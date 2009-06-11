Gigabyte: Dual BIOS ile AMD işlemcilerde çekirdek açma işlemi sürdürülebilir

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Computex 2009 fuarı esnasında görüşme fırsatı yakaladığımız Gigabyte yöneticileri, AMD'nin çift ve üç çekirdekli bazı işlemcilerinde kapalı gelen ve kullanıcılar tarafından açılması söz konusu olan çekirdeklerle ilgili önemli bazı açıklamalar da bulundular. Bilindiği üzere AMD'nin 100$ seviyesinde pazara sunduğu çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisinde kapalı olan diğer iki çekirdek aynı Phenom II X3 720 BE modelinde olduğu gibi belli koşullar altında altında açılabiliyor.

Hatırlanacağı üzere yayımladığımız bir çalışmamızda biz de elimizdeki çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisinde kapalı olan diğer iki çekirdeği açmayı başarmıştık. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapan AMD, anakart BIOS'ları için yayımlayacağı yeni bir microcode ile bu durumun önüne geçeceğini duyurmuştu. Ancak Gigabyte yetkilileri, yıllardan bu yana kullanmakta oldukları Dual BIOS yani çift BIOS teknolojisi ile kullanıcılara bu konuda alternatif sunduklarını belirtiyorlar.

Yapılan açıklamaya göre AMD, anakart üreticilerine "unlock" yani çekirdeklerin açılabilmesi durumunun önüne geçecek yeni bir microcode'u kullanma yaptırımında bulunsa bile, dileyen kullanıcıların, Dual BIOS özelliği ile bu engeli aşabilecekleri belirtiliyor. Kısaca dileyen kullanıcıların ikincil BIOS üzerinde kapalı çekirdeklerin açılabilmesine olanak tanıyan mevcut BIOS sürümünü tutmayı sürdürüp, çift veya üç çekirdekli herhangi bir Phenom II işlemcisinde çekirdek açma girişiminde bulunmayı sürdürebileceklerinin altı çiziliyor.