Geleceğe Dönüş: DeLorean tasarımlı harici depolama sürücüsü

Döneminin en iyi bilim kurgu filmlerinden birisi olarak gösterilen Back to The Future (Geleceğe Dönüş) serisinde Marty McFly ve Doktor Emmet Brown ile birlikte filmin başrolünü paylaşan DeLorean, martı kanat kapıları ve döneminin çok ilerisindeki tasarımıyla pek çoğumuz için hâlâ özel bir yere sahip.
Geçtiğimiz haftalarda 25. yılı kutlanan Geleceğe Dönüş serisinin plütonyum dışında muz kabukları ve çeşitli atıklarla da çalışabilen zaman makinesi masalarımıza geliyor. Otomobil tasarımlı bellek ve depolama sürücüleri hazırlayan Flash Rods isimli firma, 1:18 ölçekli DeLorean tasarımına sahip 500GB kapasiteli harici depolama sürücüsü hazırladı.
Evet o USB 3.0 teknolojisini desteklemiyor ve 88 mpg hıza çıkamıyor ancak detaylardaki titiz çalışması onu, önemli dosyalarımızı yedekleyebileceğimiz, fonksiyonel bir masaüstü aksesuar yapıyor. 250 dolar ile aynı kapasitedeki diğer sürücülerden pahalı olsa da DeLorean tutkunları yeni sürücüye ilgi gösterecek gibi görünüyor.
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+ bu hdd koleksiyon-keyif için alınan bir cihaz olurdu diye düşünüyorum, bu yüzden de hdd bilgisayara takılıyken FARLARI YANMALI, data transferi yapılıyorken de arabanın çevresini saran MAVİ IŞIKLAR ya da direksiyonun sağ tarafındaki KIRMIZI TARİH AYARLAMA PANELİ ışıl ışıl yanmalıydı. (Bu konu hakkında bilgi var mı, led'i nerede bu harddiskin?)
+ bu hdd koleksiyon-keyif için alınan bir cihaz olurdu diye düşünüyorum, bu yüzden de hdd bilgisayara takılıyken FARLARI YANMALI, data transferi yapılıyorken de arabanın çevresini saran MAVİ IŞIKLAR ya da direksiyonun sağ tarafındaki KIRMIZI TARİH AYARLAMA PANELİ ışıl ışıl yanmalıydı. (Bu konu hakkında bilgi var mı, led'i nerede bu harddiskin?)
Adamin saclarina hayran olmustum.. super adam ve zamanin yegane aktorlerinden biri. ozellikle bu filmdeki bir iki sahnedeki saskinlik ile anlini ve sacini kasimasi arkasindan gelen cinnet halleri ne kadar iyi oynadigini kanitliyor...
basarili idi.. masa ustu biblo ve hediyelik esya gorunumlu USB bellek'de guzel bir surunce bunun Kara Simsek(Pontiac Transam), Elanor (Ford Mustang Mach1 Fastback), General Lee(Dodge Charger) ve Vanishing Point'de ki Dodge Challenger modellerini istiyoruz....
:p