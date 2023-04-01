Gigabyte ilk AMD A620 anakartlarını duyurdu
Gigabyte A620 anakart serisi, AM5 platformu için DDR5-6400'e kadar DDR5 EXPO/XMP hız aşırtma desteği ve PCIe 4.0 uyumluluğu ile geliyor. Bununla birlikte 8+2+1 Aşamalı Dijital VRM Çözümü, aşırı ısıya karşı M.2 termal koruma ve Wi-Fi 6E 802.11ax kablosuz standardıyla donatılan yeni A620 serisi, AM5 platformuna geçmeyi planlayan kullanıcılar için bütçe dostu bir alternatif olacak.
Gigabyte A620 anakartlar, ekran kartı yükseltmelerini kolaylaştırmak ve bileşenleri korumak adına yenilikçi PCIe EZ-Latch teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak Gigabyte, Q-Flash Plus özelliği ile herhangi bir işlemci, bellek ve hatta grafik kartı takmadan BIOS güncellemelerine olanak tanıyor.
Yapılan duyuruda Gigabyte, rekabetçi A620 platformunun Micro ATX'ten Mini ITX'e kadar uzanan çoklu form faktörü seçenekleri ile vitrine çıkacağını söyledi. Aileye dahil olması beklenen ilk model ise Gigabyte A620M GAMING X olacak. Yeni anakartların tam model listesi, fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı