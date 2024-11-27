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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4090 Ti bir kez daha ortaya çıktı: Devasa boyutlarda

    İptal edilen RTX 4090 Ti modeline ait bazı yeni görüntüler ortaya çıktı. Amiral gemisi kart, dört yuvalı sıra dışı bir PCB tasarımına sahip. İşte görüntüler... 
    GeForce RTX 4090 Ti bir kez daha ortaya çıktı: Devasa boyutlarda! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 ve RTX 5060 kartlarından oluşacak RTX 50 serisinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde kartların sızdırılan özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, iptal edilen RTX 4090 Ti'a ait yepyeni görüntüler ortaya çıktı. 

    RTX 4090 Ti bir kez daha ortaya çıktı

    Kaçıranlar için RTX 4090 Ti modelini ilk kez duymuyoruz. Temmuz ayında kartın sürpriz şekilde iptal edildiği paylaşılmıştı. Son paylaşılan görüntülerde ise, RTX 4090 Ti'ın dört yuvalı tasarım ve dikey bir baskılı devre kartı ile alışılmadık bir düzene sahip olduğunu görüyoruz. Keza bu kadar büyük bir soğutuc,u çeşitli tasarım sorunları yaratıyor, bu yüzden güç konektörü yan tarafta 90 derece döndürülmüş. 

    GeForce RTX 4090 Ti bir kez daha ortaya çıktı: Devasa boyutlarda! Tam Boyutta Gör
    Daha önce RTX 4090 Ti'ın 24GB / 48GB GDDR6X 24 Gbps bellek, 18.176 Cuda çekirdeği, 192 ROP, 568 TMU, 96MB L2 önbellek, 384 bit bellek veriyolu ve AD102 GPU'ya sahip olacağı belirtilmişti. Ayrıca 600W'a ulaşan bir TDP ve 2.000 ila 2.500 dolar fiyatla tanıtılacağı da bu iddialar arasında yer alıyordu. 

    Karşılaştırma için, mevcut RTX 4090'ın AD102-300-A1 GPU, 16.984 Cuda çekirdeği, 176 ROP, 512 TMU, 72 MB L2 önbelleğe ve 450 W TDP'ye sahip olduğu hatırlatalım. Ti modeli için belirtilen özellikler ise, profesyonel ve kurumsal pazarı hedefleyen RTX 6000 Ada Generation modeline benzer. Ancak bu kartın 300W TDP'ye sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

    Mevcut raporlara göre GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 ve RTX 5060 kartlarından oluşacak RTX 50 serisinin yaklaşmakta olan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla RTX 4090 Ti modelinin de prototip aşamasında kalması bekleniyor. Ancak son söz yine Nvidia'nın olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)

    R
    ru1ns 6 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 4 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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