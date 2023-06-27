ABD, yüksek hızlı geniş bant internet için rekor miktarda para harcayacak

Tam Boyutta Gör ABD hükümeti tüm ülkeye yüksek hızlı geniş bant getirme planlarını açıkladı ve bunu gerçekleştirmek için 2030 hedefini belirledi. Hedefler doğrultusunda ABD, 2030 yılına kadar yüksek hızlı geniş bant erişimini evrensel hale getirmek için ülkenin 50 eyaleti ve bölgesi genelinde 42 milyar dolar harcamayı planlıyor.

ABD'den hızlı internet dev yatırım

Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada "Bu, yüksek hızlı internete şimdiye kadar yapılan en büyük yatırım. Çünkü günümüz ekonomisinin herkes için işlemesi için internet erişimi elektrik, su ya da diğer temel hizmetler kadar önemlidir." ifadelerini kullandı. Tüm eyaletlerin fon almadan önce planlarını yapmaları gerekeceğinden, paranın yüzde 20'sinin bu yıl içinde dağıtılması bekleniyor, ancak dağıtım planlarının sonuçlandırılmasının 2025'e kadar sürebileceği bildiriliyor.

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Program kapsamında ABD’nın kırsal kesimlerinde de yeni yatırımların yapılması planlanıyor. Bu kapsamlı altyapı çalışmalarının 2030’a kadar tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan asıl soru ise hangi hızların sunulacağı. Açıklamada “yüksek hızlı” vurgusu yapılsa da net bir söylem yok. ABD Federal İletişim Kurulu’na göre yüksek hızlı geniş bant 100 MB indirme ve 20 MB yükleme standardını temel alıyor.

Türkiye’nin internet hızı sıralamasında 110’uncu sıraya kadar gerilemesini göz önüne aldığımızda ülkemiz için de benzer ölçekte bir yatırımın yapılmasının gerekliliği oldukça aşikâr. Güncel verilere göre Türkiye’nin fiber altyapısı ise yüzde 9,8 büyüyerek 517.3 bin kilometreye erişirken fiber abone sayısı 5.7 milyon, xDSL abone sayısı 11.1 milyon, kablo aboneleri ise 1.4 milyon kişiye ulaştı. Bu sayıların OECD verilerine göre düşük seviyede olduğunun altını çizmek gerekiyor.

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