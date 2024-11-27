GeForce RTX 4090 Ti bir kez daha ortaya çıktı: Devasa boyutlarda

RTX 4090 Ti bir kez daha ortaya çıktı
Kaçıranlar için RTX 4090 Ti modelini ilk kez duymuyoruz. Temmuz ayında kartın sürpriz şekilde iptal edildiği paylaşılmıştı. Son paylaşılan görüntülerde ise, RTX 4090 Ti'ın dört yuvalı tasarım ve dikey bir baskılı devre kartı ile alışılmadık bir düzene sahip olduğunu görüyoruz. Keza bu kadar büyük bir soğutuc,u çeşitli tasarım sorunları yaratıyor, bu yüzden güç konektörü yan tarafta 90 derece döndürülmüş.
Karşılaştırma için, mevcut RTX 4090'ın AD102-300-A1 GPU, 16.984 Cuda çekirdeği, 176 ROP, 512 TMU, 72 MB L2 önbelleğe ve 450 W TDP'ye sahip olduğu hatırlatalım. Ti modeli için belirtilen özellikler ise, profesyonel ve kurumsal pazarı hedefleyen RTX 6000 Ada Generation modeline benzer. Ancak bu kartın 300W TDP'ye sahip olduğunu belirtmekte fayda var.
Mevcut raporlara göre GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 ve RTX 5060 kartlarından oluşacak RTX 50 serisinin yaklaşmakta olan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla RTX 4090 Ti modelinin de prototip aşamasında kalması bekleniyor. Ancak son söz yine Nvidia'nın olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]