Dead Cells hayranlarına müjde: Castelavina DLC’si duyuruldu

Dead Cells: Return to Castlevania
Game Awards 2022 sırasında Motion Twin, özel bir fragman ile Dead Cells’in yeni indirilebilir içeriğini duyurdu. Return to Castlevania isimli DLC, karakterimizi Castlevania’dan tanıdığımız Dracula ve Death karakterlerinin karşısına koyacak. Motion Twin’in açıklamasına göre bu güncelleme, Dead Cells için yayınlanmış en büyük genişleme paketi olacak.
Konsol ve PC için 2023’ün başlarında yayınlanacak olan DLC, Dead Cells’e iki farklı biyom, kurt adam gibi yeni düşmanlar, Vampire Killer, Cross ve Holy Water dahil 14 farklı silah ve 51 orijinal Castlevania müziği ekleyecek. Ayrıca karakterimiz, yeni macerasında Richter Belmont ve Alucard gibi Castlevania kahramanları ile takım olabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım