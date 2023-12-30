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    Anlık Bildirim

    Çin’e özel Nvidia RTX 4090D tanıtıldı: Biraz daha yavaş

    Nvidia, ABD kısıtlamalarına uymak için Çin'de daha yavaş bir RTX 4090 piyasaya sürüyor. GeForce RTX 4090D, orijinal RTX 4090 muadiline göre daha az CUDA çekirdeğine sahip olarak piyasaya çıkıyor.
    Nvidia RTX 4090D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, ABD ihracat kontrollerine uymak için Çin'e özel bir ekran kartı piyasaya sürüyor. Nvidia'nın web sitesinin Çince versiyonunda GeForce RTX 4090D resmen tanıtıldı ve çok yakında piyasaya sürülecek. GeForce RTX 4090D, halihazırda satılan RTX 4090’ya kıyasla biraz daha güçsüz olacak. Ancak iki kart arasında büyük farklar yok diyebiliriz. İşte detaylar:

    Nvidia GeForce RTX 4090D tanıtıldı

    RTX 4090D, RTX 4090 muadilinden daha az CUDA çekirdeğine sahip. Orijinal kartta bulunan 16.384 CUDA çekirdeğine karşılık RTX 4090D modelinde 14.592 CUDA çekirdeği bulunuyor. Buradaki kırpma enerji tüketimine de yansıyor ve kart, 450W yerine 425W güç tüketiyor. Nvidia, yaptığı açıklamada diğer özelliklerin iki kartta da aynı kaldığını belirtiyor. Firmaya göre RTX 4090D, orijinal karta göre oyun ve profesyonel iş yüklerinde sadece yüzde 5 daha yavaş.

    Nvidia RTX 4090D tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni GPU'yu ABD'nin Çin'e gönderilen üst düzey çipler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını sıkılaştırmasının ardından piyasaya sürdü. Yeni kısıtlamalar Nvidia'nın Çin pazarı için geliştirdiği daha az güçlü H800 ve A800 AI GPU'larını satmasını engellemekle kalmayıp, şirketin RTX 4090'ı ülkede satmasını da yasaklıyordu.

    Nvidia RTX 4090D, Ocak 2024’ten itibaren Çin'de 1,836 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. RTX 4090D'nin piyasaya sürülmesi, Çin'de güçlü ekran kartlarına yönelik artan talebi bastırmaya yardımcı olabilir; zira ülkedeki bazı fabrikaların yasaklı RTX 4090'ı söküp yapay zeka için yeniden tasarladığı bildiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 3 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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