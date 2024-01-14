GeForce RTX 4090D için ilk sonuçlar paylaşıldı: Beklenenden yavaş

GeForce RTX 4090D için ilk sonuçlar paylaşıldı
Hatırlamak gerekirse RTX 4090D, tıpkı standart modelde olduğu gibi AD102 GPU, 24GB GDDR6X bellek ve 384 bit veriyolu ile destekleniyor ancak ufak kırpılmalar söz konusu. Bu noktada GPU'nun çekirdek sayısı 16.384'e kıyasla 14.592'ye düşürüldü ve 25W daha düşük (425W) TGP'ye sahip. Ayrıca tüm modeller, 2.280Mhz temel ve 2.520MHz artırılmış saat hızıyla geliyor.
- Sentetik testler: -%6,7
- 4K Oyun testleri: -%5,5
- 4K Oyun testleri RT açık: -%5,8
- DLSS3 testleri: -%5.0
Bu sonuçlara ek olarak Expreview, RTX 4090D'nin herhangi bir hız aşırtma kilidine sahip olmadığını belirtti. Yani Nvidia'nın belirlediği güç limiti 480W'a kadar çıkarken ve 200MHz'lik hız artışı sonucunda yüzde 2,3'lük bir iyileşme alınabiliyor.
RTX 4090D, bu ayın sonlarında RTX 4090 ile aynı fiyatla raflarda yerini alacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kartın Çin pazarına özel olacağını hatırlatalım. Dolayısıyla RTX 4090 kısıtlamalarının ardından kullanıcıların pek fazla seçeneği olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.