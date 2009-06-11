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Gigabyte: Dual BIOS ile AMD işlemcilerde çekirdek açma işlemi sürdürülebilir

9 yıl
24b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte: Dual BIOS ile AMD işlemcilerde çekirdek açma işlemi sürdürülebilir
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Computex 2009 fuarı esnasında görüşme fırsatı yakaladığımız Gigabyte yöneticileri, AMD'nin çift ve üç çekirdekli bazı işlemcilerinde kapalı gelen ve kullanıcılar tarafından açılması söz konusu olan çekirdeklerle ilgili önemli bazı açıklamalar da bulundular. Bilindiği üzere AMD'nin 100$ seviyesinde pazara sunduğu çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisinde kapalı olan diğer iki çekirdek aynı Phenom II X3 720 BE modelinde olduğu gibi belli koşullar altında altında açılabiliyor.

Hatırlanacağı üzere yayımladığımız bir çalışmamızda biz de elimizdeki çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisinde kapalı olan diğer iki çekirdeği açmayı başarmıştık. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapan AMD, anakart BIOS'ları için yayımlayacağı yeni bir microcode ile bu durumun önüne geçeceğini duyurmuştu. Ancak Gigabyte yetkilileri, yıllardan bu yana kullanmakta oldukları Dual BIOS yani çift BIOS teknolojisi ile kullanıcılara bu konuda alternatif sunduklarını belirtiyorlar.

Yapılan açıklamaya göre AMD, anakart üreticilerine "unlock" yani çekirdeklerin açılabilmesi durumunun önüne geçecek yeni bir microcode'u kullanma yaptırımında bulunsa bile, dileyen kullanıcıların, Dual BIOS özelliği ile bu engeli aşabilecekleri belirtiliyor. Kısaca dileyen kullanıcıların ikincil BIOS üzerinde kapalı çekirdeklerin açılabilmesine olanak tanıyan mevcut BIOS sürümünü tutmayı sürdürüp, çift veya üç çekirdekli herhangi bir Phenom II işlemcisinde çekirdek açma girişiminde bulunmayı sürdürebileceklerinin altı çiziliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
ya bende amd athlon x3 455 var kartım gigabyte MA78gn-s2h bu parçalarla çekirdek açabilirmiyim ?
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DH Misafiri 8 yıl
Bios güncellerken sorun olursa diye sistemi kurtara bilmek için dual bios var Gigabyte bütün modellerinde kullanmış...
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MrPerFormance 9 yıl
Bildiğim kadarı ile eski biosa dönmek mümkün olmuyor.
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melyyh 9 yıl
bunun için neden çift bios a itiyaç var var anlamadım? yeni sürüm bios ile satılıyosa , eskisini yükler , yine çekirdekleri açarız. çift bios neden gerekli ki??
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fatihcanery 9 yıl
dar gelirliyi felan düşündükleri yok,MECBUR KALIYOR
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ayzer 9 yıl
intele bak yıllardır süründürürken amd dar gelirliyi düşünüyor
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K.Kahriman 9 yıl
amd çekirdekleri yolda buldu galiba . al 110 dolara p2x2 550 , ver sb750 anakartın kontrolüne olsun sana 200 dolarlık phenom ii 940
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Victoяiatus 9 yıl

Orjinalden alıntı: K.Kahriman

amd çekirdekleri yolda buldu galiba . al 110 dolara p2x2 550 , ver sb750 anakartın kontrolüne olsun sana 200 dolarlık phenom ii 940



ne güzel abi daha ne olsun FAKİRİN DOSTU AMD

FORZA AMD
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