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    GeForce RTX 4090D için ilk sonuçlar paylaşıldı: Beklenenden yavaş

    Nvidia tarafından Çin pazarına özel olarak tanıtılan RTX 4090D modelinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki Çin'e özel GPU, standart modele kıyasla neler sunacak? İşte detaylar...
    GeForce RTX 4090D için ilk sonuçlar paylaşıldı: Beklenenden yavaş Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia, ABD'nin yeni ihracat kuralları sonucunda Çin'deki GeForce RTX 4090 satışlarını durdurdu. Geçtiğimiz hafta görücüye çıkan RTX 4090D ise, standart sürümün yerini almaya hazırlanıyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Expreview tarafından RTX 4090D'nin ilk performans kıyaslamaları paylaşıldı.

    GeForce RTX 4090D için ilk sonuçlar paylaşıldı

    Hatırlamak gerekirse RTX 4090D, tıpkı standart modelde olduğu gibi AD102 GPU, 24GB GDDR6X bellek ve 384 bit veriyolu ile destekleniyor ancak ufak kırpılmalar söz konusu. Bu noktada GPU'nun çekirdek sayısı 16.384'e kıyasla 14.592'ye düşürüldü ve 25W daha düşük (425W) TGP'ye sahip. Ayrıca tüm modeller, 2.280Mhz temel ve 2.520MHz artırılmış saat hızıyla geliyor.

    GeForce RTX 4090D için ilk sonuçlar paylaşıldı: Beklenenden yavaş Tam Boyutta Gör
    RTX4090D'den alınan sonuçlara gelirsek, amiral gemisi model dört farklı kıyaslamada RTX 4090 Founders Edition'dan yüzde 5 ila 6 oranında daha yavaş. Ayrıntılı sonuçlar ise şu şekilde:
    • Sentetik testler: -%6,7
    • 4K Oyun testleri: -%5,5
    • 4K Oyun testleri RT açık: -%5,8
    • DLSS3 testleri: -%5.0

    Bu sonuçlara ek olarak Expreview, RTX 4090D'nin herhangi bir hız aşırtma kilidine sahip olmadığını belirtti. Yani Nvidia'nın belirlediği güç limiti 480W'a kadar çıkarken ve 200MHz'lik hız artışı sonucunda yüzde 2,3'lük bir iyileşme alınabiliyor. 

    RTX 4090D, bu ayın sonlarında RTX 4090 ile aynı fiyatla raflarda yerini alacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kartın Çin pazarına özel olacağını hatırlatalım. Dolayısıyla RTX 4090 kısıtlamalarının ardından kullanıcıların pek fazla seçeneği olmayacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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