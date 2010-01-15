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Gelid GC2 ve GC-Extreme Termal Pasta

9 yıl
89,4b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gelid'in orta veüst seviyetermal pastaları mercek altında!

Bu videomuzda Gelid'in GC2 ve GC Extreme modeli termal pastalarını standart termal pasta ile karşılaştırıyor. Markalı termal pastaların, gerekliliklerine cevap arıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mahruti 7 yıl
Notebook için önereceğiniz pahalı olmayan macun söyleyebilir misiniz?
Mümkünse TR'de bulunanlardan.
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mahruti 7 yıl
Evet kurumaz çünkü zaten kuru !!11
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DH Misafiri 8 yıl
Mx-3 best!
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procaptain 8 yıl
Thermal conductivity (W/mK): 8.5 diyor.Sanırsam GC Extreme nin rakibi yok şuan
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milyondabir 8 yıl
GELID GC-2 Termal Macun

daha iyi gramaj cok

BEN GRAMAJADA ONEM VERİYORUM bazen cok kere sürdügüm oluyor hemen bitiyor bazen bir kerede bittigi oluyor.yanlış giden bisieyler oluyor aslında biraz bol kepceden verseler iyi olurdu
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ferdinec 8 yıl
pasta ve aparatı güzelmiş yalınız test aşamasında ilk aşamada normal az ama sonlarına doğru pasta kalın sürülmüş gibi geldi bana
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Schevko 9 yıl
Güzel inceleme. Elinize sağlık.
Ürünlerin spatulaları çok kullanışlı görünüyor. Umarım en kısa zamanda termal macunlarda böyle spatulalar standart olur da biz de uygulama konusunda biraz rahat ederiz.
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Aysat 9 yıl
son 30 saniyede termal pasta nasıl ziyan edilir konusunu incelemiş olduk :)
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Ju1i@~ 9 yıl
Ucuz olmasına rağmen AMD'nin kullandığı std. macun gayet iyiymiş. Yanan işlemcilerinden sonra aksesuar seçiminde de baya bir yol katetmiş.
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geforcemx 9 yıl

ama yeşil kürekli olan macun süper denilebilecek derecede iyi onuda kullanmak nasip oldu,,i5 750 cpu da sürülü şu an,,,eski macundan 6 - 7 derece daha soğuk işlmci şu anda


artık 8 senedir MESUT kardeşimizin inceleme videolarındaki yüz ifadesi ve mimiklerinden anlayabiliyorum tanıttığı ürünün iyimi kötümü olduğunu



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alito 9 yıl
sıpatulaya gerek yok elle daha kolay uygulanıyor macunlar
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artenis 9 yıl
testlere bir iki tane daha urun eklenıp karsılastırmalı test yapılabılırdi, reklam oldugunu bu kadar bellı olmazdı, DH tavsıye eder...
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Karayell 9 yıl

artenis

testlere bir iki tane daha urun eklenıp karsılastırmalı test yapılabılırdi, reklam oldugunu bu kadar bellı olmazdı, DH tavsıye eder...


%100 katılıyorum insan yanına 2 tane daha ürün ekler genel bir test yapar...
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VforVendetta37 9 yıl
Konuyla alakalı değil ama böyle gittikçe popüler olan bir sitede video sonunda isim karşılığında lakap geçmesi hoş değil bence.
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karabeyefe 9 yıl
Semproncu

Konuyla alakalı değil ama böyle gittikçe popüler olan bir sitede video sonunda isim karşılığında lakap geçmesi hoş değil bence.


Bu konuda size katılmıyorum. Sonucunda Recep Kulan, uluslarası tanınırlığı olan bir profesyonel ve yurt dışında "hey" olarak tanınıyor. Muhtemelen kendisi zaten istiyordur adının yanına rumuzunun da yazılmasını. Kaldı ki pek çok sinema filminde hatta oyunda, yapım ekibinde görev alan profesyonellerden isteyenlerin isimleriyle birlikte rumuzlarına da yer verilir, bunu siz de takip edebilirsiniz.


Ayrıca bu güzel inceleme için teşekkür ederim. Başrolde Gelid ürünleri olsa bile doğru pasta kullanımının en az iyi bir soğutucu seçmek kadar önemli olduğunu net bir şekilde göstermişsiniz.
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