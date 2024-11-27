GeForce RTX 4090 Ti bir kez daha ortaya çıktı: Devasa boyutlarda

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 ve RTX 5060 kartlarından oluşacak RTX 50 serisinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde kartların sızdırılan özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, iptal edilen RTX 4090 Ti'a ait yepyeni görüntüler ortaya çıktı.

RTX 4090 Ti bir kez daha ortaya çıktı

Kaçıranlar için RTX 4090 Ti modelini ilk kez duymuyoruz. Temmuz ayında kartın sürpriz şekilde iptal edildiği paylaşılmıştı. Son paylaşılan görüntülerde ise, RTX 4090 Ti'ın dört yuvalı tasarım ve dikey bir baskılı devre kartı ile alışılmadık bir düzene sahip olduğunu görüyoruz. Keza bu kadar büyük bir soğutuc,u çeşitli tasarım sorunları yaratıyor, bu yüzden güç konektörü yan tarafta 90 derece döndürülmüş.

Tam Boyutta Gör Daha önce RTX 4090 Ti'ın 24GB / 48GB GDDR6X 24 Gbps bellek, 18.176 Cuda çekirdeği, 192 ROP, 568 TMU, 96MB L2 önbellek, 384 bit bellek veriyolu ve AD102 GPU'ya sahip olacağı belirtilmişti. Ayrıca 600W'a ulaşan bir TDP ve 2.000 ila 2.500 dolar fiyatla tanıtılacağı da bu iddialar arasında yer alıyordu.

Karşılaştırma için, mevcut RTX 4090'ın AD102-300-A1 GPU, 16.984 Cuda çekirdeği, 176 ROP, 512 TMU, 72 MB L2 önbelleğe ve 450 W TDP'ye sahip olduğu hatırlatalım. Ti modeli için belirtilen özellikler ise, profesyonel ve kurumsal pazarı hedefleyen RTX 6000 Ada Generation modeline benzer. Ancak bu kartın 300W TDP'ye sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5070 yakında geliyor? İşte beklenenler 1 ay önce eklendi

Mevcut raporlara göre GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 ve RTX 5060 kartlarından oluşacak RTX 50 serisinin yaklaşmakta olan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla RTX 4090 Ti modelinin de prototip aşamasında kalması bekleniyor. Ancak son söz yine Nvidia'nın olacak.

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