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Geleceğe Dönüş: DeLorean tasarımlı harici depolama sürücüsü

8 yıl
31b
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55
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geleceğe Dönüş: DeLorean tasarımlı harici depolama sürücüsü
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Döneminin en iyi bilim kurgu filmlerinden birisi olarak gösterilen Back to The Future (Geleceğe Dönüş) serisinde Marty McFly ve Doktor Emmet Brown ile birlikte filmin başrolünü paylaşan DeLorean, martı kanat kapıları ve döneminin çok ilerisindeki tasarımıyla pek çoğumuz için hâlâ özel bir yere sahip.

Geçtiğimiz haftalarda 25. yılı kutlanan Geleceğe Dönüş serisinin plütonyum dışında muz kabukları ve çeşitli atıklarla da çalışabilen zaman makinesi masalarımıza geliyor. Otomobil tasarımlı bellek ve depolama sürücüleri hazırlayan Flash Rods isimli firma, 1:18 ölçekli DeLorean tasarımına sahip 500GB kapasiteli harici depolama sürücüsü hazırladı.

Evet o USB 3.0 teknolojisini desteklemiyor ve 88 mpg hıza çıkamıyor ancak detaylardaki titiz çalışması onu, önemli dosyalarımızı yedekleyebileceğimiz, fonksiyonel bir masaüstü aksesuar yapıyor. 250 dolar ile aynı kapasitedeki diğer sürücülerden pahalı olsa da DeLorean tutkunları yeni sürücüye ilgi gösterecek gibi görünüyor.

Geleceğe Dönüş: DeLorean tasarımlı harici depolama sürücüsü
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Angelica 8 yıl
bunu alsam içine ilk atacagım film bttf olur kesin
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oceangoingoff 8 yıl
vallahi artık bazı şeyler için 3'ü 5'i düşünmicem tr'ye gelirse kesin alıcam
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DH Misafiri 8 yıl
250 Dolar verip bu alınacaksa bence de ADINA, İMAJINA YAKIŞIR HIZ İÇİN usb3.0 olmalıydı...
+ bu hdd koleksiyon-keyif için alınan bir cihaz olurdu diye düşünüyorum, bu yüzden de hdd bilgisayara takılıyken FARLARI YANMALI, data transferi yapılıyorken de arabanın çevresini saran MAVİ IŞIKLAR ya da direksiyonun sağ tarafındaki KIRMIZI TARİH AYARLAMA PANELİ ışıl ışıl yanmalıydı. (Bu konu hakkında bilgi var mı, led'i nerede bu harddiskin?)
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Lumiere_Brothers 8 yıl
Süper olmuş gerçekten


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Xagdas 8 yıl
250 Dolar verip bu alınacaksa bence de ADINA, İMAJINA YAKIŞIR HIZ İÇİN usb3.0 olmalıydı...
+ bu hdd koleksiyon-keyif için alınan bir cihaz olurdu diye düşünüyorum, bu yüzden de hdd bilgisayara takılıyken FARLARI YANMALI, data transferi yapılıyorken de arabanın çevresini saran MAVİ IŞIKLAR ya da direksiyonun sağ tarafındaki KIRMIZI TARİH AYARLAMA PANELİ ışıl ışıl yanmalıydı. (Bu konu hakkında bilgi var mı, led'i nerede bu harddiskin?)
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V1CT0RY 8 yıl
Buna 250 $ vereceğinize, fıstık gibi maketleri var 100 $ civarında. Alın onu yapın...
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vidoko 8 yıl
usb 3.0 desteklememesi indne dolayı. bence 250 dolar fazla
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Towarscke 8 yıl
Cristopher Lloyd...

Adamin saclarina hayran olmustum.. super adam ve zamanin yegane aktorlerinden biri. ozellikle bu filmdeki bir iki sahnedeki saskinlik ile anlini ve sacini kasimasi arkasindan gelen cinnet halleri ne kadar iyi oynadigini kanitliyor...

basarili idi.. masa ustu biblo ve hediyelik esya gorunumlu USB bellek'de guzel bir surunce bunun Kara Simsek(Pontiac Transam), Elanor (Ford Mustang Mach1 Fastback), General Lee(Dodge Charger) ve Vanishing Point'de ki Dodge Challenger modellerini istiyoruz....
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urunguu 8 yıl
flux capacitor = akı kapasitörü
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isosonsuz 8 yıl
Akım kapasitörü. En eski ve bence en güzel olan çevirilerde bu şekilde adı geçiyordu. Daha sonradan Dr. Emmet Brown ın sesi değişti, çeviriler de biraz farklılaştı mesela akım kapasitörü akı kapasitörü oldu.
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UzmaN345 8 yıl
Super masa ustunde çok güzel durur ama fiyat pahalı tabiki eee parası olanda alsın be abi
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climanjero 8 yıl
2.filmde arabaya yıldırım düşmesi sonucu bir çip yanıyordu.o kaputun üzerindeki sistem yanlış hatırlamıyorsam bu yanan çipin görevini üstleniyor.1985 deki tırnak kadar mikroçipin muadili 1955 yılında o halde olabiliyormuş ancak :D
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WinteR 8 yıl
Süper olmuş, fakat harddisk gibi nazik bir parça için düşünülmesi yanlış olmuş, bizim yiğenin eline geçse ne araba ne hd sağlam kalır :) DeLorean'da güzel arabadır, gerçi büyük başarısızlık hikayesi. Filminde yeni seriye başlasa güzel olurdu.
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Aysat 8 yıl
filmi de harddiski de sanat eseri
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Ronon Dex 8 yıl
Çok güzelmiş
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