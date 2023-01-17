Çok daha ucuz AMD A620 anakartlar göründü! Önümüzdeki ay geliyorlar

AM5'in piyasaya sürülmesinden bu yana, anakart üreticilerinden hiçbiri, AMD'nin vaat ettiği 125 dolar fiyatlandırmasına uymadı. Üst seviye X670 ve X670E oldukça pahalıyken daha uygun fiyatlı olması beklenen B650 anakartların da çoğu yine bekleneni verememişti. Hatta anakart fiyatları ortaya çıkıncı AM4 platformu daha da cazip gelmeye başlamıştı. Zira kullanıcılar yeni işlemci, yeni anakart, yeni DDR5 bellek ve hatta yeni soğutucu harcaması yapmak istemiyordu.
Ucuz AM5 A620 anakartlar Şubat’ta geliyor
- ASUS TUF GAMING A620M-PLUS D5
- GIGABYTE A620M D3H
- GIGABYTE A620M DS3H
- GIGABYTE A620M S2H
- GIGABYTE A620M H
- GIGABYTE A620M K
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