Gelid GC2 ve GC-Extreme Termal Pasta

Bu videomuzda Gelid'in GC2 ve GC Extreme modeli termal pastalarını standart termal pasta ile karşılaştırıyor. Markalı termal pastaların, gerekliliklerine cevap arıyoruz.
artenis testlere bir iki tane daha urun eklenıp karsılastırmalı test yapılabılırdi, reklam oldugunu bu kadar bellı olmazdı, DH tavsıye eder...
Semproncu Konuyla alakalı değil ama böyle gittikçe popüler olan bir sitede video sonunda isim karşılığında lakap geçmesi hoş değil bence.
Mümkünse TR'de bulunanlardan.
daha iyi gramaj cok
BEN GRAMAJADA ONEM VERİYORUM bazen cok kere sürdügüm oluyor hemen bitiyor bazen bir kerede bittigi oluyor.yanlış giden bisieyler oluyor aslında biraz bol kepceden verseler iyi olurdu
Ürünlerin spatulaları çok kullanışlı görünüyor. Umarım en kısa zamanda termal macunlarda böyle spatulalar standart olur da biz de uygulama konusunda biraz rahat ederiz.
artık 8 senedir MESUT kardeşimizin inceleme videolarındaki yüz ifadesi ve mimiklerinden anlayabiliyorum tanıttığı ürünün iyimi kötümü olduğunu
%100 katılıyorum insan yanına 2 tane daha ürün ekler genel bir test yapar...
Bu konuda size katılmıyorum. Sonucunda Recep Kulan, uluslarası tanınırlığı olan bir profesyonel ve yurt dışında "hey" olarak tanınıyor. Muhtemelen kendisi zaten istiyordur adının yanına rumuzunun da yazılmasını. Kaldı ki pek çok sinema filminde hatta oyunda, yapım ekibinde görev alan profesyonellerden isteyenlerin isimleriyle birlikte rumuzlarına da yer verilir, bunu siz de takip edebilirsiniz.
Ayrıca bu güzel inceleme için teşekkür ederim. Başrolde Gelid ürünleri olsa bile doğru pasta kullanımının en az iyi bir soğutucu seçmek kadar önemli olduğunu net bir şekilde göstermişsiniz.