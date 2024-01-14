Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia, ABD'nin yeni ihracat kuralları sonucunda Çin'deki GeForce RTX 4090 satışlarını durdurdu. Geçtiğimiz hafta görücüye çıkan RTX 4090D ise, standart sürümün yerini almaya hazırlanıyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Expreview tarafından RTX 4090D'nin ilk performans kıyaslamaları paylaşıldı.

GeForce RTX 4090D için ilk sonuçlar paylaşıldı

Hatırlamak gerekirse RTX 4090D, tıpkı standart modelde olduğu gibi AD102 GPU, 24GB GDDR6X bellek ve 384 bit veriyolu ile destekleniyor ancak ufak kırpılmalar söz konusu. Bu noktada GPU'nun çekirdek sayısı 16.384'e kıyasla 14.592'ye düşürüldü ve 25W daha düşük (425W) TGP'ye sahip. Ayrıca tüm modeller, 2.280Mhz temel ve 2.520MHz artırılmış saat hızıyla geliyor.

Tam Boyutta Gör RTX4090D'den alınan sonuçlara gelirsek, amiral gemisi model dört farklı kıyaslamada RTX 4090 Founders Edition'dan yüzde 5 ila 6 oranında daha yavaş. Ayrıntılı sonuçlar ise şu şekilde:

Sentetik testler: -%6,7

4K Oyun testleri: -%5,5

4K Oyun testleri RT açık: -%5,8

DLSS3 testleri: -%5.0

Bu sonuçlara ek olarak Expreview, RTX 4090D'nin herhangi bir hız aşırtma kilidine sahip olmadığını belirtti. Yani Nvidia'nın belirlediği güç limiti 480W'a kadar çıkarken ve 200MHz'lik hız artışı sonucunda yüzde 2,3'lük bir iyileşme alınabiliyor.

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RTX 4090D, bu ayın sonlarında RTX 4090 ile aynı fiyatla raflarda yerini alacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kartın Çin pazarına özel olacağını hatırlatalım. Dolayısıyla RTX 4090 kısıtlamalarının ardından kullanıcıların pek fazla seçeneği olmayacak.

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GeForce RTX 4090D için ilk sonuçlar paylaşıldı: Beklenenden yavaş