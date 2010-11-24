Geleceğe Dönüş: DeLorean tasarımlı harici depolama sürücüsü

Döneminin en iyi bilim kurgu filmlerinden birisi olarak gösterilen Back to The Future (Geleceğe Dönüş) serisinde Marty McFly ve Doktor Emmet Brown ile birlikte filmin başrolünü paylaşan DeLorean, martı kanat kapıları ve döneminin çok ilerisindeki tasarımıyla pek çoğumuz için hâlâ özel bir yere sahip.

Geçtiğimiz haftalarda 25. yılı kutlanan Geleceğe Dönüş serisinin plütonyum dışında muz kabukları ve çeşitli atıklarla da çalışabilen zaman makinesi masalarımıza geliyor. Otomobil tasarımlı bellek ve depolama sürücüleri hazırlayan Flash Rods isimli firma, 1:18 ölçekli DeLorean tasarımına sahip 500GB kapasiteli harici depolama sürücüsü hazırladı.

Evet o USB 3.0 teknolojisini desteklemiyor ve 88 mpg hıza çıkamıyor ancak detaylardaki titiz çalışması onu, önemli dosyalarımızı yedekleyebileceğimiz, fonksiyonel bir masaüstü aksesuar yapıyor. 250 dolar ile aynı kapasitedeki diğer sürücülerden pahalı olsa da DeLorean tutkunları yeni sürücüye ilgi gösterecek gibi görünüyor.