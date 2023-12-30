Çin’e özel Nvidia RTX 4090D tanıtıldı: Biraz daha yavaş

Tam Boyutta Gör Nvidia, ABD ihracat kontrollerine uymak için Çin'e özel bir ekran kartı piyasaya sürüyor. Nvidia'nın web sitesinin Çince versiyonunda GeForce RTX 4090D resmen tanıtıldı ve çok yakında piyasaya sürülecek. GeForce RTX 4090D, halihazırda satılan RTX 4090’ya kıyasla biraz daha güçsüz olacak. Ancak iki kart arasında büyük farklar yok diyebiliriz. İşte detaylar:

Nvidia GeForce RTX 4090D tanıtıldı

RTX 4090D, RTX 4090 muadilinden daha az CUDA çekirdeğine sahip. Orijinal kartta bulunan 16.384 CUDA çekirdeğine karşılık RTX 4090D modelinde 14.592 CUDA çekirdeği bulunuyor. Buradaki kırpma enerji tüketimine de yansıyor ve kart, 450W yerine 425W güç tüketiyor. Nvidia, yaptığı açıklamada diğer özelliklerin iki kartta da aynı kaldığını belirtiyor. Firmaya göre RTX 4090D, orijinal karta göre oyun ve profesyonel iş yüklerinde sadece yüzde 5 daha yavaş.

Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni GPU'yu ABD'nin Çin'e gönderilen üst düzey çipler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını sıkılaştırmasının ardından piyasaya sürdü. Yeni kısıtlamalar Nvidia'nın Çin pazarı için geliştirdiği daha az güçlü H800 ve A800 AI GPU'larını satmasını engellemekle kalmayıp, şirketin RTX 4090'ı ülkede satmasını da yasaklıyordu.

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Nvidia RTX 4090D, Ocak 2024’ten itibaren Çin'de 1,836 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. RTX 4090D'nin piyasaya sürülmesi, Çin'de güçlü ekran kartlarına yönelik artan talebi bastırmaya yardımcı olabilir; zira ülkedeki bazı fabrikaların yasaklı RTX 4090'ı söküp yapay zeka için yeniden tasarladığı bildiriliyor.

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Nvidia RTX 4090D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı