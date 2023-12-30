Çin’e özel Nvidia RTX 4090D tanıtıldı: Biraz daha yavaş

Nvidia GeForce RTX 4090D tanıtıldı
RTX 4090D, RTX 4090 muadilinden daha az CUDA çekirdeğine sahip. Orijinal kartta bulunan 16.384 CUDA çekirdeğine karşılık RTX 4090D modelinde 14.592 CUDA çekirdeği bulunuyor. Buradaki kırpma enerji tüketimine de yansıyor ve kart, 450W yerine 425W güç tüketiyor. Nvidia, yaptığı açıklamada diğer özelliklerin iki kartta da aynı kaldığını belirtiyor. Firmaya göre RTX 4090D, orijinal karta göre oyun ve profesyonel iş yüklerinde sadece yüzde 5 daha yavaş.
Nvidia RTX 4090D, Ocak 2024’ten itibaren Çin'de 1,836 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. RTX 4090D'nin piyasaya sürülmesi, Çin'de güçlü ekran kartlarına yönelik artan talebi bastırmaya yardımcı olabilir; zira ülkedeki bazı fabrikaların yasaklı RTX 4090'ı söküp yapay zeka için yeniden tasarladığı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.