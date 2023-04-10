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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4070 Founders Edition ilk kez görüntülendi

    Nvidia RTX 4070 Founders Edition sürümünün ilk fotoğrafları sızdırıldı. Ada Lovelace mimarisinin yeni üyesi, RTX 3080'nin daha kompakt ve daha verimli bir alternatifi olacak. 
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    GeForce RTX 4070 Founders Edition ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Ada Lovelace RTX 40 ailesinin orta ve orta üst seviye modellerine odaklanan Nvidia, yakında RTX 4070 modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, RTX 4070 Founders Edition sürümünün yolda olduğunu gösteren bir dizi görüntü ortaya çıktı.

    RTX 4070 FE ilk kez görüntülendi

    Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürülen RTX 4070 Ti modelinin herhangi bir Founders Edition sürümü bulunmuyor. Ancak görünüşe göre Nvidia, RTX 4070 için farklı bir karara imza atacak.

    GeForce RTX 4070 Founders Edition ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Kartın tasarımına baktığımızda, RTX 4070 FE'nin abisi RTX 4080 FE'den çok daha küçük, çift slot kaplayan bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Kartın arkasında ise bir adet HDMI 2.1 ve üç adet DisplayPort 1.4a çıkışına yer verilmiş. Ayrıca yeni Founders Edition kartı, geçmiş sızıntıları da doğruluyor diyebiliriz.
    GeForce RTX 4070 Founders Edition ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Buna göre RTX 4070 FE, 16 pimli bir güç konektörü ile donatırken Nvidia üretim ortakları tarafından sunulan modeller, ''standart'' 8 pimli güç konektöründen destek alacak. Geçmiş sızıntılara göre RTX 4070, 5888 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek önbellek, 21 Gbps 12GB GDDR6X bellek, 192-bit bellek veri yolu ve 200W TDP ile karşımıza çıkacak.

    Bildirilenlere göre RTX 4070, 13 Nisan 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Orta üst seviye kartın 799 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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