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    Çok daha ucuz AMD A620 anakartlar göründü! Önümüzdeki ay geliyorlar

    AMD’nin Ryzen 7000 işlemcileriyle piyasaya sürdüğü yeni AM5 soketi giderek ucuzlamaya devam ediyor. Firma yakında çok daha ucuz olan A620 serisi anakartlarını piyasaya sürecek.
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    Daha ucuz AMD AM5 A620 anakartlar yolda Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Ryzen 7000 işlemcileri oldukça başarılı görülse de bu satış rakamlarına en azından beklenildiği kadar yansımıyor. Zira AMD’nin yeni AM5 soket platformu pahalı anakart ve DDR5 bellekler yüzünden kullanıcıları cezbetmekten uzak. Yeni A620 anakartlar ise durumu değiştirebilir.

    AM5'in piyasaya sürülmesinden bu yana, anakart üreticilerinden hiçbiri, AMD'nin vaat ettiği 125 dolar fiyatlandırmasına uymadı. Üst seviye X670 ve X670E oldukça pahalıyken daha uygun fiyatlı olması beklenen B650 anakartların da çoğu yine bekleneni verememişti. Hatta anakart fiyatları ortaya çıkıncı AM4 platformu daha da cazip gelmeye başlamıştı. Zira kullanıcılar yeni işlemci, yeni anakart, yeni DDR5 bellek ve hatta yeni soğutucu harcaması yapmak istemiyordu.

    Ucuz AM5 A620 anakartlar Şubat’ta geliyor

    Daha ucuz AMD AM5 A620 anakartlar yolda Tam Boyutta Gör
    AMD bu ayın başlarında 65W Ryzen 7000 serisi işlemcilerini tanıttı. Bu X ailesine girmeyen işlemciler güzel bir alternatif olarak piyasaya girdi. AMD A620 yonga seti henüz resmi olarak duyurulmadı ancak AMD, daha ucuz bir AM5 çözümünün Şubat ayında tüketicilere sunulacağına söz vermişti. Bu anakartların bazıları ise Goofish’te ortaya çıkmış durumda:
    • ASUS TUF GAMING A620M-PLUS D5
    • GIGABYTE A620M D3H
    • GIGABYTE A620M DS3H
    • GIGABYTE A620M S2H
    • GIGABYTE A620M H
    • GIGABYTE A620M K
    Daha ucuz AMD AM5 A620 anakartlar yolda Tam Boyutta Gör
    AMD’nin mevcut AM5 anakartları firmanın bahsettiği “125 dolardan başlayan fiyatlar” hedefinden oldukça uzak. Şuan en ucuz B650 anakartlar 160 dolar civarında satılıyor. Öte yandan A620 çipseti hakkında çok fazla bilgimiz bulunmuyor. Ancak bu yonga setinin daha az PCIe hattı, daha az I/O ve eksik PCIe Gen5 desteğiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca muhtemelen önceki nesilde olduğu gibi hız aşırtma da olmayacak. Ancak bunlar sadece söylenti, AMD resmi olarak bunları doğrulamadı.
    Kaynakça https://videocardz.com/newz/cheaper-amd-am5-motherboards-are-finally-coming-gigabyte-asus-a620-spotted https://wccftech.com/amd-a620-motherboards-spotted-as-manufacturers-get-ready-to-option-cheaper-am5-options-next-month/
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