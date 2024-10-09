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    Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5070 yakında geliyor? İşte beklenen özellikler

    Nvidia önümüzdeki Ocak ayında Blackwell tabanlı RTX 5090, 5080 ve 5070 ekran kartlarını tanıtmaya hazırlanıyor. İşte RTX 50 serisi hakkında tüm bilinenler...   
    Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5070 yakında geliyor? İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Nvidia önümüzdeki CES 2025 kapsamında (7-10 Ocak) en yeni Blackwell tabanlı ekran kartlarını tanıtacak. Düzenlenecek olan etkinlikte hangi kartların tanıtılacağı açıklanmış değil fakat RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 kartlarının ilk olarak duyurulması ve detaylandırılmasını bekliyoruz. Peki Ada Lovelace serisi RTX 40 modellerinin yerini alacak modeller neler sunacak? İşte beklenen özellikleri

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi son bir kaç ay içerisinde karşımıza çıkan sızıntılar ve şirket içi paylaşımlar, Nvidia'nın RTX 4090 ile birlikte 4080 ve 4070 modellerini öne çıkaracağı yönünde. Keza beklenen özellikleri de daha önce parça parça derlemiştik. Şimdi ise bu detaylar netleşmeye başladı. 

    GeForce RTX 5090

    Serinin en üst düzey modeli olan GeForce RTX 5090, PG144/145-SKU30 PCB tasarımını kullanacak ve GB202-300-A1 GPU'ya sahip olacak. Ek olarak toplam 192 SM biriminden 170’i aktif hale gelecek ve 21.760 çekirdek sunacak. Bu da GPU'nun tam potansiyelinden %11,4 oranında daha düşük. Dolayısıyla yakın gelecekte SUPER veya Ti modeli planlanıyor olabilir.

    Bellek tarafında ise RTX 5080, 32 GB GDDR7 VRAM (28 Gbps) ile 512 bitlik bir arayüzle çalışacak ve 1792 GB/s bant genişliği sunacak. Ayrıca geliştirilmiş bellek sıkıştırma teknikleri ve daha büyük L3 önbelleği ile genel bant genişliğinde de artış göreceğiz. Sızıntılar kartın TBP değeri olarak 600W'a işaret etse de, gerçek kullanım sırasında bu değerin daha düşük olacağı yönünde. 

    Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5070 yakında geliyor? İşte beklenenler Tam Boyutta Gör

    GeForce RTX 5080

    GeForce RTX 5080'e gelirsek, 5090'ın altında konumlandırılan model PG144/147-SKU45 PCB üzerine inşa edilecek ve GB203-400-A1 GPU çekirdeğini kullanacak. Bu model, 84 SM ve 10.752 çekirdek olmak üzere tam kapasiteyle satışa çıkacak. Ancak RTX 5090’a göre %51 daha az çekirdeğe sahip olacak, bu da performans farkının büyük olacağına işaret ediyor.

    Bellek bölümünde 16 GB GDDR7 VRAM (32 Gbps) olacak ve 256 bitlik bir arayüzde çalışarak toplamda 1 TB/s bant genişliği sunacak. TBP değeri ise 400W olarak belirlenmiş durumda. Bu, önceki nesillere kıyasla %25'lik bir artışı temsil etse de, gerçek dünya koşullarında daha düşük değerler görebiliriz.

    GeForce RTX 5070

    Son olarak GeForce RTX 5070, GB205 GPU ile PG147 referans PCB'si üzerinde tasarlanacak. Henüz tam çekirdek konfigürasyonu belli olmasa da, 192-bit bellek arayüzü ve 12 GB VRAM (28 Gbps) ile 672 GB/s toplam bant genişliği sunacak. Bu, RTX 4070 ve RTX 4070 SUPER modellerine kıyasla %33’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak TBP değerinde RTX 4070 SUPER modeline kıyasla %14 daha yüksek 250W'lık bir değer karşımıza çıkıyor.

    Bunlara ek olarak Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca, tüm modellerde PCIe 5.0 desteği ve DP2.1a ile 80 Gbps bant genişliği bulunacağını hatırlatalım. Üstelik CES 2025 sunumunda yeni nesil DLSS 4.0 ve Frame Generation sürümllerin de tanıtılması bekleniyor.

    RTX 5090, 5080 ve 5070 özellikleri (beklenen)
    Model GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070
    GPU Blackwell GB202-300 Blackwell GB203-400 Blackwell GB205
    SM 170 84 -
    GPU Çekirdekleri 21760 (+33%) 10752 (+11%) -
    Saat Hızları - - -
    L2 Önbelleği - - -
    Bellek Kapasitesi 32 GB GDDR7 (+33%) 16 GB GDDR7 (0%) 12 GB GDDR7
    Bellek Veriyolu 512-bit (+33%) 256-bit (0%) 192-bit (0%)
    Bellek Hızı 28 Gbps 32 Gbps 28 Gbps
    Bant genişliği 1792 GB/s 1024 GB/s 672 GB/s
    TBP (Total Board Power) 600W (+33%) 400W (+25%) 250W (+14%)
    Konektör 1 12V-2x6 (16-Pin) 1 12V-2x6 (16-Pin) 1 12VHPWR (16-Pin)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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