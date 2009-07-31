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Gigabyte 785G yonga setli 8 yeni anakart hazırladı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte 785G yonga setli 8 yeni anakart hazırladı
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Resmi lansmanı 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 785G yonga seti için anakart üreticileri artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Ürün sevkiyatına başlayan üreticiler, yeni anakartlarının detaylarını da açıklamaya başlamışladılar. Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli Gigabyte, 785G yonga setli yeni ürün gamını açıkladı. Firma farklı fiyat ve performans segmentleri için tam 8 yeni 785G anakart hazırlamış durumda. Gigabyte'ın yeni anakartlarından dördü DDR3, diğer dördü ise DDR2 bellek kullanımına olanak tanımakta.

Elimize ulaşan resmi Gigabyte dökümanlarına göre, firmanın hazırladığı anakartlar arasında en uygun fiyatlı çözümler 785GM-US2H (dd2)785GMT (DDR3) - US2 olacak gibi görünüyor. Bu modellerde anakartın tamamı yerine sadece işlemci çevresinde katı kapasitör kullanan Gigabyte, diğer modellerde yaygın katı kapasitör kullanımına devam ediyor. Hem DDR2 hem de DDR3 serisinde birer modeli Full ATX formunda hazırlayan Gigabyte, yeni modellerle birlikte güç tasarrufu ve enerji verimliliği için Easy Energy Saver teknolojisine de yer veriyor.

4+1 fazlı güç tasarımına sahip olan ve ısıl güç tasarımı (TDP) 140 Watt olarak belirlenen AMD işlemcileriyle de kullanılabilen yeni anakartlardan DDR2 uyumlu modeller hem Soket AM2+ hem de Soket AM3 formundaki AMD işlemciler, DDR3 bellek uyumlu modeller ise sadece Soket AM3 işlemcilerle kullanılabiliyorlar. Yine DDR2 uyumlu anakartlarda bellek hızı desteği modeline göre DDR2-1200MHz ve DDR2-1333+ olarak açıklanırken, DDR3 uyumlu çözümlerde ise bellek hızı desteği 1666MHz+ gibi yüksek saat frekanlarına ulaşabiliyor.

Ultra Durable 3 Classic teknolojisiyle Bakır yoğunluğu arttırılan geliştirilmiş baskılı devre tasarımı ve çift BIOS gibi özelliklere yer verilen anakartlar, kullanılan yonga seti itibariyle Radeon HD 4200 entegre grafik birimini de beraberinde getiriyorlar. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen grafik yongası yüksek 3D başarımıyla kendi segmentinin en performanslı çözümü olmaya aday. Gigabyte'ın yaptığı açıklamaya yeni anakartlarda modeline göre 3000+ puanlık 3DMark06 skoru alınabilecek.

Görüntü ara birimi olarak HDMI desteği de sunan ayrıca medya bilgisayarları için Radeon HD 4200'nin video performansını Dolby Home Theatre uyumlu 8 kanal yüksek tanımlı ses ile pekiştiren yeni anakartların 4 Ağustos'da yapılacak resmi lansmana paralel olarak satışa sunulması beklenirken, DDR3 modeller için Avrupa fiyatları 81 Avro seviyesinden başlıyor.

Gigabyte 785G yonga setli 8 yeni anakart hazırladı
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sertacaygun 9 yıl
Yerleşimler yine berbat... 785G'te ASUS en iyi satışı yakalayacak gibigörünüyo... Ürünlerinin iyice çeşitlendirilmesi lazım ama.
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XivA 9 yıl
ddr2 den ddr3 arasında 400 puan mı var? %10 dan fazla mı performasa katkı sağlıyor onboard da ddr3 :S yoksa başka bir iş mi var? ama boardlar gerçekten güzel ve tam htpc lik.
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emrahrasa 9 yıl
Daha dün anakart aldım, yenileri geliyormuş, ne yapacağımızı şaşırdık artık. :)
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Regor 9 yıl
Çok güzel. Gelince hemen alcam 1 tane :)
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jiddi 9 yıl
Vay be ! Harika gorunuyor kartlar... Ben 1 ay daha bekliyim bakalim neler oluyor. Bunlarin fiyatlari yuksek olacak kanimca 81 euro kac dolar eder :) ne ise bunlar cikinca belki 790G'lerin fiyatlari duser.
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musandia 9 yıl
3000+ gayet iyi, 7600gt nin performansına yetişti.
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