktı.

RTX 4070 FE ilk kez görüntülendi

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürülen RTX 4070 Ti modelinin herhangi bir Founders Edition sürümü bulunmuyor. Ancak görünüşe göre Nvidia, RTX 4070 için farklı bir karara imza atacak.

Tam Boyutta Gör Kartın tasarımına baktığımızda, RTX 4070 FE'nin abisi RTX 4080 FE'den çok daha küçük, çift slot kaplayan bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Kartın arkasında ise bir adet HDMI 2.1 ve üç adet DisplayPort 1.4a çıkışına yer verilmiş. Ayrıca yeni Founders Edition kartı, geçmiş sızıntıları da doğruluyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Buna göre RTX 4070 FE, 16 pimli bir güç konektörü ile donatırken Nvidia üretim ortakları tarafından sunulan modeller, ''standart'' 8 pimli güç konektöründen destek alacak. Geçmiş sızıntılara göre RTX 4070, 5888 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek önbellek, 21 Gbps 12GB GDDR6X bellek, 192-bit bellek veri yolu ve 200W TDP ile karşımıza çıkacak.

RTX 4070 özellikleri netleşmeye başladı! 6 gün önce eklendi

Bildirilenlere göre RTX 4070, 13 Nisan 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Orta üst seviye kartın 799 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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GeForce RTX 4070 Founders Edition ilk kez görüntülendi