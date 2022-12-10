Dead Cells hayranlarına müjde: Castelavina DLC’si duyuruldu

Tam Boyutta Gör 2018 yılında Motion Twin tarafından yayınlanan Dead Cells, son yılların en başarılı roguelike ve Metroidvania oyunlarından olmayı başardı. PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarında yer alan oyun, birçok güncelleme ile de desteklendi. Görünüşe göre geliştirici Motion Twin, oyunu yeni içeriklerle desteklemeye devam edecek.

Synced ön inceleme 1 gün önce eklendi

Dead Cells: Return to Castlevania

Game Awards 2022 sırasında Motion Twin, özel bir fragman ile Dead Cells’in yeni indirilebilir içeriğini duyurdu. Return to Castlevania isimli DLC, karakterimizi Castlevania’dan tanıdığımız Dracula ve Death karakterlerinin karşısına koyacak. Motion Twin’in açıklamasına göre bu güncelleme, Dead Cells için yayınlanmış en büyük genişleme paketi olacak.

Konsol ve PC için 2023’ün başlarında yayınlanacak olan DLC, Dead Cells’e iki farklı biyom, kurt adam gibi yeni düşmanlar, Vampire Killer, Cross ve Holy Water dahil 14 farklı silah ve 51 orijinal Castlevania müziği ekleyecek. Ayrıca karakterimiz, yeni macerasında Richter Belmont ve Alucard gibi Castlevania kahramanları ile takım olabilecek.

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Dead Cells'e yeni bir güncelleme geliyor