Minimum geniş bant internet hızı yükseltiliyor: İnternet hızı kaç mbps olacak?

Bilindiği üzere mevcut geniş bant internet hızı 25Mbps indirme / 3Mbps yükleme. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel'a göre mevcut minimum geniş bant internet hızı son derece yavaş; 100Mbps / 20 Mbps hızlarına ulaşılması gerektiği düşüncesinde.

Geniş bant internet hızı standardı yükseliyor

FCC Başkanı, meslektaşları arasında geniş bant için minimum hızıları tanımlayan hızların indirmede 100 mbps yüklemede 20 mbps'e yükseltilmesinin gerekip gerekmediği konusunda kamuoyunun düşüncesini soran bir soruşturma bildirimi yayınladı. Bu, geniş bandı 25 Mbps indirme 3 Mbps yükleme sağlayan hizmet olarak tanımlayan, 2015 yılında benimsenmiş mevcut minimum hızın üzerinde bir artış olacak.

Önerilen 100Mbps/20Mbps standardı eyaletlere yeni geniş bant ağlar kurmak için dağıtılmak üzere 42 milyar dolarlık fon sağlayan federal altyapı yatırım ve iş yasasında kullanılan ölçü. Rosenworcel, federal sübvansiyonlarla oluşturulan ağların performans açısından hizmete adil erişim sağlamak için ulusal standart minimum geniş bant hızının yükseltilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Rosenworcel, “İnternet kullanıcılarının ihtiyaçları uzun zaman önce FCC’nin belirlediği 25Mbps/3Mbps hız ölçütünü aştı; özellikle de hayatın büyük bir kısmını online ortama taşıyan küresel salgın sırasında. 25Mbps indirme 3 Mbps yükleme çağın gerisinde değil ancak kötü bir ölçü çünkü bu düşük gelirli mahallelerin ve kırsal toplulukların büyük ölçüde geride bırakıldığını ve internetsiz bırakıldığını gizliyor. Bu yüzden gelecek için daha yüksek hızlar hedeflerken minimum standardı da yükseltmemiz gerekiyor." diyor.

Kırsal telefon şirketleri, enerji kooperatifleri ve diğer geniş bant rakipleri temsil eden sanayi ticaret grupları, bunun iyi bir başlangıç olduğunu söylüyor. Ancak minimum standardın 1Gbps olduğunu da görmek istiyorlar.

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