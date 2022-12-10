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    Dead Cells hayranlarına müjde: Castelavina DLC’si duyuruldu

    Son yılların sevilen Metroidvania oyunlarından olan Dead Cells, 2023 yılında önemli bir DLC’ye kavuşacak. Game Awards sırasında tanıtılan DLC, Dead Cells ve Castlevania evrenlerini birleştirecek.
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    Dead Cells'e yeni bir güncelleme geliyor Tam Boyutta Gör
    2018 yılında Motion Twin tarafından yayınlanan Dead Cells, son yılların en başarılı roguelike ve Metroidvania oyunlarından olmayı başardı. PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarında yer alan oyun, birçok güncelleme ile de desteklendi. Görünüşe göre geliştirici Motion Twin, oyunu yeni içeriklerle desteklemeye devam edecek.

     Dead Cells: Return to Castlevania

    Game Awards 2022 sırasında Motion Twin, özel bir fragman ile Dead Cells’in yeni indirilebilir içeriğini duyurdu. Return to Castlevania isimli DLC, karakterimizi Castlevania’dan tanıdığımız Dracula ve Death karakterlerinin karşısına koyacak. Motion Twin’in açıklamasına göre bu güncelleme, Dead Cells için yayınlanmış en büyük genişleme paketi olacak.

    Konsol ve PC için 2023’ün başlarında yayınlanacak olan DLC, Dead Cells’e iki farklı biyom, kurt adam gibi yeni düşmanlar, Vampire Killer, Cross ve Holy Water dahil 14 farklı silah ve 51 orijinal Castlevania müziği ekleyecek. Ayrıca karakterimiz, yeni macerasında Richter Belmont ve Alucard gibi Castlevania kahramanları ile takım olabilecek. 

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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