Pil ömrünü gerçek zamanlı gösterebilecek iyon izlemeli manyetik elektrot geliştirildi

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Buffalo Üniversitesi araştırmacıları, bir pilin şarj edilmeden önce kalan ömrünün izlenmesine kolaylık sunacak yeni bir yöntem geliştirdiler. Ekip, bunu lityum iyon pillerin şarj olurken ya da boşalırken lityum iyonlarının hareketini daha iyi algılamayı sağlayacak yeni bir elektrot tasarımıyla gerçekleştiriyor.

Testlerde başarılı sonuçlar sergiliyor

Manyetizmayı kontrol etmek için iyonları kullanan manyeto-iyonikler üzerinde çalışan araştırmacılar, bunun lityum iyon pillerdeki şarj durumunu kontrol etmek için bir yöntem oluşturabileceğini söylüyorlar.

Araştırma ekibi, vanadyum, krom ve siyanürden oluşan lityum iyon pilde moleküler manyetik elektrot olarak işlev görecek bir bir manyeto-iyonik malzeme geliştirdi. Ferromanyetik rezonans test ünitesi kullanarak malzeme, lityum iyonlarının hareketine göre değişen manyetizmayı ölçüyor ve bu sayede pilin şarj seviyesinin hassas bir şekilde anlaşılmasını sağlanıyor.

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Ekip, iyon izlemeli manyetik elektrotun önceki yaklaşımlara oranla doğrulukta %2.000 ve tepki süresinde %5.000'den fazla artış olduğunu söylüyor. Yeni yöntem, şarj edilebilir pillerde kullanılabilecek ve pilin şarj durumunun gerçek zamanlı takibi için yeni bir yol sunacak.

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Yeni manyetik elektrot, pil ömrü için iyon akışlarını izliyor