Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni Ryzen 7000X3D serisi işlemcileri duyurmasının ardından anakart üreticilerinin çalışmaları da hız kazanmaya başladı. Bu bağlamda kısa süre önce sizlere, uygun fiyatlı A620 çipsetinin yolda olduğundan bahsetmiştik. Şimdi PC pazarının önde gelen isimlerinden Gigabyte, DDR5 bellek ve çok yönlü özelliklere sahip en yeni A620 anakartlarını tanıttı.

Gigabyte ilk AMD A620 anakartlarını duyurdu

Gigabyte A620 anakart serisi, AM5 platformu için DDR5-6400'e kadar DDR5 EXPO/XMP hız aşırtma desteği ve PCIe 4.0 uyumluluğu ile geliyor. Bununla birlikte 8+2+1 Aşamalı Dijital VRM Çözümü, aşırı ısıya karşı M.2 termal koruma ve Wi-Fi 6E 802.11ax kablosuz standardıyla donatılan yeni A620 serisi, AM5 platformuna geçmeyi planlayan kullanıcılar için bütçe dostu bir alternatif olacak.

Gigabyte A620 anakartlar, ekran kartı yükseltmelerini kolaylaştırmak ve bileşenleri korumak adına yenilikçi PCIe EZ-Latch teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak Gigabyte, Q-Flash Plus özelliği ile herhangi bir işlemci, bellek ve hatta grafik kartı takmadan BIOS güncellemelerine olanak tanıyor.

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Yapılan duyuruda Gigabyte, rekabetçi A620 platformunun Micro ATX'ten Mini ITX'e kadar uzanan çoklu form faktörü seçenekleri ile vitrine çıkacağını söyledi. Aileye dahil olması beklenen ilk model ise Gigabyte A620M GAMING X olacak. Yeni anakartların tam model listesi, fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Gigabyte ilk AMD A620 anakartlarını duyurdu