Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5070 yakında geliyor? İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Nvidia önümüzdeki CES 2025 kapsamında (7-10 Ocak) en yeni Blackwell tabanlı ekran kartlarını tanıtacak. Düzenlenecek olan etkinlikte hangi kartların tanıtılacağı açıklanmış değil fakat RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 kartlarının ilk olarak duyurulması ve detaylandırılmasını bekliyoruz. Peki Ada Lovelace serisi RTX 40 modellerinin yerini alacak modeller neler sunacak? İşte beklenen özellikleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi son bir kaç ay içerisinde karşımıza çıkan sızıntılar ve şirket içi paylaşımlar, Nvidia'nın RTX 4090 ile birlikte 4080 ve 4070 modellerini öne çıkaracağı yönünde. Keza beklenen özellikleri de daha önce parça parça derlemiştik. Şimdi ise bu detaylar netleşmeye başladı.

GeForce RTX 5090

Serinin en üst düzey modeli olan GeForce RTX 5090, PG144/145-SKU30 PCB tasarımını kullanacak ve GB202-300-A1 GPU'ya sahip olacak. Ek olarak toplam 192 SM biriminden 170’i aktif hale gelecek ve 21.760 çekirdek sunacak. Bu da GPU'nun tam potansiyelinden %11,4 oranında daha düşük. Dolayısıyla yakın gelecekte SUPER veya Ti modeli planlanıyor olabilir.

Bellek tarafında ise RTX 5080, 32 GB GDDR7 VRAM (28 Gbps) ile 512 bitlik bir arayüzle çalışacak ve 1792 GB/s bant genişliği sunacak. Ayrıca geliştirilmiş bellek sıkıştırma teknikleri ve daha büyük L3 önbelleği ile genel bant genişliğinde de artış göreceğiz. Sızıntılar kartın TBP değeri olarak 600W'a işaret etse de, gerçek kullanım sırasında bu değerin daha düşük olacağı yönünde.

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GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5080'e gelirsek, 5090'ın altında konumlandırılan model PG144/147-SKU45 PCB üzerine inşa edilecek ve GB203-400-A1 GPU çekirdeğini kullanacak. Bu model, 84 SM ve 10.752 çekirdek olmak üzere tam kapasiteyle satışa çıkacak. Ancak RTX 5090’a göre %51 daha az çekirdeğe sahip olacak, bu da performans farkının büyük olacağına işaret ediyor.

Bellek bölümünde 16 GB GDDR7 VRAM (32 Gbps) olacak ve 256 bitlik bir arayüzde çalışarak toplamda 1 TB/s bant genişliği sunacak. TBP değeri ise 400W olarak belirlenmiş durumda. Bu, önceki nesillere kıyasla %25'lik bir artışı temsil etse de, gerçek dünya koşullarında daha düşük değerler görebiliriz.

GeForce RTX 5070

Son olarak GeForce RTX 5070, GB205 GPU ile PG147 referans PCB'si üzerinde tasarlanacak. Henüz tam çekirdek konfigürasyonu belli olmasa da, 192-bit bellek arayüzü ve 12 GB VRAM (28 Gbps) ile 672 GB/s toplam bant genişliği sunacak. Bu, RTX 4070 ve RTX 4070 SUPER modellerine kıyasla %33’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak TBP değerinde RTX 4070 SUPER modeline kıyasla %14 daha yüksek 250W'lık bir değer karşımıza çıkıyor.

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Bunlara ek olarak Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca, tüm modellerde PCIe 5.0 desteği ve DP2.1a ile 80 Gbps bant genişliği bulunacağını hatırlatalım. Üstelik CES 2025 sunumunda yeni nesil DLSS 4.0 ve Frame Generation sürümllerin de tanıtılması bekleniyor.

RTX 5090, 5080 ve 5070 özellikleri (beklenen) Model GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 GPU Blackwell GB202-300 Blackwell GB203-400 Blackwell GB205 SM 170 84 - GPU Çekirdekleri 21760 (+33%) 10752 (+11%) - Saat Hızları - - - L2 Önbelleği - - - Bellek Kapasitesi 32 GB GDDR7 (+33%) 16 GB GDDR7 (0%) 12 GB GDDR7 Bellek Veriyolu 512-bit (+33%) 256-bit (0%) 192-bit (0%) Bellek Hızı 28 Gbps 32 Gbps 28 Gbps Bant genişliği 1792 GB/s 1024 GB/s 672 GB/s TBP (Total Board Power) 600W (+33%) 400W (+25%) 250W (+14%) Konektör 1 12V-2x6 (16-Pin) 1 12V-2x6 (16-Pin) 1 12VHPWR (16-Pin)

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