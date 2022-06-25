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Binghamton Üniversitesi araştırmacıları, üç farklı bakteri türü katmanı içeren bir biyopil geliştirdiklerini duyurdular. Ekip, daha önce cihazlara birkaç saatlik güç sağlayabilecek bir biyopil üretmişlerdi ancak geliştirilen yeni üç katmanlı biyopil bu süreyi haftalara çıkarıyor.

Haftalarca güç üretebilen biyopiller

Birkaç yıldır biyopiller üzerine çalışmalar yürüten araştırma ekibi, şimdiye kadar iki bakterili bir sistemle güç üretiyordu. Araştırmacılar, bu sistemin yeterli sürelerde elektrik üretememesi problemi üzerine çalışmalar gerçekleştirdikten sonra yeni bir biyopil geliştirdiler.

Geliştirilen biyopil, üç ayrı dikey bölmelere yerleştirilmiş üç farklı tür bakterili bir yapıya sahip. Üst katmanda bulunan fotosentetik bakteriler, alttaki diğer bakteriler için besin olarak kullanılacak organik yiyecekler üretiyor. Alt katmanda ise orta katmandaki bakteriler tarafından elektron transferini iyileştirmek için üretilen bazı kimyasallar yardımıyla besinleri yiyerek elektrik üreten bakteriler yer alıyor.

3 santimetreye 3 santimetre ölçülerindeki biyopil, tek birim halindeyken düşük miktarlarda enerji üretiyor. Araştırmacılar, biyopillerin ihtiyaca yönelik olarak çeşitli şekillerde birleştirilebileceğini ve yeniden yapılandırılabileceğini söylüyor.

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Ekip, gelecekte biyopilin boyutlarını küçültmek üzerine çalışmalar yapılacağını belirtiyor. Ayrıca araştırmacılar, suda yüzebilen ve hasar aldığında kendi kendini onarabilen biyopillerle araştırmalarını genişletmek istiyorlar.

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Geliştirilen bakteriyel biyopil, haftalarca güç üretebiliyor