Türkçe dil desteği alan Genshin Impact geliştiricileriyle özel röportaj!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Genshin Impact'in geliştirici ekibiyle bir röportaj yapma fırsatı yakaladık ve kendilerine Türkçe dil desteği süreci ile ilgili bazı sorular yönelttik.

Genshin Impact Özel Röportaj

Türkçe dil desteği hepimizi sevindiren bir gelişme oldu. Bu kararı almanıza ne sebep oldu? Genshin Impact oyuncu sayısı Türkiye'de ne durumda?

Öncelikle, Türkçe konuşan tüm oyuncularımıza gösterdikleri ilgi ve destekten ötürü teşekkür ederiz. Çok sayıda Türkçe konuşan oyuncunun oyunla ilgilendiğini fark ettik. Henüz yerelleştirmesini yapmadığımız bölgeler arasında, Türkçe konuşan topluluk en büyük ve en enerjik topluluk olarak öne çıktı. Türkçe dil seçeneğinin eklenmesiyle birlikte daha fazla oyuncunun bu devasa fantastik dünyayı kendi ana dilinde keşfetmelerini umuyoruz.

Türkçe dil desteği ile birlikte özellikle sosyal medyada Genshin Impact'i daha fazla görmeye başladık. Türkçe dil desteğinin Türkiye ile ilgili planlarınızın sadece başlangıcı olduğunu söyleyebilir miyiz?

Türk oyuncularımızla sosyal medya ve topluluk etkinlikleri aracılığıyla daha çok etkileşim kurmak için yeni yaklaşımlar deniyoruz. Örneğin Genshin Impact Türkiye resmi Facebook sayfasını açtık, oyuncular artık bizi GenshinImpactTR hesabından takip edebilirler. Aynı zamanda, Türk oyuncularla daha yakın etkileşimler kurabilmek için çevrimdışı etkinlikler organize ediyoruz. Etkinliklere dair bilgileri sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız!

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Gelecekte Türkiye'ye özgü oyun içi veya fiziksel aktiviteler görecek miyiz?

Evet. Gelecekte daha fazla yerelleştirilmiş hizmet ve etkinlik göreceğiz. Örneğin 9 Aralık Cuma günü 19:00 ile 20:00 arasında İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Salacak'ta 300 drone ile gerçekleştirilecek olan bir ışık gösterisi düzenledik. Gösteri Üsküdar sahili, Sarayburnu, Cihangir, Beşiktaş sahili, Ortaköy sahili ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden izlenebilecek.

Türkçe dil desteği için kimlerle çalıştınız?

Yerelleştirmeyle ilgili olarak, Türkçe yerelleştirme ekibimiz hâlâ hem Türkçe, Çince ve İngilizce dillerini uzmanlık seviyesinde konuşabilen hem de kendi kültürüne vakıf olan yeni yetenekler aramaya devam ediyor.

Bu arada, Sony Interactive Entertainment, Google, Apple, Epic Games Store vb. markalarla küresel dağıtım konusunda iş birliği yapıyoruz. Destekleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Ayrıca, oyuncularımız Genshin Impact'i bulut oyun hizmeti sağlayıcısı GeForce Now üzerinden oynayabilirler.

Son olarak Türkiye'deki Genshin Impact oyuncularına eklemek veya söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Türkçe konuşan oyuncularımızın gösterdiği coşku ve ilgi bizim için çok değerli. Sizlerin desteği daha ileri gitmemiz konusunda bize güç veriyor. Hâlâ öğrenmemiz ve kendimizi geliştirmemiz gereken çok şey var, lütfen geri bildirimlerinizi bizimle paylaşın. Gelecekte topluluğa daha fazla sürpriz içerik getirmeyi ve sizlerle güzel hatıralar biriktirebilmeyi umuyoruz!

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Genshin Impact geliştiricileriyle özel röportaj!