Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5070 yakında geliyor? İşte beklenen özellikler

- GeForce RTX 5090
- GeForce RTX 5080
- GeForce RTX 5070
- RTX 5090, 5080 ve 5070 özellikleri (beklenen)
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi son bir kaç ay içerisinde karşımıza çıkan sızıntılar ve şirket içi paylaşımlar, Nvidia'nın RTX 4090 ile birlikte 4080 ve 4070 modellerini öne çıkaracağı yönünde. Keza beklenen özellikleri de daha önce parça parça derlemiştik. Şimdi ise bu detaylar netleşmeye başladı.
GeForce RTX 5090
Serinin en üst düzey modeli olan GeForce RTX 5090, PG144/145-SKU30 PCB tasarımını kullanacak ve GB202-300-A1 GPU'ya sahip olacak. Ek olarak toplam 192 SM biriminden 170’i aktif hale gelecek ve 21.760 çekirdek sunacak. Bu da GPU'nun tam potansiyelinden %11,4 oranında daha düşük. Dolayısıyla yakın gelecekte SUPER veya Ti modeli planlanıyor olabilir.
Bellek tarafında ise RTX 5080, 32 GB GDDR7 VRAM (28 Gbps) ile 512 bitlik bir arayüzle çalışacak ve 1792 GB/s bant genişliği sunacak. Ayrıca geliştirilmiş bellek sıkıştırma teknikleri ve daha büyük L3 önbelleği ile genel bant genişliğinde de artış göreceğiz. Sızıntılar kartın TBP değeri olarak 600W'a işaret etse de, gerçek kullanım sırasında bu değerin daha düşük olacağı yönünde.
GeForce RTX 5080
GeForce RTX 5080'e gelirsek, 5090'ın altında konumlandırılan model PG144/147-SKU45 PCB üzerine inşa edilecek ve GB203-400-A1 GPU çekirdeğini kullanacak. Bu model, 84 SM ve 10.752 çekirdek olmak üzere tam kapasiteyle satışa çıkacak. Ancak RTX 5090’a göre %51 daha az çekirdeğe sahip olacak, bu da performans farkının büyük olacağına işaret ediyor.
Bellek bölümünde 16 GB GDDR7 VRAM (32 Gbps) olacak ve 256 bitlik bir arayüzde çalışarak toplamda 1 TB/s bant genişliği sunacak. TBP değeri ise 400W olarak belirlenmiş durumda. Bu, önceki nesillere kıyasla %25'lik bir artışı temsil etse de, gerçek dünya koşullarında daha düşük değerler görebiliriz.
GeForce RTX 5070
Son olarak GeForce RTX 5070, GB205 GPU ile PG147 referans PCB'si üzerinde tasarlanacak. Henüz tam çekirdek konfigürasyonu belli olmasa da, 192-bit bellek arayüzü ve 12 GB VRAM (28 Gbps) ile 672 GB/s toplam bant genişliği sunacak. Bu, RTX 4070 ve RTX 4070 SUPER modellerine kıyasla %33’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak TBP değerinde RTX 4070 SUPER modeline kıyasla %14 daha yüksek 250W'lık bir değer karşımıza çıkıyor.
Bunlara ek olarak Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca, tüm modellerde PCIe 5.0 desteği ve DP2.1a ile 80 Gbps bant genişliği bulunacağını hatırlatalım. Üstelik CES 2025 sunumunda yeni nesil DLSS 4.0 ve Frame Generation sürümllerin de tanıtılması bekleniyor.
|Model
|GeForce RTX 5090
|GeForce RTX 5080
|GeForce RTX 5070
|GPU
|Blackwell GB202-300
|Blackwell GB203-400
|Blackwell GB205
|SM
|170
|84
|-
|GPU Çekirdekleri
|21760 (+33%)
|10752 (+11%)
|-
|Saat Hızları
|-
|-
|-
|L2 Önbelleği
|-
|-
|-
|Bellek Kapasitesi
|32 GB GDDR7 (+33%)
|16 GB GDDR7 (0%)
|12 GB GDDR7
|Bellek Veriyolu
|512-bit (+33%)
|256-bit (0%)
|192-bit (0%)
|Bellek Hızı
|28 Gbps
|32 Gbps
|28 Gbps
|Bant genişliği
|1792 GB/s
|1024 GB/s
|672 GB/s
|TBP (Total Board Power)
|600W (+33%)
|400W (+25%)
|250W (+14%)
|Konektör
|1 12V-2x6 (16-Pin)
|1 12V-2x6 (16-Pin)
|1 12VHPWR (16-Pin)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.